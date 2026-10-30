'기본소득' 쓸 곳이 없다? 옥천 주민들이 만든 반전

큰사진보기 ▲청성면의 대표 히트상품은 단연 '청성 팝업장터'다. 주민자치회 월례회의가 있는 날에 맞춰 다목적회관 앞마당에 열리는 이 장터는 말 그대로 장날이다. ⓒ 청성면주민자치회 관련사진보기

"담배를 안 피우다 보니 딱히 기본소득 쓸데가 없었어요. 면내 마트도 제대로 없고, 식당도 없어서 점심도 인근 지역에서 먹고 오는 길이었죠."

큰사진보기 ▲'기본소득을 어떻게 쓸 것인가의 문제는 곧 청성에서 어떻게 살아갈 것인가의 문제'라고 생각한 이들은 지난 4월, 사재를 털고 뜻을 모아 '청성주민협동조합'을 설립했다. ⓒ 청성면주민자치회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청성면 주민들은 기본소득 카드로 즐기는 '감동후불제 음악회'라는 색다른 시도를 선보였다. ⓒ 청성면주민자치회 관련사진보기

큰사진보기 ▲'감동후불제 음악회'이 이어 오는 31일에는 '청성산성 문화축제'를 개치할 예정이다. ⓒ 청성면주민자치회 관련사진보기

충북 옥천군 청성면(인구 2200여 명)에 사는 어르신들의 푸념은 올해 초까지만 해도 현실이었다. 면적은 넓고 65세 이상 고령 인구가 60%에 달하는 전형적인 초고령·분산형 농촌 지역.군에서 내어준 '농어촌기본소득'(월 15만~20만 원) 카드가 손에 쥐어졌지만, 막상 동네에 장을 볼 마트나 식당이 부족해 사용률은 옥천군 전체의 0.6%에 불과했다. 돈이 생겨도 소비는 외부로 빠져나가고, 지역 경제는 오히려 쪼그라들 위기에 처했던 것이다.하지만 이 마을 주민자치위원들과 주민들은 한탄만 하고 있지 않았다. '쓸 곳이 없다면, 우리가 직접 쓸 곳을 만들자'며 몇몇 마을 주민들이 머리를 맞댔다.변화의 시작은 주민자치회였다. 옥천군이 기본소득 시범사업에 선정된 직후, 청성면 주민자치회(회장 고갑준) 위원들이 모여 아이디어를 나눴다.'기본소득을 어떻게 쓸 것인가의 문제는 곧 청성에서 어떻게 살아갈 것인가의 문제'라고 생각한 이들은 지난 4월, 사재를 털고 뜻을 모아 '청성주민협동조합'을 설립했다. 처음 50여 명으로 시작한 조합원은 어느새 면 전체 인구의 3.5%에 달하는 80여 명으로 불어났다. 주민들이 내 손으로 생활 문제를 해결하겠다고 나서 만든 '주민 주도 조직'의 탄생이었다.청성면의 대표 히트상품은 단연 '청성 팝업장터'다. 주민자치회 월례회의가 있는 날에 맞춰 다목적회관 앞마당에 열리는 이 장터는 말 그대로 장날이다. 과일, 생선, 고기, 건어물, 아이스크림은 물론 조합원들이 직접 땀 흘려 길러낸 감자, 마늘, 양파까지 총출동한다. 지난 5월부터 8월까지 총 6회 열린 장터에는 회당 150여 명의 주민이 북적이며 성황을 이뤘다.주민들은 이곳에서 물건만 사는 게 아니다. 농번기 일손이 부족할 때 서로의 노동을 사고파는 '품거래'를 트고, 동네 철물점에 없는 충전식 예초기 같은 물품을 조합이 대신 주문해 주는 '구매대행 서비스'까지 만들어냈다. '장터를 매일매일 하면 좋겠다'는 주민들의 웃음 속에는, 생활의 불편을 스스로 해소해 낸 자부심이 담겨 있다. 8월 말 기준 누적 판매액만 540여만 원을 훌쩍 넘겼다.청성면 주민들의 짜릿한 실험은 생활필수품 거래나 노동 품앗이에 그치지 않았다. 기본소득이 선순환하는 길목은 문화예술 영역으로까지 넓어졌다.청성면 주민들은 기본소득 카드로 즐기는 '감동후불제 음악회'라는 색다른 시도를 선보였다. 주민 누구나 소지한 기본소득 카드를 들고 음악회를 관람한 뒤, 감동받은 만큼 협동조합 결제 단말기에 직접 카드를 긁어 정산하는 방식이다. 세금을 제외한 금액은 그대로 강사비로 지급되며, 무대에 서는 강사 역시 청성면민이다.지역 인재를 발굴해 무대에 세우고, 주민들의 문화예술 향유 욕구를 채우는 동시에 기본소득을 통해 지역 내 경제 순환을 이끄는 일석다조의 효과다. 농어촌기본소득을 시행하는 전국 지자체 중에서도 유례를 찾기 힘든 청성면만의 독창적인 '기본소득 문화 모델'이다.기본소득의 지역 내 선순환 모델을 만들어낸 청성의 소문이 퍼지면서, 주민자치 우수 지역으로 소문난 충남 청양군 운곡면 주민자치회 회원 22명이 청성면을 직접 찾아와 벤치마킹하고 돌아갔다.마침, 이재명 대통령이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 옥천군의 인구 회복과 지역 활성화 사례를 직접 언급하면서 청성면의 모델은 전국적인 관심을 받고 있다.여기서 그치지 않고 청성면 주민들은 내년 커뮤니티센터 상설 공간 위탁 운영을 준비 중이다. 주민들이 직접 배우로 나서 마당극(청성산성 문화축제)을 올리고, 역사 지킴이 활동까지 펼치며 문화와 공동체의 뿌리까지 다지고 있다.작은 농촌 마을, 60%가 고령인 초고령 사회에서 주민들은 팝업장터와 협동조합을 통해 기본소득의 지역 내 소비를 이끌어내고 있다.