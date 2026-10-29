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정치

26.10.29 12:15최종 업데이트 26.10.29 12:15

조희대 탄핵, 찬성 34% - 반대 45% - 유보 21%

[전국지표조사] 지지정당·이념성향별 엇갈린 가운데 중도층에서 반대 우세... 민주당은 국정조사부터 추진

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조희대 대법원장이 지난 27일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다.
조희대 대법원장이 지난 27일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. ⓒ 연합뉴스

범여권 일각에서 제기되고 있는 조희대 대법원장 탄핵에 반대하는 여론이 찬성 여론보다 우세한 것으로 나타났다.

29일 발표된 전국지표조사(NBS) 10월 5주차 조사 결과다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 26~28일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 6807명, 응답률 14.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 조 대법원장 탄핵 찬반 여부를 물었다.

그 결과, 탄핵 찬성 응답은 34%, 반대 응답은 45%로 나타났다. 모름/무응답은 21%였다.

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지지정당별로 보면 더불어민주당 지지층(n=358)의 62%가 탄핵에 찬성했다(반대 22%). 반대로 국민의힘 지지층(n=250)의 81%는 탄핵에 반대했다(찬성 6%). 지지정당 없음 혹은 모름/무응답을 택한 태도유보층(n=319)의 경우엔 찬성이 21%, 반대가 44%였다.

이념성향별 응답도 비슷했다. 진보층(n=248)의 64%가 찬성, 21%가 반대 의견을 표했다. 보수층(n=291)에서는 탄핵 찬성 17%, 반대 70%로 의견이 나타났다. 중도층(n=347)에서는 탄핵 찬성 33%, 반대 45%였다.

참고로 민주당은 조 대법원장에 대한 탄핵 소추 추진에 앞서 대법관 재제청 거부와 업무추진비 허위 기재 의혹 등에 대한 국정조사부터 추진하기로 한 상황이다. 김민석 대표는 "탄핵을 위해서는 국민의 동의와 공감이 매우 중요하다"면서 국정조사를 통한 단계적 접근을 강조한 바 있다.

다만 조국혁신당 등 범여권 일각에서는 오세훈 서울시장 2심 무죄 선고 등을 이유로 조 대법원장에 대한 탄핵 소추를 즉각 추진해야 한다고 주장하는 중이다.

한편, 이 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회를 참조하면 된다.

#조희대대법원장#탄핵#여론조사

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 국정지지율 46%, 부정평가는 44%


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