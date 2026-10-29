합참 "북한의 구형 자주포 노출, 보여주기식"

큰사진보기 ▲28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에서 북한군들이 자주포 사격 훈련을 하고 있다. 자주포에는 ‘조선인민의 철천지 원수 미제침략자들을 소멸하라’는 구호가 적혀 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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합동참모본부(합참)가 북한이 최근 한강 하구 접경지역에 구형 자주포를 외부에서 볼 수 있도록 배치한 데 대해 군사적 목적보다는 대남 과시를 위한 행동일 가능성에 무게를 뒀다.장도영 합참 공보실장(해군 대령)은 29일 국방부 정례브리핑에서 북한군의 자주포 배치 의도를 묻는 질문에 "북한이 한강 하구 중립수역 이북지역에 기존의 구형 자주포를 배치해 놓고 현재 노출하고 있는 상황"이라고 밝혔다. 이어 "여러 가지 북한의 의도가 있다고는 판단이 되는데 그중에서도 구형 무기체계를 노출시키는 것은 우리가 북한이 보여주기식으로 그렇게 이해를 하면 좋을 것 같다"고 설명했다.최근 북한군은 황해도 개풍군 해안가에 구형 자주포를 배치했다. 이 자주포는 경기 김포시 애기봉 전망대에서도 육안이나 촬영 장비를 통해 확인할 수 있을 정도로 외부에 노출돼 있다.앞서 김여정 북한 노동당 총무부장은 우리 군의 군사분계선(MDL) 침범 대응에 반발하며 접경지역에 '전술적 타격 수단'을 증강 배치하겠다고 예고한 바 있다. 북한군의 자주포 노출은 이 같은 경고 이후 이뤄졌다는 점에서 주목받고 있다.다만 군 당국은 이번에 노출된 자주포가 북한이 새롭게 배치하겠다고 예고한 신형 무기체계는 아닌 것으로 판단하고 있다.정빛나 국방부 대변인도 이날 브리핑에서 북한의 자주포 배치 방식이 일반적인 포병 전술과 맞지 않는다고 지적했다. 정 대변인은 "일단 보이는 곳에 포를 배치하는 것 자체가 군사적으로, 전술적으로 아예 맞지 않은 얘기"라고 말했다.자주포는 적의 공격을 피할 수 있도록 은폐하거나 엄폐된 위치에서 운용하는 것이 일반적이다. 따라서 상대방이 쉽게 관측할 수 있는 장소에 자주포를 그대로 노출한 것은 실제 전투 운용보다는 외부에 군사력을 드러내려는 목적이 있을 수 있다는 해석이다.그러면서도 군 당국은 북한의 자주포 배치가 우리 측에 위협이 되지 않는다고 단정하지는 않았다. 정 대변인은 "우리 군은, 합참은 모든 것을 예의주시하고 어떤 것도 단호하게 대응할 수 있는 대비태세를 갖추고 있다"고 강조했다.북한은 최근 군사분계선 일대에서 이른바 '국경선 요새화' 작업을 계속하는 한편, 우리 군의 경고방송과 경고사격에 강하게 반발해 왔다. 이런 상황에서 접경지역에 자주포를 노출한 것은 군사적 긴장을 높이면서 남측의 반응을 살피려는 행동일 가능성도 제기된다.