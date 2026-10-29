국내 최초 공개 항공사진... 70여 년 전 하늘에서 본 대전은?

70여 년 전, 해방의 기쁨과 한국전쟁의 비극이 교차하던 혼란의 시기 대전의 풍경이 하늘 위 기록으로 소개된다.
(사)평화통일교육문화센터와 (사)대전문화유산울림은 29일부터 한 달간 대전 중구 테미마을박물관에서 특별 전시회 '하늘에서 본 대전展 – 해방과 전쟁 사이'를 개최한다.
이번 전시회는 1950년 7월 격렬한 '대전전투' 당시 미 극동공군 정찰대대가 고도 5000~8000피트 하늘 위에서 촬영한 희귀 항공사진과 자료들을 선보이는 자리다. 국내에 처음으로 공개되는 사진들이 다수 포함되어 있어 역사적·도시사적 가치가 매우 높다.
전시된 기록 속에는 당시 대전의 주요 건물과 도로망, 철도망은 물론, 옛 대전비행장과 폭격 당시의 참상, 지형지물의 변화가 고스란히 담겨 있다. 렌즈에 포착된 도시의 상흔은 단순한 옛 사진을 넘어, 혼란스러웠던 시대 속 대전이라는 공간과 시민들의 집단 기억을 생생하게 증언해 준다.
특히 이번 전시는 자료 수집에 앞장선 성공회대 동아시아연구소 전갑생 연구교수의 귀중한 기증 자료로 완성됐다.
전 교수는 "전쟁 전 항공사진은 당시 도시 구조를 파악하는 데 결정적이며, 폭격 사진은 대전전투의 시간적 흐름을 보여준다"며 "무차별 폭격의 흔적 속에서 전쟁의 비극과 기록의 중요성을 다시금 되새기는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
현장 방문이 어려운 관람객을 위해 온라인 전시도 함께 진행되어 언제 어디서나 대전의 옛 하늘길 기록을 만나볼 수 있다.
[행사 안내]
-전시명: <하늘에서 본 대전展> - 해방과 전쟁 사이
-기간: 2026년 10월 29일(목) ~ 11월 27일(금)
-관람시간: 10:00 ~ 16:00 (토·일요일 휴관)
-장소: 테미마을박물관 (대전 중구 보문로 184, 1층)
-주최: (사)평화통일교육문화센터, (사)대전문화유산울림
-온라인 전시: https://jeongsi86.github.io/DaejeonSky