아버지가 데이케어센터에 적응하는 두 가지 비결

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큰사진보기 ▲데이케어센터의 생일잔치, 한달에 한번 어르신 생일잔치를 연다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲데이케어센터 어르신 생일잔치 생일떡 ⓒ 이혁진 관련사진보기

우리 부자(父子)의 대화는 새벽에 시작된다. 벌써 오래된 습관이다. 아버지는 저녁 9시에 주무셔 늦어도 새벽 3시면 깨신다. 나는 5시 전후 눈을 뜬다. 일어나 제일 먼저 하는 일은 아버지 방에 불이 켜진 것을 확인하는 것. 불이 밝으면 일어났다는 것이다. 혹시 불이 꺼져 있으면 어디 불편하신지 걱정이 된다.나는 아침 인사로 악수하듯 아버지에게 손을 내민다. 아버지도 기다렸다는 듯 내 손을 잡는다. 따듯한 아버지 손이 요새 부쩍 차가울 때가 많다. 고령으로 혈액순환이 고르지 못하기 때문인 것으로 보인다.이어 나는 안부 겸 대화를 시작한다. 먼저 어제 있었던 집안일을 말씀드리고 아버지의 일과를 물어본다. 기억을 더듬어 보는 것이다. 이렇게 하는 것은 그날그날 아버지의 인지 능력과 건강 상태를 점검하려는 것도 있다. 단순하지만 때에 따라선 새벽 대화가 한 시간 이상 길어진다. 나와 마찬가지로 아버지는 이 시간이 없으면 어딘가 허전하다고 한다.그런데 최근 대화 내용이 많이 달라졌다. 아버지가 월초부터 경로당 대신 동네 데이케어센터에 다니기 시작했기 때문이다. 몸이 불편한 어르신들을 주야간 돌봐주는 요양기관이다. 아버지는 현재 특별히 간호를 필요로 하지 않지만 초고령이기에 센터에서 식사와 간식, 운동 등 보살핌을 받고 있다. 아침 9시에 센터에 가서 저녁 6시 넘어 귀가하신다.아버지가 센터에 가면서 대화도 풍성해졌다. 센터에서 경험하는 것을 자세히 전해주신다. 나는 솔직히 조금 전 먹은 식사도 제대로 기억하지 못할 때가 많은데 아버지는 어제 드신 식사와 간식을 기억하고 맛까지 구체적으로 전하면 신기하다. 그러면서 은근히 아내의 음식 솜씨를 추켜세운다. 까다로운 아버지 입맛을 아내가 평생 맞췄으니 그럴 수밖에. 아내 칭찬에 덩달아 나도 기분이 좋아진다.센터 프로그램은 쉴 새 없이 돌아간다고 한다. 매일 정해진 스케줄에 따라 진행돼 처음에는 누구나 적응하기 힘들다고 한다. 특히 운동과 레크리에이션 등 몸을 움직이는 프로그램이 많은데 그대로 따라 하는 것이 버겁다고 한다. 하지만 체력을 키우는데 필요하고 게을리하면 강사들이 채근한단다. 아버지는 힘들어도 운동하는 시간이 좋다고 한다.어제는 센터에서 한 달에 한번 있는 '어르신 생일잔치'가 있었다고 한다. 10월 생일 어르신들을 위해 축하하는 자리인데 아버지는 생전 처음 보는 생일잔치에 색다른 감회를 느낀 모양이다. 어린아이들이 생일 케이크를 두고 들뜨는 것처럼 센터의 조용한 분위기가 한순간 변하더라는 것이다.이처럼 아버지는 센터에 예상보다 빨리 적응하고 있다. 감사하다고 센터장이 슬쩍 귀띔 했지만 자식으로선 고대하던 반가운 소식이다. 사실 센터에 입소하기 전에 아버지께 노파심에서 두 가지를 신신당부했는데 그 효과를 보는 것 같다.첫째는 센터에 근무하는 요양보호사와 복지사 등 모든 직원들에게 '선생님'이라는 호칭을 꼭 사용할 것을 권했다. 선생님으로 존칭 하면 아버지도 그만큼 존경받을 것이라고 강조했다. '어이' '거기' ' 아줌마' 등등 듣기 거북한 호칭을 사용하는 것이 몸에 밴 아버지 세대는 선생님 호칭이 뻘쭘하고 어색한 게 사실이다. 따로 훈련과 연습이 필요한 것이다. 그럼에도 아버지는 선생님이라는 호칭을 슬기롭게 사용하고 반응도 괜찮았던 것 같다. 며칠 전 아버지는 이제는 선생님 호칭을 자연스럽게 사용하고 있다고 자랑하셨다.두 번째는 센터에서 누구든 하루 한번 '칭찬하기'를 부탁드렸다. 이제는 손자 칭찬만 할 것이 아니라 센터 어르신도 아껴주시라는 당부였다. 이것 또한 어려운 요청이지만 아버지는 칭찬 대상을 매일 열심히 찾았다고 한다. 엊그제는 센터장뿐 아니라 동료 어르신들에게 감사하며 격려와 덕담을 건넸다고 한다. 역시 내가 기대하던 아버지답다.센터에 아버지를 보내놓고 내심 걱정했는데 아버지가 제대로 인정받고 있는 것 같아 자식 입장에서 흐뭇하다. 아버지는 내가 남에게서 받고자 하는 것을 내가 먼저 남에게 해 주라는 간단한 이치를 센터에서 잘 실천하고 있었다. 이러니 아버지가 들려주는 이야기가 즐겁고 재밌다.부자지간에 정겨운 대화가 없다면 얼마나 황망할까. 다행히 우리 대화에는 거침이 없다. 아버지는 매일 센터에서의 경험을 생생하게 전해주고 있다. 나는 오늘 새벽에도 아버지 이야기에 맞장구 치기 바빴다.