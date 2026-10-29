이 대통령 국정지지율 46%, 부정평가는 44%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.28 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 29일 발표된 전국지표조사(NBS) 10월 5주차 조사에서 직전 조사(10.12~14) 대비 2%p 오른 46%로 나타났다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 5%p 내린 44%로 집계됐다. 모름/무응답은 9%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 26~28일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 6807명, 응답률 14.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다.오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 내이긴 하지만 수치상 긍정평가가 부정평가를 앞섰다. 이는 NBS 조사 기준 8월 4주차 조사(긍정 50%-부정 43%) 이후 처음이다.연령별로는 18·19세 포함 20대(12%p↑, 26%→38%, 부정평가 37%)와 30대(8%p↑, 36%→44%, 부정평가 47%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 크게 상승했다. 반면 70대 이상(9%p↓, 41%→32%, 부정평가 55%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 하락하면서 30%대로 조사됐다.40대(-, 59%→59%, 부정평가 38%)와 50대(4%p↑, 54%→58%, 부정평가 37%)의 긍정평가는 50% 후반대, 60대(-, 43%→43%, 부정평가 52%)의 긍정평가는 40%대로 집계됐다.지역별로는 대전/세종/충청(6%p↑, 44%→50%, 부정평가 38%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 오르면서 50%대로 회복됐다. 서울(-, 40%→40%, 부정평가 52%)과 인천/경기(3%p↓ 46%→43%, 부정평가 46%), 부산/울산/경남(4%p↑, 40%→44%, 부정평가 45%)의 긍정평가는 40%대였다.전남광주/전북(3%p↑, 75%→78%, 부정평가 16%)의 긍정평가는 70%대, 대구/경북(10%p↑, 22%→32%, 부정평가 60%)의 긍정평가는 30%대로 집계됐다.지지정당·이념성향별 변화는 크지 않았다. 더불어민주당 지지층(n=358)의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 85%(부정평가 13%), 국민의힘 지지층(n=250)의 긍정평가는 1%p 오른 10%(부정평가 85%)로 조사됐다.진보층(n=248)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 74%(부정평가 22%), 보수층(n=291)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 21%(부정평가 73%)였다. 중도층(n=347)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 52%(부정평가 39%)로 집계됐다.한편, 민주당 지지도도 지난 8월 4주차 이후 계속됐던 하락세를 멈추고 반등했다(41%→39%→35%→33%→36%).민주당 지지도는 직전 조사 대비 3%p 오른 36%였다. 반면 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 3%p 내린 25%로 나타났다. 양당 격차는 직전 조사와 비교할 때 5%p에서 11%p로 늘어났다.그 외 다른 정당 지지도는 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 등의 순이었다. 지지정당 없음 혹은 모름 등으로 태도를 유보한 응답은 31%로 조사됐다.다만 NBS가 각 정당에 대한 호감도를 조사한 결과, 민주당에 대한 호감도가 하락했다. 직전 정당 호감도 조사(4월 4주차)와 비교할 때 14%p 하락한 44%로 나타났다. 국민의힘에 대한 호감도는 직전 조사 대비 10%p 오른 30%로 나타났다.그 외 조국혁신당에 대한 호감도는 21%(11%p↓), 개혁신당에 대한 호감도는 13%(1%p↓), 진보당에 대한 호감도는 18%(3%p↓)로 조사됐다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.