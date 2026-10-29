"초광역특구법은 자본 전용 특혜법, 즉각 폐기해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 서울시당 앞에서 진행된 초광역특구법 폐기 촉구 기자회견 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

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민주노총 서울본부, 너머서울, 서울민중행동 등 서울지역 노동·시민사회단체들이 더불어민주당을 향해 초광역특구법을 폐기하라고 한 목소리로 외쳤다. 이들은 10월 29일(목) 오전 11시, 더불어민주당 서울시당 앞에서 기자회견을 열고 장시간 노동, 비정규직 양산, 환경·생태계 파괴가 우려되는 초광역특구법의 즉각 폐기를 촉구했다.여는 발언에 나선 민주노총 서울본부 김진억 본부장은 "더불어민주당이 발의한 두 가지 법안 중에 박상혁 의원안에만 노동특례가 포함되었다고 하는데 이는 사실과 다르다"며 선을 그었다. 두 법안 모두 노동개악을 비롯해 260여 개의 방대한 규제완화 특례가 담겨있다는 것이다.김 본부장은 "사회적 대화로 충분히 논의하겠다더니 원포인트 사회적 대화가 진행되는 와중에 일방적으로 개악안을 발의한 것에 충격을 금할 수 없다"며 정부·여당을 강하게 규탄했다. 이어 "민주노총은 '모두의 민주노총'으로, 노동특례만이 아니라 공공성을 훼손하고 시민의 생명·안전을 위협하는 특구법 자체를 반대하는 투쟁에 함께할 것"이라고 강조했다.초광역특구법의 분야별 문제를 지적하는 발언이 이어졌다. 전국교직원노동조합 서울지부 홍순희 지부장은 교육 공공성과 노동권 훼손의 문제를 언급했다. 먼저 "초광역특구법은 특구 지역 인력 양성이라는 명분 아래 교육의 공공성을 훼손하고, 이윤 추구를 목표로 하는 기업에게 특혜를 주는 조항들이 포함되었다"고 지적하며 "이는 고양이에게 생선을 맡기는 격으로, 교육에 필요한 최소한의 규제마저 완화하는 것"이라고 비판했다.아울러 "52시간 초과 노동 허용, 기간제 사용 기간 연장 및 파견 확대 등 노동개악을 허용하고 있다"며 "노동자들을 장시간 노동과 불안정 고용으로 내팽개치는 매몰찬 법안"이라고 규탄했다.이어서 마이크를 잡은 메가규탄공동행동 이영경 공동집행위원장은 "무려 264개의 조항으로 구성된 법안 내용을 살펴보면 자본의 이윤을 위해서 우리 삶의 터전과 생태계, 미래를 얼마나 우습게 여기고 있는지 선명히 드러난다"며 "초광역특구법은 자본 전용 특혜법"이라고 강하게 규탄했다.이어 "농지와 산지, 그린벨트를 일괄적으로 해제하고 환경을 지키기 위한 최소한의 안전장치마저 요식행위로 전락시켰다"고 비판하고 "기후위기 시대를 사는 우리는 자본의 탐욕이 아닌 존엄한 삶과 지속 가능한 미래를 원한다"며 초광역특구법의 즉각 폐기를 촉구했다.노동안전보건연구소 임용현 활동가는 "노동자 건강권 측면에서 가장 눈에 띄는 조항은 주 52시간 노동시간 상한제를 예외로 두는 조항"이라고 운을 뗐다. "특히 고소득 전문직·관리직의 경우에는 사실상 무제한 노동을 허용하겠다는 말"이라며 "노동시간을 줄여도 모자랄 판에 오히려 사용자에게 노동시간을 마음껏 줄였다 늘렸다 할 수 있는 권한을 준 것"이라고 비판했다.이어 "특구 내 지방정부나 입주 기업이 신청만 하면 기존 규제의 효력을 배제할 수 있도록 하는 이른바 수요응답형 규제 조항도 심각한 문제"라고 지적하고 "온갖 예외와 유예 규정을 통해 모든 노동자의 인간다운 삶과 건강권을 뒷전으로 밀어버리는 법안"이라며 즉각적인 철회를 촉구했다.서울지역 노동·시민사회단체들은 다음날로 예정된 더불어민주당 서울시당 위원장 김영배 의원과의 간담회를 통해 항의 의사를 전달하는 등 초광역특구법 폐기를 위한 활동을 이어간다는 계획이다.