가을밤 수놓은 노랫소리… 당진 송악 중흥리 '이웃사촌노래자랑'

큰사진보기 ▲송산중학교와 송산초등학교 학생들부터 어르신들까지 무대 앞에 나와 음악에 맞춰 춤을 추며 흥겨운 시간을 보냈다. 세대를 넘어 함께 춤추고 웃음을 나눈 주민들은 상품도 받아 가며 가을밤 마을 잔치의 즐거움을 더했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌀쌀한 날씨에도 주민 566여 명이 자리를 함께한 가운데, 무대에 오른 이웃에게 힘찬 응원과 박수를 보내며 노래자랑을 즐기고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲중흥리 이웃사촌 노래자랑에서 대상을 차지한 오곡리 김태연 부녀회장이 수상 소감을 전하며, 뜻깊게 받은 상을 좋은 일에 쓰겠다는 마음을 밝히고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중흥리 이웃사촌 노래자랑을 준비한 이상칠 이장이 경품 후원을 위해 발품을 팔고 주민들이 함께할 수 있도록 힘쓴 과정을 전하며, 장소를 제공한 송악사회복지관에도 감사의 마음을 전했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 27일 오후 5시, 충남 당진시 송악사회복지관 광장에서 '세대를 잇고 이웃의 정을 나누는 중흥리 이웃사촌 노래자랑'이 처음 열렸다. 이번 행사는 송악읍행정복지센터와 당진시농촌활성화지원센터가 주최하고 중흥리 마을회가 주관했다. 이어 (재)송악읍개발위원회와 체리부로, 삼원중공업 등 관내 기업체도 후원에 참여했다.무엇보다 이날 행사에는 주민 566명이 참여해 가을밤의 정취를 함께 나눴다. 전국노래자랑 밴드도 함께해 현장에서 즉흥 연주를 선보이며 흥을 더했다. 이어 무대 위 참가자들의 노래에 생생한 반주가 어우러지고 객석의 박수와 환호가 이어지면서, 주민들은 마치 한마음으로 무대를 완성하듯 노래자랑의 즐거움을 나눴다.송악읍 중흥리를 비롯해 금곡리, 석포리, 한진리, 월곡리, 부곡리, 복운리, 도원리, 전대리, 고대리, 오곡리 등 송악읍 여러 마을에서 주민들이 찾아와 자리를 함께했다. 이어 오후 5시 식전 공연으로 시작된 행사는 개회식과 내빈 소개, 축사에 이어 본격적인 노래자랑으로 이어졌다. 무대에 오른 참가자들은 저마다 준비한 노래를 선보였고, 객석에서는 아낌없는 박수와 응원이 쏟아졌다.노래자랑에는 모두 18명이 참가해 트로트와 대중가요 등 친숙한 노래로 실력을 겨뤘다. 참가자들이 노래를 부르는 동안 관객들은 박자를 맞추고 노랫말을 따라 부르며 무대에 호응했다. 무대와 객석이 함께 어우러지면서 행사장은 이웃들이 한데 모여 즐기는 동네 잔치의 흥으로 가득 찼다. 이날 노래자랑에서는 오곡리 김태연 부녀회장이 대상을 차지했다.오곡리 김태연 부녀회장은 "대상을 받을 거라고는 생각도 못 했는데, 무대에 올라 노래를 부르며 즐기는 것만으로도 기뻤다"며 "이렇게 즐거운 자리를 마련해 주신 이장님께 감사드린다"고 소감을 전했다.이번 행사는 노래 실력을 겨루는 경연을 넘어 마을과 마을을 잇고 주민 간 소통을 넓히는 자리라는 점에서도 의미가 있었다. 특히 주민들이 직접 무대에 올라 노래를 부르고 이웃의 공연을 응원하면서 세대와 마을의 경계를 넘어 자연스럽게 어울릴 수 있었다.초고령화와 생활환경 변화로 이웃 간 교류의 기회가 줄어드는 가운데, 주민들이 한자리에 모여 웃고 이야기를 나누는 마을 행사는 세대와 세대를 잇고 공동체의 유대를 다지는 소중한 기회가 된다. 노래를 함께 부르고 춤을 추며 서로에게 박수를 보내는 평범한 순간들이 쌓여 이웃의 정을 만들고, 마을을 함께 살아가는 삶의 터전으로 이어갔다.송악읍 중흥리 이상칠이장은 "이번 노래자랑은 누가 노래를 잘하느냐보다 주민들이 한자리에 모여 웃고 즐기며 이웃의 정을 나누는 데 더 큰 의미가 있다"며 "바쁜 일상에서도 시간을 내어 함께해 주신 주민들과 행사를 위해 힘써주신 모든 분께 감사드린다. 앞으로도 세대를 아우르고 마을 간 소통을 넓힐 수 있는 자리를 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.한편, 행사장에는 어르신부터 중장년층까지 다양한 세대의 주민들이 함께했다. 무대에 오른 이웃에게 박수를 보내고 오랜만에 만난 이들과 안부를 나누는 모습에서 정겨운 마을의 풍경이 묻어났다. 노래 한 곡에 웃음이 번지고 서로를 향한 응원이 이어진 가을밤, 중흥리 이웃사촌 노래자랑은 주민들이 일상의 분주함을 잠시 내려놓고 이웃의 소중함을 나누는 자리로 마무리됐다.