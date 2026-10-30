'빨대 250개 배송' 이상민 "오 시장에 '한강버스 모형' 보내고 싶어"

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- 최근 '소방 재정 빨대' 발언이 논란이 되었을 때, 단순히 SNS 글이나 성대모사 영상에 그치지 않고 경기도청으로 '실물 빨대 250개'를 직접 배송하는 파격적인 행동을 해서 큰 화제가 되었습니다. 이렇게 화제가 될 거라고 예상하셨나요?

큰사진보기 ▲이상민 크리에이터 ⓒ 이상민 제공 관련사진보기

- 그런 생각 했다는 게 신기해요.

- 관심 집중이 당황스럽진 않았나요? 주변인들의 반응도 궁금해요.

- 왜 250개인가요?

- 한번은 할 수 있는데 반복되면 이름 알리려고 하는 거 아니냐는 비판 나올 수 있잖아요. 노이즈 마케팅 아니냐는 시선도 생긴 것 같아요.

- 물품을 배송한 이후 물건을 받은 당사자 측에서 직간접적으로 반응이나 연락이 온 것이 있었는지 궁금합니다.

큰사진보기 ▲이상민 크리에이터 ⓒ 이영광 관련사진보기

- 라디오 출연해서 장동혁 국민의힘 대표에게 '북' 보낼 생각이라고 했는데 계영배를 보내셨더라고요.

- 북은 안 보내나요?

- 요즘에 물품 보낼 만한 이슈가 있나요?

- 진영 양극화가 극심한 현 정치 환경에서 특정 정치인을 향해 날 선 풍자를 던지다 보면 악성 댓글이나 강성 팬덤의 공격 등 정치적·직업적 리스크도 만만치 않을 텐데, 이를 극복하는 본인만의 중심이나 철학이 있나요?

- 성대모사와 풍자 코미디를 오랫동안 해오셨는데, 윤석열 정부 시절과 이재명 정부 시절을 거치면서 희극인이 체감하는 '정치 풍자 개그를 대하는 사회적·정치적 분위기'에 차이가 있나요?

- 쿠팡에서 'SNL코리아'을 시즌제로 하잖아요. 그건 어떻게 보세요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

