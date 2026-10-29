문정우 금산군수 "농어촌기본소득 시범사업 선정에 최선"

큰사진보기 ▲금산곤과 문정우 군수가 ‘2027년 농어촌기본소득 시범사업’ 유치에 강한 의욕을 내비치고 있다. ⓒ 금산군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

문정우 금산군수가 '2027년 농어촌기본소득 시범사업' 유치에 강한 의욕을 내비치고 있다.문 군수는 29일 보도자료를 통해 "농어촌기본소득 시범사업 선정을 위해 관련 부서가 긴밀히 협력하며 사업계획을 꼼꼼히 준비해 왔다. 그동안의 행정적 노력과 군민들의 뜨거운 유치 열망이 좋은 결실로 이어질 수 있도록 최종 선정 순간까지 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.이와 관련 군은 28일 충남도청 농정전략과를 방문해 시범사업 공모 신청서와 예비계획서를 최종 제출했다.군 관계자들은 이날 신청서를 전달하며 농어촌기본소득 도입을 향한 군민들의 열망과 지역사회의 유치 의지를 피력하고, 금산군이 시범사업 대상지로 최종 선정될 수 있도록 도 차원의 적극적인 협조를 요청했다.앞서 금산군은 부서 합동 TF팀을 구성해 수차례 실무회의를 진행하는 등 전 행정력을 집중해 공모를 준비해 왔다. 특히 지역 여건과 특성을 반영한 사업모델을 발굴하고 부서 간 교차 점검을 거쳐 예비계획서의 완성도를 대폭 높였다. 또한 실현 가능성과 지역경제 활성화 효과를 다각도로 검토해 금산군만의 차별화된 강점을 계획서에 담아냈다.현재 충남에서는 청양군이 유일하게 시범사업 대상지로 선정됐다. 이어 금산군을 비롯해 부여, 서천 등 주요 인구감소 지역 지자체들이 추가 공모에 도전하고 있다.농어촌기본소득은 농촌 주민에게 지역화폐로 정기적인 소득을 지급하는 제도로, 현장에서 느껴지는 체감 효과는 긍정적이다. 가장 큰 장점은 골목상권의 활성화다. 반면 시범사업 운영 과정에서 드러난 한계도 명확하다. 가장 큰 문제는 지자체의 재정 부담이다. 국비 지원 외에 도비와 군비 등 지방비 매칭 비중이 높아, 세수 감소를 겪는 기초지자체 재정에 상당한 압박으로 작용하고 있다.또한 소비 인프라의 양극화도 개선 과제로 꼽힌다. 읍 소재지와 달리 가맹점이 부족한 면 단위 오지 주민들은 지역화폐를 사용할 장소가 마땅치 않아 불편을 겪고 있다. 아울러 마트나 병의원 등 생활 필수 업종으로만 소비가 집중되면서 일부 소상공인은 매출 증대 효과를 대등하게 누리지 못하는 실정이다.