비자를 안 주는데, 대미투자 266조 타당한가

取중眞담은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲2026년 9월 30일 워싱턴 백악관 오벌 오피스에서 열린 발표 행사에서 도널드 트럼프 대통령이 알래스카주 공화당 소속 댄 설리번 상원의원과 악수를 나누고 있다. 트럼프 행정부는 한국이 미국 에너지 프로젝트에 대한 총 2000억 달러 규모의 투자 계획의 일환으로 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 540억 달러를 투자할 것이라고 발표했다. :Photo by Yuri Gripas/UPI ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 의원이 지난 6일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부에 대한 국정감사에서 대미투자와 관련해 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

브라질 대통령 선거에서 패배한 플라비우 보우소나루 상원의원은 지난 28일 미국에 도착했다. 브라질 연방대법원이 내린 출국금지와 여권 무효화 조치에도 보우소나루 의원은 미국으로 도피할 수 있었다. 미국 정부가 기꺼이 사증(비자)을 내줬기 때문이다.한국의 집권 여당인 더불어민주당의 국회의원들은 미국 입국 비자를 받는 게 까다롭다. 정청래 의원은 재외공관에 대한 국정감사를 위해 미국을 방문하려고 미국 정부에 사증을 신청했는데, 계속 '심사중'에 있어 방미를 포기했다. 국방위원장인 진성준 의원은 국회 차원의 미국 태평양사령부 방문 행사를 가려 했는데, '발급 거부' 처리됐다. 미국 정부는 진 의원에게 과거 재판을 받은 사건 판결문을 영어로 번역해 범죄경력회보서 등과 함께 제출하라고 요구했다.미국은 보우소나루 의원이 유효하지 않은 여권을 가졌고, 브라질과의 외교적 마찰이 예상되는데도 사증을 내줬다. 한국의 국회의원들은 국정감사와 안보협력 방문 등 공식 업무를 하러 가는 일인데도 사증 내주는 일을 미뤘다.지난 27일 국회 외교통일위원회의 국정감사에 출석한 조현 외교부 장관은 정청래 의원에 대한 미국의 사증 발급 보류와 관련해선 미 국무부도 명확한 이유를 대지 못하고 있다고 밝혔다. 그는 "비자에 관한 조치들이 좀 난삽하다"고도 표현했다.조 장관은 또 정 의원 사증 발급 문제를 주한 미국대사대리에 얘길 했지만 해결되지 않았다고 밝혔다. 이같은 상황에서 또다시 진성준 의원에 사증 발급을 거부한 일이 보여주는 현실은 명확하다. 미국 출입국 당국에 한국 정부가 제기한 문제 따위는 안중에 없다는 얘기다. 두 의원이 사증 발급에 어려움을 겪은 일은, 한국의 다른 국회의원들에게도 일어날 수 있는 일이라는 예고편으로 보이기도 한다.그러면 굳이 오지 말라는 미국에 안 가면 될 것 아니냐고? 정부의 활동에 문제가 없는지 감시하는 것은 국회의원들의 가장 주된 임무 중 하나이다. 정부가 외국에서 하고 있는 활동 역시 국회의원의 감시 대상이다. 정청래 의원은 미국에 있는 한국대사관 등 재외공관에 대한 국정감사에 임하려 했지만 미국 정부에 의해 원천 봉쇄됐다.최근 외교·영사 업무 이외에 미국에서 한국 정부가 하는 큰 활동이 생겼다. 바로 2000억 달러 규모의 대미전략투자 사업이다. 1호 사업으로 텍사스 가스복합화력발전소 사업이 선정됐고, 대형 원자력발전소 건설 사업과 알래스카 LNG 개발 사업이 검토되고 있다. 중간선거에 임하고 있는 미국 대통령은 미국에 대한 한국 정부의 투자를 기정사실로 해서, 이를 자신의 치적으로 내세우며 유세에 활용하고 있다.정부의 투자사업이기에 이에 대한 국회의 평가와 감시는 필수적이다. 266조8000억 원은 한국에 투자하면 굵직한 국책사업을 몇 개나 할 수 있는 큰돈이다. 이를 미국에 투자하는데, 사업 선정은 제대로 했는지, 투자한 돈으로 발전소를 제대로 지었는지, 사업 이윤 창출은 가능한지 등을 한국 정부도 미리 따져봤겠지만, 사업현실화 단계에서 결국 확인받아야 할 대상은 국민의 대표인 국회의원이다.하지만 미국 정부는 한국 국회의원의 입국을 명확한 이유 없이 거부하고 있다. 이대로라면, 대미전략투자사업에 대한 현지 실사를 위해 국회의원들이 미국에 사증을 신청할 경우, 미국 정부는 의원들의 성향을 따져 선별적 대응을 할 수도 있다.부지런한 투자자는 현장 조사를 통해 투자 대상의 사업 전망과 위험 요소를 파악한다. 문전박대하는 회사에 거액을 조달해줄 투자자는 없다. 정청래·진성준 의원이 미국 사증 발급에 어려움을 겪은 일은 단순히 '젊었을 때 운동권이어서 그러나?'라면서 넘어갈 문제가 아니다. 지금이라도 대미전략투자 추진 속도를 조절하고, 투자에 대한 국회의 현장 확인이 가능한 여건을 확보해야 한다.