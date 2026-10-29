'황현필 교육청 강의' 강행 안민석 "취소 요구, 후졌다"

역사학자 황현필 역사바로잡기연구소장의 경기도교육청 강연회를 강행한 안민석 교육감이 "강연 취소를 요구한 목소리는 한마디로 '후졌다'"라고 지적했다. 황 소장 강연 초청 논란에 대해 그동안 입을 다물었던 안 교육감이 처음으로 공개 의견을 밝힌 것이다.
황 소장 초청에 대해 '자제 권고' 의견을 밝혔던 최교진 교육부장관은 황 소장에게 사과했다. (관련 기사: 박수·항의 엇갈린 교육청 황현필 강연..."김일성이 왜 등장?"
https://omn.kr/2kb75)
안민석 "낡은 요구에 굴복하는 것은 부당함에 무릎 꿇는 일"
황 소장이 강연한 '명사 초청 강연회' 하루 뒤인 29일, 안 교육감은 페이스북에 올린 글에서 "좌우 대립 끝에 민족상잔의 전쟁까지 치른 우리에게는 어느 이념에도 치우침 없이 진실을 말하는 역사교육이 필요하다"라면서 "특정 이념에 갇혀 다양성을 인정하지 않고 강연 취소를 요구한 목소리는 한마디로 '후졌다'"라고 강연 반대운동을 펼친 세력을 비판했다.
이어 안 교육감은 "육영수 여사 저격 사건의 궁금증에서 출발해 당시 언론 탄압을 그린 영화 <암살자(들)>을 향한 무차별 낙인찍기는 역설적으로 근현대사 교육이 왜 필요한지 보여 준다"라면서 "다른 의견을 용납하지 않던 군사 독재의 후유증, 이제는 극복해야 한다. 우리 역사를 더 넓고 더 깊게 직시할 수 있어야 한다"라고 제안했다.
또한 안 교육감은 "깃털처럼 가벼운 목소리보다 배움의 자리를 지키는 일이 더 무겁다. 낡은 요구에 굴복하는 것은 부당함에 무릎 꿇는 일"이라면서 "학생들에게 정의를 가르치는 교육청이 눈치를 보는 것은 비교육적이다. 그래서 시대에 뒤떨어진 요구를 단호히 거절했다"라고 강연을 강행한 까닭에 대해 설명했다. 그러면서 "학생들에게 불의와 타협하지 않는 용기를 가르치겠다. 정의로운 역사교육은 계속된다. 정의로운 교육감이 되도록 최선을 다할 것"이라고 다짐했다.
황현필 "최교진 장관 사과 정중히 받아들여"
한편, 지난 23일 이 강연회에 대해 "강사 교체를 권고할 것"이라고 밝혔던 최교진 교육부장관은 하루 뒤인 지난 24일, 황 소장에게 직접 전화를 걸어 사과했다. (관련 기사: 최교진 "강사 교체 권고"에 황현필 "장관이 왜?"
https://omn.kr/2k8jb)
황 소장은 <오마이뉴스>에 "최 장관이 '황 소장과 황 소장의 강의를 잘 몰랐다. 함부로 재단해서는 안 됐는데, 재단해서 죄송하다'라고 사과했다"라면서 "최 장관과 우리 독립운동과 민주화운동에 대해 얘기를 나눴고, 뜻이 같음을 확인했다. 그래서 사과를 정중하게 받아들이기로 했다"라고 설명했다.