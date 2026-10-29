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사회

광주전라

26.10.29 14:48최종 업데이트 26.10.29 14:48

전남광주시 동부권 7개 시·군 상생협의회 출범…초대 회장에 공영민

관광·축제 연계하고 공동 현안 대응…동부권 상생발전 협력

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전남광주통합특별시 동부권 7개 시·군 자치단체장과 관계자 60여 명이 29일 여수세계섬박람회 대회의실에서 회의를 열고 전남광주시 동부권 상생협의회를 공식 출범시켰다.
전남광주통합특별시 동부권 7개 시·군 자치단체장과 관계자 60여 명이 29일 여수세계섬박람회 대회의실에서 회의를 열고 전남광주시 동부권 상생협의회를 공식 출범시켰다. ⓒ 고흥군

전남광주통합특별시 동부권 7개 시·군이 공동 현안에 대응하고 지역 간 협력을 강화하기 위해 상생협의회를 출범시켰다. 초대 협의회장에는 공영민 고흥군수가 선출됐다.

전남광주시 동부권 상생협의회는 29일 여수세계섬박람회 대회의실에서 여수·순천·광양·고흥·보성·구례·곡성 등 7개 시·군 자치단체장과 관계자 60여 명이 참석한 가운데 창립회의를 열었다.

이날 7개 시·군은 각 지역의 강점을 연계해 동부권의 공동 발전을 모색하기로 하고, 관광시설 입장료 상호 할인과 대표축제 공동 홍보를 첫 협력 사업으로 확정했다.

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이에 따라 시·군별 문화·관광시설 3~5곳을 선정해 동부권 주민에게 입장료 감면 혜택을 제공하고, 각 지역의 대표축제를 1개씩 선정해 공동 홍보하기로 했다.

또 지역 발전을 위한 공동 현안에 함께 대응하기로 하고, 공동 건의문을 채택했다.

건의문에는 ▲여수공항 활주로 연장 및 국제공항 승격 ▲율촌미래첨단 국가산단 지정 및 특별법 개정 ▲2027 세계태권도한마당 개최 지원 ▲보통교부세 감액분 보전 ▲동부권 연계 고속도로 신설 ▲지리산권 케이블카 노선 단일화 지원 ▲2031 곡성국제정원박람회 유치 ▲수상레포츠단지 조성 ▲고흥 우주선철도 건설 등 9개 건의사항이 포함됐다.

공영민 협의회장은 "동부권 7개 시군이 지닌 고유의 강점을 유기적으로 연계하고 협력할 때 더 큰 시너지와 새로운 기회를 만들어 낼 수 있다"며 "이번 협의회 출범을 계기로 어느 한 지역도 소외되지 않도록 실효성 있는 상생 방안을 마련하고, 동부권의 지속 가능한 발전을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.

#전남광주시#동부권#상생협의회#공식출범

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