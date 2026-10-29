메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

대전충청

26.10.29 13:42최종 업데이트 26.10.29 13:42

국내 최초 공개 항공사진... 70여 년 전 하늘에서 본 대전은?

하늘에서 본 대전展: 해방과 전쟁 사이 29일 부터 한 달간 전시

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
하늘에서 본 대전展: 해방과 전쟁 사이 29일 개최
하늘에서 본 대전展: 해방과 전쟁 사이 29일 개최 ⓒ 심규상

70여 년 전, 해방의 기쁨과 한국전쟁의 비극이 교차하던 혼란의 시기 대전의 풍경이 하늘 위 기록으로 소개된다.

(사)평화통일교육문화센터와 (사)대전문화유산울림은 29일부터 한 달간 대전 중구 테미마을박물관에서 특별 전시회 '하늘에서 본 대전展 – 해방과 전쟁 사이'를 개최한다.

이번 전시회는 1950년 7월 격렬한 '대전전투' 당시 미 극동공군 정찰대대가 고도 5000~8000피트 하늘 위에서 촬영한 희귀 항공사진과 자료들을 선보이는 자리다. 국내에 처음으로 공개되는 사진들이 다수 포함되어 있어 역사적·도시사적 가치가 매우 높다.

AD
전시된 기록 속에는 당시 대전의 주요 건물과 도로망, 철도망은 물론, 옛 대전비행장과 폭격 당시의 참상, 지형지물의 변화가 고스란히 담겨 있다. 렌즈에 포착된 도시의 상흔은 단순한 옛 사진을 넘어, 혼란스러웠던 시대 속 대전이라는 공간과 시민들의 집단 기억을 생생하게 증언해 준다.

특히 이번 전시는 자료 수집에 앞장선 성공회대 동아시아연구소 전갑생 연구교수의 귀중한 기증 자료로 완성됐다.

전 교수는 "전쟁 전 항공사진은 당시 도시 구조를 파악하는 데 결정적이며, 폭격 사진은 대전전투의 시간적 흐름을 보여준다"며 "무차별 폭격의 흔적 속에서 전쟁의 비극과 기록의 중요성을 다시금 되새기는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

현장 방문이 어려운 관람객을 위해 온라인 전시도 함께 진행되어 언제 어디서나 대전의 옛 하늘길 기록을 만나볼 수 있다.

[행사 안내]

-전시명: <하늘에서 본 대전展> - 해방과 전쟁 사이
-기간: 2026년 10월 29일(목) ~ 11월 27일(금)
-관람시간: 10:00 ~ 16:00 (토·일요일 휴관)
-장소: 테미마을박물관 (대전 중구 보문로 184, 1층)
-주최: (사)평화통일교육문화센터, (사)대전문화유산울림
-온라인 전시: https://jeongsi86.github.io/DaejeonSky

#대전모습#항공사진#사진전#휘귀항공사진

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
심규상 (djsim) 내방

우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

이 기자의 최신기사산업용 가스 품귀 사태의 주원인은 '대기업 재고 비축 독점'




독자의견0

연도별 콘텐츠 보기