이태원 참사 4주기, 유가족의 호소... "진상규명 기본은 책임자 처벌"

큰사진보기 ▲이태원 참사 4주기인 10월 29일 충남 홍성군 복개주차장에는 희태원 참사 희생자들을 추모하는 분향소가 설치됐다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 홍성 . 이태원 참사 희생자 추모 분향소. 유가족 최선미씨 헌화를 하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이태원 참사 희생자 추모 홍성 분향소를 방분한 유가족 송진영씨. ⓒ 이재환 관련사진보기

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10·29 이태원 참사 4주기인 29일 오전 10시 충남 홍성에서도 이태원 참사 희생자들을 추모하는 분향소가 차려졌다. 홍성 시민들이 홍성 복개주차장에 분향소를 직접 설치한 것. 이날 분향소에서는 이따금 시민들이 찾아와 말없이 고개를 숙이고 희생자들을 추모하는 모습이 눈에 들어왔다. 정오 무렵에는 한두 방울씩 빗방울이 떨어졌다.홍성 분향소에는 송진영(고 송채림 아버지·대전)씨와 이태원 참사 유가족인 최선미(고 박가영 어머니)씨도 나와 있었다.앞서 지난 27일 이태원 참사 특별조사위원회(특조위)는 첫 대국민 중간 보고회를 열고 국가 재난 대응 시스템이 총체적으로 작동하지 않았다며 중간 조사 결과를 발표했다. 이에 대해 홍성 분향소에서 만난 유가족들은 "이태원 참사에 대한 진상규명이 이루어지지 않았다"라며 "특조위 조사과정에 대한 정보조차 제대로 공유되지 않았다"라고 불만을 터뜨렸다.또한 윤석열 정권 당시 대통령실을 용산으로 이전해 이태원 일대에 '치안 공백'이 발생한 점과 참사 당일 진행됐던 '마약 수사' 문제 등 이태원 참사와 직간접적으로 관련이 있어 보이는 사안에 대한 조사는 미흡했다며 아쉬움을 토로했다.최선미씨는 지난 6.3지방선거에서 이태원 참사 유가족으로는 처음으로 군의원에 당선됐다. 이태원 참사 유가족이면서 동시에 홍성군의원이기도 한 그는 "아직도 진상규명이 안되고 책임자 처벌이 안되는 것이 가장 견디기 어렵다"라고 토로했다.그러면서 "유가족들은 윤석열 정권에서 대통령실을 용산으로 이전하면서 일정부분 참사의 원인을 제공했다고 보고 있다. 또, 당시 마약 단속으로 인해 이태원 일대의 혼잡을 가중시켰다. 그러나 특조위는 이 문제에 관심이 없어 보인다. 특조위는 대통령실이 용산으로 이전한 이유부터 파고 들어야 한다"라고 성토했다.송진영(고 송채림 아버지)씨는 이날 아침 일찍 홍성에 왔다. 그는 "참사 당일 117명의 경찰이 현장에 있었다. 그 중에 마약수사에 50여 명의 수사관이 배치됐다. 참사가 벌어진 가장 큰 원인 중 하나는 혼잡에 대처할 수 있는 경찰력이 배치되지 않았다는 점이다. 이에 대해서도 철저한 조사가 필요하다"라고 덧붙였다.그러면서 "진상규명의 기본은 책임자를 찾아 처벌하는 것"이라며 "유가족들은 특조위 조사 과정에 대한 정보공개를 요구했다. 하지만 정보가 공유되지 않았다. 특조위 조사를 신뢰하기 어렵다"라고 토로했다.이어 "참사 당시 대통령이었던 윤석열과 이상민(당시 행안부장관)에 대한 조사도 아직 제대로 이루어지지 않고 있다"라며 "책임소재를 분명히 해야 (참사의) 원인규명도 할 수 있고, 진상규명도 가능하다. 특조위가 책임자 처벌에 중점을 두지 않고 있다는 게 가장 큰 문제로 보인다"라고 성토했다.