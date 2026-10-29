기후테크 기업 1천 곳 키운다... 6천억 규모 금융지원 추진

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 서울 한 회의장에서 열린 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회에서 발언하고 있다. 2026.10.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 29일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 열린 ‘2026 글로벌녹색성장서밋(GGGS)’에서 특별연설을 하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

정부가 한국형 녹색대전환(K-GX)을 이끌 기후테크 혁신기업 1000개 사를 발굴하고, 이 가운데 예비유니콘기업 30개 사를 육성한다. 기술개발과 실증부터 사업화, 투자·금융, 국내외 시장 진출까지 기업 성장 전 과정을 지원해 기후테크를 미래 성장산업으로 키운다는 구상이다. 이를 위해 약 6000억 원 규모의 금융지원 방안을 마련하고, 기업당 최대 5년간 100억 원 규모의 묶음 지원사업도 추진한다.기후에너지환경부와 중소벤처기업부는 29일 서울 중구 온드림 소사이어티에서 '기후테크 혁신 연합 2차 간담회'를 열고, '기후테크 혁신기업 육성방향 대책'을 발표했다.이번 대책은 지난 7일 발표한 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략의 후속 조치다. 혁신적인 기술과 아이디어를 보유한 기업을 발굴해 온실가스 감축과 기후변화 대응에 기여하는 세계적인 선도기업으로 키우는 것이 목표다.기후테크는 기후(Climate)와 기술(Technology)의 합성어로, 온실가스 감축과 기후변화 대응에 기여하는 혁신기술을 뜻한다. 클린테크(환경정화기술), 카본테크(탄소저감기술), 에코테크(환경친화기술), 푸드테크(첨단식품기술), 지오테크(기후관측기술) 등 5개 분야로 나뉜다.정부는 이번 대책을 공통 핵심과제와 분야별 핵심 과제로 나눠 추진한다. 기술개발에서 시장 진출까지 기업들이 성장 과정에서 겪는 어려움을 해소하고, 분야별 특성에 맞는 지원을 강화하는 방식이다.우선 기술개발과 현장 실증을 지원하기 위해 혁신기업과 전후방 기업을 공급망 단위로 묶어 지원하는 '기후테크 전략사업'을 추진한다. 고위험·고성과형 과제에 도전하는 '혁신형 기술개발(R&D) 프로젝트'를 진행하고, 기후기술 성과의 가치를 측정하는 '기후가치평가'도 도입할 예정이다.대기업과 공공기관의 기반시설(인프라)를 활용한 실증 기회도 확대한다. 오픈이노베이션(개방형 혁신 전략)과 케이(K)-테스트베드(시험대) 활용을 늘리고, 기후테크 팁스(TIPS) 타운 신규 지정도 검토한다. 녹색융합 클러스터(협력단지)와 에너지 특화도시, 수소 특화 클러스터 등 지역 거점도 기후테크 기업의 성장 기반으로 육성한다.자금 지원도 강화한다. 미래환경산업투자펀드와 녹색융자, 기후테크 혁신펀드 등을 활용해 약 6000억 원 규모의 금융지원 방안을 발굴하고, 성장 정체기에 놓인 스타트업에 선제적으로 투자하는 '차세대 유니콘 프로젝트'도 추진한다.특히 사업화 성공률을 높이기 위해 사업화·수출·연구개발(R&D)·융자를 연계한 묶음 지원사업을 마련한다. 기업당 최대 5년간 최대 100억 원 규모로 지원해 기술개발 성과가 실제 시장 진출과 매출로 이어지도록 뒷받침한다. 창업 초기부터 성장기, 확대기까지 성장 단계별 맞춤형 자금 지원도 추진한다.기후테크 기업의 시장 진입을 가로막는 규제와 제도도 손본다. 신기술 규제에 따른 기업의 부담을 줄이기 위해 기후테크 규제특례를 신설하고 규제자유특구를 확대한다. 산업 육성을 위한 별도 법안인 '기후테크산업육성법' 제정도 추진한다. 공공조달을 통한 국내 판로 확보와 해외 시장 진출 지원도 확대할 계획이다.분야별로는 클린테크의 공공 실증 인프라 활용과 진입장벽 완화, 카본테크의 탄소포집 기술제품 인증제 도입 등을 추진한다. 에코테크는 순환경제 관련 대규모 연구개발과 규제특례를, 푸드테크는 친환경 포장재 등 유망 기술개발과 지역 특화 연구지원센터 조성을 지원한다. 지오테크는 공공 인프라와 데이터 활용을 연계해 사업화를 돕는다.김성환 기후에너지환경부 장관은 "한국형 녹색대전환(K-GX)을 실현하기 위해서는 녹색전환을 실제 산업과 시장의 변화로 만들어낼 혁신기업의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "혁신적인 기술과 아이디어를 가진 기업이 국내에서 성장하고 세계 시장으로 도약할 수 있도록 성장 전 과정을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.이소영 중소벤처기업부 장관도 "기후테크는 탄소중립 대응을 넘어 새로운 시장과 투자, 일자리와 수출을 창출할 수 있는 미래 성장산업임에도 성장 생태계는 아직 충분치 않다"면서 "유망 기후테크 기업이 시장에 안착하고, 글로벌 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 성장사다리를 만들어 나가겠다"고 강조했다.