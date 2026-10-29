차기 유엔 사무총장 선출 본격화... 평화의 중재자가 처한 '딜레마'

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큰사진보기 ▲유엔 사무총장은 국제사회의 중재자로 활동하면서도 전쟁을 중단시킬 강제력은 갖고 있지 않다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

차기 유엔 사무총장 선출을 둘러싼 외교전이 본격화하고 있다. 안토니우 구테흐스 현 사무총장의 임기가 올해 말 종료되는 가운데, 국제사회는 2027년 1월 취임할 제10대 사무총장 인선에 주목하고 있다. 우크라이나 전쟁과 중동의 군사적 충돌, 강대국 간 갈등이 이어지는 상황에서 차기 사무총장의 역할이 중요한 과제로 떠올랐다.28일(현지시간) 미국 외교전문기관 외교협회(CFR) 등에 따르면, 차기 사무총장 후보로 7명이 경쟁하고 있다. 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 레베카 그린스판 유엔무역개발기구 사무총장, 마리아 페르난다 에스피노사 전 유엔총회 의장 등이 포함됐다. 후보 가운데 5명이 여성으로, 유엔 최초의 여성 사무총장 탄생 여부도 관심사다.유엔 안전보장이사회는 지난 7월 말부터 비공개 예비투표를 진행하고 있다. 최종 후보는 안보리의 추천을 거쳐 유엔총회에서 임명된다. 그러나 미국과 중국, 러시아, 영국, 프랑스 등 5개 상임이사국이 거부권을 행사할 수 있어 강대국의 이해관계를 무시하기 어렵다.이번 선출은 단순한 국제기구 수장 교체 이상의 의미를 갖는다. 유엔은 1945년 창설 이후 국제평화와 안전을 유지하는 역할을 맡아왔지만, 주요 전쟁을 막는 데 한계를 드러냈다. 사무총장은 국제사회의 중재자로 활동하면서도 전쟁을 중단시킬 강제력은 갖고 있지 않다. 역대 유엔 사무총장들의 행적은 이러한 국제기구의 가능성과 한계를 보여준다.유엔은 제2차 세계대전의 참화를 되풀이하지 않겠다는 국제사회의 결의 속에서 출범했다. 국제연맹이 강대국의 침략을 막지 못하고 무력화됐다는 역사적 경험이 새로운 국제기구 창설의 배경이었다.유엔 헌장 제97조는 사무총장을 최고 행정책임자로 규정한다. 사무총장은 국제분쟁의 중재와 평화유지 활동, 인도주의적 지원 등을 조정한다. 제99조에 따라 국제평화를 위협하는 사안을 안보리에 직접 제기할 수도 있다. 그러나 독자적인 군사력을 지휘하거나 회원국에 제재를 강제할 권한은 없다. 주요 국제분쟁에 대한 구속력 있는 결정은 안보리가 내리며, 상임이사국의 거부권이 결정적인 영향을 미친다.초대 사무총장으로서 1946년에 취임한 노르웨이 출신 트뤼그베 리는 유엔의 조직적 기반을 마련하고 한국전쟁 등에 대응했다. 1950년 북한의 남침 이후 유엔의 군사적 대응을 적극 지지했지만, 소련은 그가 서방의 입장을 대변한다고 비판했다. 결국 냉전의 정치적 압박 속에서 1952년 사임을 발표하고 이듬해 물러났다.제2대 사무총장인 스웨덴 출신 다그 함마르셸드는 보다 독립적인 외교를 추구했다. 1956년 수에즈 위기 당시 유엔 긴급군 창설을 추진하며 평화유지 활동의 새로운 모델을 발전시켰다. 그러나 1961년 콩고 위기 해결을 위한 임무 도중 비행기 추락 사고로 사망했다.뒤를 이은 미얀마 출신 우 탄트는 1962년 쿠바 미사일 위기에서 미국과 소련의 긴장 완화를 촉구했다. 최종적인 타협은 양국 지도부의 결정에 달려 있었지만, 그는 외교적 해결을 위한 공간을 마련했다. 