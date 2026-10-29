<한겨레> 노조 "대통령, 언론 사과 요구 앞서 이주노동자에 사과하라"

큰사진보기 ▲이에 전국언론노동조합 한겨레신문지부는 28일 "대통령은 언론에 사과를 요구하기 앞서 이주노동자에게 사과하라"는 제목의 성명을 내고 대통령의 언론 대응 방식과 발언의 문제점을 동시에 지적했다. ⓒ 전국언론노동조합 한겨레신문지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲특히 <한겨레> 측이 제목을 수정한 이후에도 사과 요구가 이어진 점을 두고 "한겨레가 대통령의 지적을 반영해 제목 일부를 수정한 것을 마치 보도의 잘못을 인정한 것처럼 호도하며, 정작 자신의 발언의 문제는 외면한 채 언론에 사과까지 요구하는 것은 명백한 책임 전가"라고 힐난했다. ⓒ 이재명 대통령 X 갈무리 관련사진보기

이재명 대통령이 자신의 이주노동자 관련 국무회의 발언을 비판한 <한겨레> 보도를 두고 정정과 사과를 요구한 가운데, 전국언론노동조합 한겨레신문지부(아래 한겨레지부)가 이를 비판하는 성명을 발표했다.이번 논란은 지난 27일 생중계된 국무회의에서 시작됐다. 당시 이 대통령은 농어촌 인력난 해소 방안을 논의하던 중 "외국인 노동자들을 불러다가 해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다. 전부 다 송금해버리니까"라고 발언했다.<한겨레>는 해당 발언과 함께 이에 대한 이주노동자단체의 비판을 담아 "외국인 노동자, 국가 경제에 도움 안 돼"라는 제목으로 보도했다. 이에 이 대통령은 X(옛 트위터)를 통해 이주노동자가 국가 경제에 전혀 도움이 되지 않는다는 뜻이 아니라 내국인 노동자보다 경제적 기여가 상대적으로 적다는 취지였다고 해명했다.아울러 <한겨레> 보도에서 '크게'라는 부사가 빠져 발언의 취지가 왜곡됐다고 주장하며 공개적으로 정정과 사과를 요구했다. 이후 <한겨레>가 기사 제목에 '크게'를 반영해 수정했으나, 이 대통령은 "기사 제목을 바꿨으면 왜 바꿨는지 밝히고 기사를 고칠만큼 잘못 했으면 사과하는 게 맞지 않을까요?"라며 거듭 사과를 요구했다.이에 전국언론노동조합 한겨레신문지부는 28일 "대통령은 언론에 사과를 요구하기 앞서 이주노동자에게 사과하라"는 제목의 성명을 내고 대통령의 언론 대응 방식과 발언의 문제점을 동시에 지적했다.한겨레지부는 성명에서 "이재명 대통령이 이주노동자 관련 국무회의 발언을 비판한 한겨레 보도를 공개적으로 지목해 정정과 사과를 거듭 요구했다"며 "자신의 발언이 낳은 문제를 돌아보기는커녕, 이를 지적한 언론을 왜곡 보도의 당사자로 몰아세운 것이다. 대통령이 해명해야 할 사안을 언론이 사과해야 할 사안으로 뒤집으려는 책임 전가"라고 비판했다.대통령의 발언 취지 해명에 대해서도 반박이 이어졌다. 한겨레지부는 "대통령의 해명을 그대로 받아들이더라도 이주노동자의 경제적 기여를 낮게 평가한 발언의 본질은 부사 '크게' 유무로 달라지지 않는다"고 지적했다.이어 "이주노동자는 농어촌과 제조업 돌봄 현장 등 한국 사회 곳곳에서 필수적인 노동을 하며 지역 경제를 지탱하고 있다. 이들의 경제적 기여를 국내 소비액이나 본국 송금액만으로 평가할 수는 없다. 이주노동자도 국내에서 주거비와 식비, 교통비 등을 지출하며 살아간다"고 설명했다.또한 "'전부 다 송금해버린다', '크게 도움이 안 된다'는 말은 이들의 삶과 경제활동을 지워버리는 부정확하고 차별적인 말이 될 수 있다"며 "대통령의 발언이 이주노동자를 깎아내린 것인지, 그 발언이 사회적으로 어떤 영향을 미칠 수 있는지는 당연히 언론과 시민사회의 검증과 비판 대상"이라고 강조했다.대통령이 특정 언론사를 지목해 사과를 요구한 행위가 언론 자유를 위축시킬 수 있다는 우려도 제기됐다. 한겨레지부는 "직접적인 제재를 수반하지 않더라도 권력자의 공개적인 요구는 기자와 언론사의 정당한 취재·보도 활동을 위축시킬 수 있다. 대통령은 누구보다 자신의 공적 발언에 대한 언론과 시민사회의 비판을 폭넓게 감수해야 할 공직자"라고 짚었다.특히 <한겨레> 측이 제목을 수정한 이후에도 사과 요구가 이어진 점을 두고 "한겨레가 대통령의 지적을 반영해 제목 일부를 수정한 것을 마치 보도의 잘못을 인정한 것처럼 호도하며, 정작 자신의 발언의 문제는 외면한 채 언론에 사과까지 요구하는 것은 명백한 책임 전가"라고 힐난했다.한편 한겨레지부는 사측인 <한겨레> 편집국의 대응 과정에 대해서도 자성을 촉구했다. 성명은 "한겨레 편집국에도 함께 돌아볼 대목이 있다. 이번 사안은 일상적인 기사 제목 수정과는 성격이 다르다. 국가 최고 권력자인 대통령이 특정 보도를 공개적으로 지목해 정정과 사과를 요구한 사안"이라며 "기사 제목을 수정하는 것이 온당한 판단이었다 하더라도, 그 무게를 고려해 수정의 필요성과 판단 근거를 얼마나 충분히 논의하고 신중하게 결정했는지 되짚어볼 필요가 있다"고 밝혔다.아울러 "권력자의 공개적인 문제 제기 앞에서 언론의 독립적인 판단이 흔들리지 않고, 취재·보도에 나선 기자도 보호받을 수 있도록 충분한 소통을 바탕으로 신중하게 대응해야 한다"고 덧붙였다.끝으로 한겨레지부는 "이재명 대통령에게 요구한다. 한겨레를 향한 반복적인 사과 요구를 멈추고, 이주노동자의 존재를 지우고 폄훼했다는 비판에 먼저 답하라"며 "대통령에게 필요한 것은 언론에 자신의 해석을 관철하는 일이 아니라, 자신의 발언이 지닌 무게를 돌아보고 그에 대한 비판에 책임 있게 응답하는 자세"라고 촉구했다.