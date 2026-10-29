하남 미사·감일에 1만 8500가구 추가 공급

큰사진보기 ▲정부가 경기 하남시 미사섬과 감일동 일원에 총 1만8,500가구 규모의 신규 공공주택 공급계획을 발표하자 하남시가 교통·일자리 등 기반시설의 선제적 확보를 요구하고 나섰다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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정부가 경기 하남시 미사섬과 감일동 일원에 총 1만 8500가구 규모의 신규 공공주택 공급계획을 발표한 가운데, 하남시가 주택 공급에 앞서 교통망과 일자리 등 기반시설을 함께 확보해야 한다는 입장을 밝혔다.특히 기존 교산신도시 개발이 진행 중인 상황에서 대규모 주택사업이 추가되면서 교통 혼잡과 생활기반시설 부족 문제가 반복되지 않도록 정부와 한국토지주택공사(LH)에 대책 마련을 요구하기로 했다.이현재 하남시장은 29일 입장문을 통해 정부의 8·13 주택공급 대책 후속 조치로 미사섬 일원 1만2000가구, 감일동 일원 6500가구가 공공주택지구 후보지에 포함됐다고 밝혔다.이 시장은 "동시에 3개의 신도시 사업을 추진하는 데 어려움이 있으나 정부의 주택공급 정책에 따른 협의 요청에 불가피하게 협의를 진행할 수밖에 없었다"고 설명했다.사업지구 편입으로 삶의 터전을 잃게 될 주민들에게는 안타까움을 표하며 원주민 재정착과 생계 대책 마련을 주요 과제로 제시했다.미사섬 일원에 조성되는 가칭 '하남미사 K-컬처 지구'에는 공공주택과 함께 K-컬처 복합단지 조성이 추진된다.국토교통부는 자연환경과 연계한 공원을 조성하고 문화시설을 결합해 수도권 동부의 자연·문화 복합거점으로 개발하는 구상을 발표했다.하남시는 그동안 추진해 온 미사섬 K-컬처 복합 콤플렉스 사업을 신규 공공주택지구 개발계획과 연계할 방침이다.시는 미사역을 비롯해 2031년 준공 예정인 지하철 9호선 연장사업, 2032년 준공 예정인 3호선 연장사업과 연결되는 대중교통 체계 구축을 정부에 요구했다.미사섬 진출입로 개선과 교통 수요 증가에 따른 대응 방안도 협의할 계획이다. 다만 K-컬처 복합단지의 구체적인 사업 규모와 재원 조달, 운영 주체 등은 향후 개발계획 수립 과정에서 확정해야 할 과제로 남아 있다.감일동과 감북동 일부가 포함된 가칭 '감일2지구'에는 6500가구가 공급될 예정이다. 하남시는 기존 감일지구와 신규 지구를 연계해 서남부 통합생활권을 구축하고, 자족용지를 확보해 주거 기능에 치우친 개발을 방지하겠다는 방침이다.교통 분야에서는 서하남IC 개선을 주요 과제로 제시했다. 시는 세종~포천고속도로 개통 이후 해당 지역의 교통 혼잡이 심화됐다고 설명했다.이에 따라 서하남IC 완전 입체화 등을 포함한 개선 방안을 검토하고, 교산신도시 광역교통개선대책과 연계한 교통망 확충을 요구했다. 또한 지하철 3호선 신규 역사 설치, 위례신사선 감일 연장 반영, 서울 방향 버스 노선 확충 등을 정부에 건의했다.하남시는 이번 신규 주택지구 발표를 계기로 기존 교산·감일지구에서 LH와 협의가 지연된 현안도 해결하겠다는 입장이다. 시는 각종 수도권 규제와 개발제한구역 등으로 기업 입지가 제한돼 일자리 기반이 부족하다고 설명했다.하남시가 제시한 1인당 지역내총생산(GRDP)은 약 2800만 원으로, 경기도 31개 시·군 가운데 24위 수준이다. 시는 과밀억제권역 100%, 공장설립제한지역 87%, 개발제한구역 72% 등 중첩 규제가 지역경제 성장에 제약으로 작용하고 있다고 주장했다.이에 따라 신규 공공주택지구에 자족 기능을 확보하고, 주거·일자리·교통 기반시설이 함께 공급될 수 있도록 정부와 협의할 계획이다. 신도시와 원도심 간 생활환경 격차를 줄이기 위한 제도 개선도 요구하기로 했다.하남시는 그동안 정부와 실무 차원의 입지 협의가 있었으며, 일부 지역에서는 신도시 지정을 희망하는 주민 의견을 전달한 바 있다고 설명했다.시는 이번 사업에서는 초기 단계부터 주민 의견을 수렴하고 원주민 재정착과 생계 대책을 정부에 적극 요구하겠다고 밝혔다.이 시장은 "종전과 같은 일방적인 주택공급이 아닌, 주거와 일자리가 함께하고 교통 등 인프라 공급이 동시에 이루어지는 신도시 개발이 되도록 노력하겠다"고 말했다.이어 "K-컬처 복합단지 조성, 서하남IC 개선, 지하철 3호선 등 교통시설의 입주 전 완비, 위례신사선 감일 연장 반영 등을 정부에 요구하겠다"고 강조했다.하남시는 당정·신장 둔치를 활용한 국가정원 조성사업도 병행 추진한다는 방침이다.