이 시기 유엔 사무총장의 역할은 분명해졌다. 강대국을 직접 통제할 수는 없지만, 충돌을 완화하고 대화의 가능성을 유지하는 중재자로 기능할 수 있다는 것이다.냉전이 끝나면서 유엔의 역할이 확대될 것이라는 기대가 높아졌다. 그러나 지역분쟁과 강대국의 이해관계가 충돌하면서 새로운 한계가 드러났다. 1992년 취임한 이집트 출신 부트로스 부트로스갈리는 소말리아 내전과 르완다 집단학살, 보스니아 전쟁 등에 직면했다. 유엔은 평화유지 활동을 확대했지만, 분쟁 당사자들의 저항과 회원국들의 소극적인 대응으로 충분한 성과를 거두지 못했다.특히 1994년 르완다 집단학살과 1995년 스레브레니차 학살은 유엔 평화유지 체계의 한계를 드러냈다. 부트로스갈리는 유엔의 독립성을 강조했지만 미국과 갈등을 빚었고, 1996년 미국의 거부권 행사로 연임에 실패했다.1997년 취임한 가나 출신 코피 아난은 인권과 국제협력에 무게를 뒀다. 유엔 개혁과 국제개발 의제를 추진했으며, 2001년 유엔과 함께 노벨평화상을 수상했다. 그러나 2003년 미국의 이라크 침공을 막지는 못했다. 미국은 안보리의 명시적인 무력사용 승인 없이 전쟁에 나섰고, 유엔은 이를 저지할 수 없었다. 강대국의 군사행동을 통제할 실질적인 수단이 부족하다는 사실이 다시 확인됐다.한국 출신 반기문 사무총장은 2007년부터 2016년까지 유엔을 이끌었다. 기후변화와 지속가능발전, 인도주의 문제에 적극적으로 대응했으며 2015년 파리기후변화협정과 지속가능발전목표(SDGs) 채택에 기여했다. 반면 시리아 내전에서는 안보리 상임이사국들의 대립으로 효과적인 공동 대응을 이끌어내지 못했다. 유엔이 개발과 기후변화 분야에서는 국제협력을 촉진할 수 있지만, 군사분쟁에서는 영향력이 제한된다는 점을 보여줬다.2017년 취임한 구테흐스 사무총장도 비슷한 상황에 직면했다. 러시아의 우크라이나 침공과 가자지구 전쟁에서 휴전과 민간인 보호를 촉구했지만, 안보리의 정치적 대립을 해소하지는 못했다. 이는 개별 사무총장의 역량만으로 설명하기 어려운 문제다. 유엔은 회원국들의 합의를 기반으로 움직이며, 강대국의 이해관계가 충돌하면 사무총장의 중재 활동도 제약받는다.차기 유엔 사무총장 선출에서는 국제기구 운영 능력과 함께 지역적 대표성, 강대국의 이해관계가 주요 변수로 떠오르고 있다. 특히 역대 사무총장 가운데 중남미 출신은 페루의 하비에르 페레스 데 케야르 한 명뿐이어서 중남미·카리브해 지역 출신을 선출해야 한다는 목소리가 나온다.선출 과정의 투명성은 개선됐지만, 최종 추천권은 여전히 안전보장이사회가 쥐고 있다. 상임이사국의 거부권이 결정적인 영향을 미치는 구조다. 사무총장은 분쟁 중재와 인도주의적 지원, 국제 현안의 의제화에 나설 수 있지만, 실질적인 성과는 회원국들의 협력에 달려 있다.역사적으로 함마르셸드의 평화유지 활동, 우 탄트의 위기 중재, 코피 아난의 인권 의제 확대는 사무총장의 외교적 영향력을 보여준다. 그러나 강대국 간 이해관계가 충돌하면 유엔의 집단안보 기능은 한계를 드러냈다. 안보리 개혁과 거부권 제한, 사무총장의 독립성 강화가 지속적으로 제기되는 배경이다.2027년 출범할 차기 유엔 지도부 역시 전쟁과 기후변화, 국제적 불평등에 더해 재정난과 조직개혁이라는 과제를 안고 있다. 어느 인물이 선출되더라도 회원국들의 협력 없이는 근본적인 해결이 어렵다. 결국 유엔 사무총장이 전쟁을 막지 못하는 이유는 개인의 지도력보다 국제질서의 구조적 한계에 있다. 평화를 유지해야 할 강대국들이 때로는 갈등의 당사자가 되기 때문이다. 유엔 창설 81년이 지난 지금, 차기 사무총장 선출은 단순한 인선 문제가 아니다. 국제사회가 유엔에 얼마나 실질적인 권한과 역할을 부여할 것인지 묻는 시험대이기도 하다.