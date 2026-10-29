국내 최초 공개 항공사진... 70여 년 전 하늘에서 본 대전은?

큰사진보기 ▲하늘에서 본 대전展: 해방과 전쟁 사이 29일 개최 ⓒ 심규상 관련사진보기

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[행사 안내]

-전시명: <하늘에서 본 대전展> - 해방과 전쟁 사이

-기간: 2026년 10월 29일(목) ~ 11월 27일(금)

-관람시간: 10:00 ~ 16:00 (토·일요일 휴관)

-장소: 테미마을박물관 (대전 중구 보문로 184, 1층)

-주최: (사)평화통일교육문화센터, (사)대전문화유산울림

-온라인 전시:

https://jeongsi86.github.io/DaejeonSky

70여 년 전, 해방의 기쁨과 한국전쟁의 비극이 교차하던 혼란의 시기 대전의 풍경이 하늘 위 기록으로 소개된다.(사)평화통일교육문화센터와 (사)대전문화유산울림은 29일부터 한 달간 대전 중구 테미마을박물관에서 특별 전시회 '하늘에서 본 대전展 – 해방과 전쟁 사이'를 개최한다.이번 전시회는 1950년 7월 격렬한 '대전전투' 당시 미 극동공군 정찰대대가 고도 5000~8000피트 하늘 위에서 촬영한 희귀 항공사진과 자료들을 선보이는 자리다. 국내에 처음으로 공개되는 사진들이 다수 포함되어 있어 역사적·도시사적 가치가 매우 높다.전시된 기록 속에는 당시 대전의 주요 건물과 도로망, 철도망은 물론, 옛 대전비행장과 폭격 당시의 참상, 지형지물의 변화가 고스란히 담겨 있다. 렌즈에 포착된 도시의 상흔은 단순한 옛 사진을 넘어, 혼란스러웠던 시대 속 대전이라는 공간과 시민들의 집단 기억을 생생하게 증언해 준다.특히 이번 전시는 자료 수집에 앞장선 성공회대 동아시아연구소 전갑생 연구교수의 귀중한 기증 자료로 완성됐다.전 교수는 "전쟁 전 항공사진은 당시 도시 구조를 파악하는 데 결정적이며, 폭격 사진은 대전전투의 시간적 흐름을 보여준다"며 "무차별 폭격의 흔적 속에서 전쟁의 비극과 기록의 중요성을 다시금 되새기는 계기가 되길 바란다"고 전했다.현장 방문이 어려운 관람객을 위해 온라인 전시도 함께 진행되어 언제 어디서나 대전의 옛 하늘길 기록을 만나볼 수 있다.