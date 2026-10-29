전남광주시 동부권 7개 시·군 상생협의회 출범…초대 회장에 공영민

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 동부권 7개 시·군 자치단체장과 관계자 60여 명이 29일 여수세계섬박람회 대회의실에서 회의를 열고 전남광주시 동부권 상생협의회를 공식 출범시켰다. ⓒ 고흥군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 동부권 7개 시·군이 공동 현안에 대응하고 지역 간 협력을 강화하기 위해 상생협의회를 출범시켰다. 초대 협의회장에는 공영민 고흥군수가 선출됐다.전남광주시 동부권 상생협의회는 29일 여수세계섬박람회 대회의실에서 여수·순천·광양·고흥·보성·구례·곡성 등 7개 시·군 자치단체장과 관계자 60여 명이 참석한 가운데 창립회의를 열었다.이날 7개 시·군은 각 지역의 강점을 연계해 동부권의 공동 발전을 모색하기로 하고, 관광시설 입장료 상호 할인과 대표축제 공동 홍보를 첫 협력 사업으로 확정했다.이에 따라 시·군별 문화·관광시설 3~5곳을 선정해 동부권 주민에게 입장료 감면 혜택을 제공하고, 각 지역의 대표축제를 1개씩 선정해 공동 홍보하기로 했다.또 지역 발전을 위한 공동 현안에 함께 대응하기로 하고, 공동 건의문을 채택했다.건의문에는 ▲여수공항 활주로 연장 및 국제공항 승격 ▲율촌미래첨단 국가산단 지정 및 특별법 개정 ▲2027 세계태권도한마당 개최 지원 ▲보통교부세 감액분 보전 ▲동부권 연계 고속도로 신설 ▲지리산권 케이블카 노선 단일화 지원 ▲2031 곡성국제정원박람회 유치 ▲수상레포츠단지 조성 ▲고흥 우주선철도 건설 등 9개 건의사항이 포함됐다.공영민 협의회장은 "동부권 7개 시군이 지닌 고유의 강점을 유기적으로 연계하고 협력할 때 더 큰 시너지와 새로운 기회를 만들어 낼 수 있다"며 "이번 협의회 출범을 계기로 어느 한 지역도 소외되지 않도록 실효성 있는 상생 방안을 마련하고, 동부권의 지속 가능한 발전을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.