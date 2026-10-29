전두환 소환한 특검 "내란우두머리 사형 선례 남겼다면..."

"전두환을 용서한 무원칙한 관용이 피고인 윤석열의 내란 범행을 자초했습니다."
내란우두머리 사건 항소심 내란특검(특별검사 조은석) 최종의견에서 나온 내용이다. 특검은 윤석열 사형 구형을 하면서 그 논리 중에 하나로 전두환씨에 대한 관용을 꼽았다.
29일 오전 서울고등법원 형사12-1부(재판장 이승철 부장판사) 심리로 열린 내란우두머리 사건 항소심 공판에서 특검은 최종 의견을 진술했다.
특검은 "내란 우두머리죄는 사형이 아니면 그 책임을 온전히 물을 수 없는 범죄"라면서 "대법원은 '사형은 생명을 박탈하는 궁극의 형벌이므로, 누구라도 그것이 정당하다고 인정할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에만 허용된다'라고 판시하고 있다. 이 사건이 바로 그런 경우에 해당한다"라고 설명했다.
이어 "헌법에 명시된 군의 정치적 중립을 지켜야 할 대통령이 오히려 그 중립성을 결정적으로 훼손했다. 군인들이 작당해 일으킨 과거의 쿠데타보다 훨씬 더 무겁게 처벌하여야 하는 이유"라면서 "국민이 맡긴 권력으로 헌법을 무너뜨리려고 하였기 때문이다. 이는 자신을 대통령으로 선출한 국민의 신뢰를 배신한 반역행위"라고 지적했다.
전두환 소환한 특검 "내란 우두머리 사형 선례를 남겼다면..."
특검은 내란우두머리 사건의 유일한 대법원 판례인 전두환씨 12·12 반란수괴, 5·17 5·18 내란수괴 사건을 소환했다.
"1996년 8월 26일 서울지방법원은 5·17 내란의 우두머리 전두환에게 사형을 선고했다"면서 "그런데, 그해 12월 16일 서울고등법원은 '전두환이 6·29 선언을 수용한 것은 국민에 대한 항복'이라면서 '항장불살(降將不殺)', 즉 '항복한 장수는 죽이지 않는다'는 논리를 들어 무기징역형으로 감경했다"라고 설명했다.
이어 "이 판결에서는 '1980년의 5·17 내란이 1987년 6·29 선언까지 7년간 지속되었다'면서, 6·29 선언을 수용해 폭동 상태를 스스로 끝낸 '항복한 장수'가 전두환이므로 감형이 마땅하다는 논리를 폈다. 훗날 그 재판부의 재판장은 '사형은 안 된다고 판단하였다'며 감경 이유를 설명한 바 있다"라고 했다.
이후 1997년 4월 대법원은 항소심의 '7년 내란' 법리를 받아들이진 않았지만 전두환씨 무기징역 판결을 그대로 확정했다. 특검은 "'항장'의 근거가 사라졌는데, '불살'만 그대로 남겨둔 것"이라고 지적했다.
특검은 "이마저 온전히 집행되지 않았다. 그로부터 여덟 달 뒤인 1997년 12월 22일, 전두환은 구속된 지 2년 19일 만에 특별사면으로 풀려났다. 무기징역형조차도 흐지부지 없던 일이 됐다. 내란에 상응하는 책임을 치르기는커녕 일반 형사범 수준의 가벼운 처벌에 그치고 만 것"이라고 꼬집었다.
"27년 뒤, 현직 대통령이 비상계엄을 선포하고 정예군 병력으로 국회를 침탈하는 내란을 일으켰다. 내란의 우두머리는 반드시 사형으로 죄책을 묻는다는 선례를 남겼다면, 피고인 윤석열의 내란이 과연 가능하였겠나"라고 했다.
특검은 "원심의 무기징역형은 그 무원칙한 관용의 오류를 되풀이하고 있다. '정의 없는 자비는 방종을 초래한다'는 서양의 격언이 있다. 오직 엄중한 단죄만이 제3의 전두환, 제2의 윤석열을 예방할 수 있다"라고 밝혔다.
결국 특검은 12·3 내란의 온전한 책임을 물어 윤석열씨 사형을 구형했다.
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