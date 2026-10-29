충북 20대 구직 여성들에게 불어닥친 고용 한파

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 청년 여성의 취업난이 심화하고 있다.29일 충북여성재단이 발표한 '2026년 3분기 충북 여성 고용동향'에 따르면 충북의 20대 여성 취업자는 5만명으로 지난해 같은 기간보다 7000명(12.8%) 감소했다. 이는 2015년 1분기 이후 가장 낮은 수치다.청년층을 중심으로 여성 취업자가 줄면서 충북 여성 고용률도 하락했다.15~29세 여성 취업자는 5만3000명으로 전년 동기보다 8000명(13.7%) 줄었다.30대 여성 취업자는 6만1000명으로 3000명(5.1%), 40대는 7만7000명으로 1000명(1.3%) 감소했다.반면 60세 이상 여성 취업자는 13만3000명으로 5000명(3.5%) 증가했다.전체 여성 고용지표도 악화했다. 3분기 충북 여성 취업자는 42만4000명으로 전년 동기보다 8000명(1.8%) 줄었다. 여성 고용률은 58.7%로 1.7%포인트 하락했고, 경제활동참가율도 59.4%로 1.7%포인트 낮아졌다.반면 여성 비경제활동인구는 29만3000명으로 1년 전보다 1만5000명(5.5%) 늘었다. 여성 15세 이상 인구가 72만2000명으로 전년 동기보다 8000명 증가했음에도 경제활동인구는 42만9000명으로 8000명 감소했다. 인구 증가에도 노동시장에 참여하는 여성은 줄어든 셈이다.남녀 간 고용률 격차도 확대됐다. 3분기 남성 고용률은 75.1%, 여성은 58.7%로 격차가 16.4%포인트를 기록했다.전년 동기 격차인 15.1%포인트보다 1.3%포인트 커졌다. 남성 취업자는 1년 전보다 7000명 증가한 반면 여성 취업자는 8000명 감소했다.충북여성재단은 2분기에 나타났던 여성 고용지표의 반등이 3분기까지 이어지지 못했으며, 특히 청년 여성의 고용 감소가 지속되고 있다고 분석했다.이번 자료는 국가데이터처 경제활동인구조사를 바탕으로 작성됐다.