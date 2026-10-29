전쟁 막는 방패인가, 확전의 도화선인가…'군사동맹'의 역설

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲군사동맹은 국가안보를 보장하기 위한 중요한 수단이다. 그러나 역사를 돌아보면 동맹은 영원한 약속이 아니었다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

한미일 안보협력이 강화되는 가운데 '군사동맹'의 역할과 지속 가능성이 다시 주목받고 있다. 북한의 핵·미사일 위협과 북러 군사협력, 중국의 군사력 확대 등으로 동북아 안보환경이 복잡해지면서 국가 간 군사협력의 중요성이 커지고 있다.지난 28일(현지시간) 필리핀에서 열린 아세안 확대 국방장관회의를 계기로 한국과 일본의 국방장관이 회담을 가졌다. 양국은 북한의 핵·미사일 위협에 대응하기 위한 한미일 안보협력의 중요성을 재확인하고, 인공지능(AI)과 무인체계 등 첨단 군사기술 분야의 협력 방안도 논의했다. 유럽에서도 동맹의 변화가 나타나고 있다. 미국의 방위비 분담 요구와 안보 관여 축소 가능성이 제기되면서, 북대서양조약기구(NATO·나토)의 유럽 회원국들은 독자적인 방위 역량을 강화하고 있다.군사동맹은 국가안보를 보장하기 위한 중요한 수단이다. 그러나 역사를 돌아보면 동맹은 영원한 약속이 아니었다. 공동의 적이 사라지거나 이해관계가 달라지면 오랜 동맹도 흔들렸다. 때로는 전쟁을 억제했지만, 반대로 국지적 충돌을 세계대전으로 확대하는 통로가 되기도 했다.근대 군사동맹은 유럽 열강의 세력균형 경쟁 속에서 발전했다. 1882년 독일·오스트리아-헝가리·이탈리아가 '삼국동맹'을 결성했고, 이에 맞서 프랑스·러시아·영국이 협력관계를 강화하면서 '삼국협상'이 형성됐다. 이러한 동맹체제는 세력균형을 유지하는 수단이었지만, 국가 간 분쟁을 확대할 위험도 안고 있었다.1914년 오스트리아-헝가리 제국의 황태자 프란츠 페르디난트가 사라예보에서 암살되자, 오스트리아-헝가리는 세르비아에 선전포고했다. 러시아가 세르비아를 지원하기 위해 동원령을 내리자 독일이 러시아와 프랑스에 선전포고했고, 독일의 벨기에 침공을 계기로 영국도 참전했다.지역적 분쟁이 세계대전으로 확대된 것이다. 다만 동맹이 모든 참전을 자동으로 결정한 것은 아니었다. 이탈리아는 처음에는 중립을 선언했다가 1915년 협상국 편에 가담했다. 국가적 이해관계가 동맹보다 우선할 수 있음을 보여준 사례였다.제2차 세계대전에서도 동맹의 유동성은 드러났다. 나치 독일에 맞서 미국·영국·소련은 연합국을 형성했다. 체제적 차이에도 불구하고 독일을 패배시켜야 한다는 공동 목표가 이들을 결속시켰다.그러나 1945년 전쟁이 끝나자 미국과 소련은 전후 질서를 놓고 대립하기 시작했다. 전쟁을 함께 수행했던 두 강대국은 냉전의 경쟁자로 돌아섰다. 공동의 적이 사라지면서 협력의 기반도 무너진 것이다.제2차 세계대전 이후 미국과 소련의 대립은 새로운 군사동맹체제를 탄생시켰다. 1949년 미국과 캐나다, 서유럽 국가들은 NATO를 창설했다. 핵심은 회원국 한 나라에 대한 무력공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주하는 집단방위 원칙이었다. 이에 맞서 소련은 1955년 동유럽 사회주의 국가들과 바르샤바조약기구를 결성했다. 유럽은 미국 중심의 NATO와 소련 중심의 바르샤바조약기구로 양분됐다.두 동맹은 직접적인 전면전을 억제하는 역할을 했지만, 군비경쟁과 핵무기 증강을 촉진하기도 했다. 특히 소련은 바르샤바조약기구를 동유럽 통제 수단으로 활용했다. 1968년 체코슬로바키아에서 민주화 개혁을 추진한 '프라하의 봄'이 발생하자, 소련을 중심으로 한 회원국 군대가 침공해 이를 진압했다.1989년 동유럽 공산주의 정권들이 붕괴하고 1991년 소련이 해체되면서 바르샤바조약기구도 사라졌다. 반면 NATO는 해체되지 않고 동유럽으로 회원국을 확대했다. 이 과정에서 러시아는 NATO의 동진을 자국 안보에 대한 위협으로 간주했다. NATO 회원국들은 독립국가의 동맹 선택권을 강조했다.2022년 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 NATO의 집단방위 기능은 다시 부각됐다. 오랫동안 군사적 비동맹 정책을 유지했던 핀란드와 스웨덴도 각각 2023년과 2024년 NATO에 가입했다.냉전 종식 이후 존재 이유를 둘러싼 논쟁에 직면했던 NATO가 러시아의 군사적 위협 속에서 새로운 결속의 계기를 맞은 것이다.군사동맹의 역사는 한반도에도 중요한 시사점을 제공한다. 1953년 체결된 한미상호방위조약은 한국전쟁 이후 대한민국 안보체제의 핵심 기반이 됐다. 그러나 한미동맹 역시 국제정세에 따라 변화와 조정을 거듭했다.1969년 미국의 닉슨 독트린과 1970년대 주한미군 감축은 한국에 독자적인 방위력 강화의 필요성을 일깨웠다. 냉전 종식 이후에는 북한의 핵 개발과 중국의 부상에 대응하면서 동맹의 역할이 확대됐다. 최근에는 한미일 안보협력도 강화되고 있다. 다만 한미동맹과 미일동맹은 각각 별도의 조약에 기초한 군사동맹인 반면, 한일 관계는 공식적인 군사동맹이 아닌 안보협력 관계다. 역사 문제와 안보 인식의 차이가 존재하는 만큼, 협력의 범위와 수준을 둘러싼 논의도 이어지고 있다.동맹의 지속 가능성을 결정하는 것은 군사력만이 아니다. 공동의 위협에 대한 인식과 상호 신뢰, 비용과 책임의 분담, 각국의 정치적 의지가 함께 작용한다. 동맹의 목적에 대한 인식이 달라지면 결속력도 약해질 수 있다.오늘날 미국과 중국의 전략경쟁, 러시아와 서방의 대립, 중동의 군사적 충돌은 기존 동맹체제에 새로운 선택을 요구하고 있다. 국가들은 안보협력을 확대하면서도 전략적 자율성을 확보하려 한다.결국 군사동맹은 한번 체결하면 영원히 유지되는 약속이 아니다. 변화하는 국제질서 속에서 공동의 이익과 신뢰를 지속적으로 확인해야 하는 관계다.동맹의 역사가 남긴 교훈은 분명하다. 강력한 동맹은 국가안보의 중요한 기반이지만, 그 자체가 평화를 보장하지는 않는다. 동맹을 유지하는 힘은 군사력뿐 아니라 서로의 이해관계를 조정하고 공동의 위협을 관리하는 능력에서 나온다.