추미애 경기도지사는 지난 27일 국회에서 이광재 예결위원장과 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 소방 재정에 대한 국가 책임 확대를 요구했다. 추 지사는 "소방사무는 법령으로 자치사무라고 명기돼 있지만 성질상 국가사무가 43%, 국가·지방 공동 사무가 23%, 지방사무가 34%다. (비율에 맞춰) 국가가 재정 부담을 해 주셔야 한다"라고 말했다.앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"라고 발언해 논란이 일었다. 그로부터 3일 뒤인 16일, 경기도 부천 한 공장 화재 현장에서 진화작업에 투입된 소방관 한 명이 사망하면서 추 지사를 향한 비판의 목소리가 높아졌다. 논란이 확산되자 추미애 지사는 해당 발언을 거듭 사과했다.이런 와중에 성대모사로 잘 알려진 이상민 크리에이터가 경기도청에 빨대 250개를 보낸 사실이 알려지면서 화제가 됐다. 왜 빨대를 보낸 생각을 하게 되었는지 궁금해 지난 27일 이상민 크리에이터와 서울 목동에서 만났다. 다음은 그와 나눈 일문일답."전혀 예상 못 했어요. 제가 빨대를 보낸 데에는 서사가 있어요. 경기도로 이사 오고 처음으로 투표를 하게 됐는데, 추미애 경기도지사는 TV 토론부터 6선 중진이라고 하기에는 준비가 안 된 모습이 많았어요. 경기도민에게는 교통 문제가 굉장히 중요해요. 출퇴근이 기본적으로 1시간 이상 걸리거든요. 그런데 추미애 당시 후보는 '출퇴근 30분 시대를 열겠다'고 공언했어요. 경기도민의 교통 문제를 전혀 인식하지 못한 것 같은 모습이었어요.'소방 재정은 빨대' 발언에 대해 추 지사보다 민주당이 먼저 사과했잖아요. 6선 국회의원에 법무부 장관, 더불어민주당 대표까지 지낸 분이 왜 빠르게 사과하지 못할까 의아했어요. 이후에도 '사과를 바라시니 사과하겠다'는 식으로 말해 논란이 됐잖아요. 그 의아함이 경기도민으로서의 분노로 표출된 것 같아요. 그래서 빨대 250개를 보냈어요. 그저 순수한 공분이었죠. 이렇게까지 사람들에게 회자될 줄은 정말 몰랐어요.""남들 앞에 서는 코미디 일을 하다 보니 자연스럽게 그런 생각이 들었던 것 같아요. 갑자기 든 분노를 따로 표현할 방법을 찾지 못해, SNS에 올릴 만한 소재로 표현했던 셈이죠. 기사가 수없이 보도되면서 처음엔 '이러다 방송 생활 못 하는 것 아니야?' 싶었어요. 권력은 권력이니까요. 그래도 많은 지인이 응원해 줬어요. 소방관 지인은 '하루 종일 인명구조 같은 소방 업무를 보느라 뉴스를 볼 시간이 없었는데, 오늘 저녁에야 네 뉴스를 봤다. 장하다'라고 했고, 대학 시절 알던 형님은 '우리 교회에 소방관 가족이 있는데 큰 힘이 됐다'고 했어요. 현실 권력에게 빨대를 보냈다는 사실이 아직도 두렵고 떨리지만, 많은 소방 가족의 힘이 됐다는 이야기는 저에게 큰 힘입니다.""매우 당황스러웠어요. 저는 매체에 출연해 성대모사로 웃기는 사람인데, 삽시간에 뉴스면을 장식하다 보니 많이 놀랐어요. 부모님께서 걱정하셨어요. 아들이 사고를 친 건 아닌가 하는 불안감이셨던 것 같아요. 뉴스만 나오는 게 아니라 요즘은 인스타그램 같은 SNS에 '누가 이런 일을 했다'고 공유되는 시대잖아요. 그런 민심의 흐름을 직접 느끼니 두렵고 떨리더라고요. 저는 정치인도 사회운동가도 아닌데 말이죠.지인이 보내 준 모 포털사이트 실시간 트렌드 검색어에서는 제가 1위를 하기도 했어요. 그런데 웃긴 건 그날이 프랑스에서 폭동이 일어나 마크롱 대통령이 긴급 성명을 발표하는 날이었다는 거예요. 제가 마크롱 대통령보다 상위에 올라가 있었어요. '지금 저 나라는 급변 사태가 일어났는데, 내가 마크롱을 누르고 1위를 하다니' 싶어 어안이 벙벙했죠. 그만큼 이번 추미애 지사의 '재정 빨대' 발언이 역대급이었다고 생각합니다.""많은 분이 의문을 가졌던 부분이죠. 요즘 문의가 많이 와요. '왜 그 업체를 선택했니?', '왜 종이 빨대가 아니니?', '왜 배송업체를 그렇게 선택했니?' 같은 질문들이요. 사실대로 말씀드리면 제 경험칙에 따라 눈에 보이는 것을 가장 확실한 방법으로 주문한 것뿐이에요. 보낸 취지가 중요하지, 깊게 들어가면 드릴 말씀이 없어요. 이후 부승찬 더불어민주당 의원의 '쭉쭉' 발언 기억하시죠? 그때는 많은 분의 조언에 힘입어 '종이 빨대 200개'를 보냈어요. 친환경적인 부분을 신경 쓰라는 조언이었죠.""마케팅은 맞아요. 인정합니다. 세상의 관심을 처음 받다 보니 욕심이 생기기도 했고, 많은 분이 '이번엔 이 사람에게 이거 한번 보내 봐' 하고 소재를 알려 주기도 하셨어요. 그런데 나중엔 뭘 보내도 이슈나 기사화가 전혀 안 되더라고요. 그때 '아, 민심은 도도하면서도 무섭구나. 벌써 빠르게 흘러갔구나' 싶었죠. 그래서 요즘은 더 열심히 방송 활동에 집중하고 있습니다.하지만 노이즈 마케팅은 아닙니다. 저는 코미디언으로서 정치 풍자 퍼포먼스를 한 것이고, 진짜 노이즈는 1400만 도민의 행정을 책임질 추미애 경기도지사가 일으킨 것 아닌가요? 이번에는 '정치적 화형을 당할지라도'라는 표현을 쓰셨더라고요. 그래서 이번엔 '반성문 AtoZ'라는 책을 보냈어요. 이참에 진심으로 사과하는 법을 배우셨으면 해요.""경기도청에서 연락받은 것은 없어요. 다음으로 정동영 통일부 장관에게 (전쟁게임)'콜 오브 듀티: 모던 워페어 4'를 보냈어요. 우리 장병이 지뢰로 큰 부상을 입은 사건인 만큼 북한에 대한 미온적인 자세를 바로잡아 달라는 의미였죠. 이번에 나온 '콜 오브 듀티' 시리즈의 테마가 '제2 한국전쟁'이기도 했고요. 많은 분이 관심을 가졌지만, 통일부에서는 '청탁금지법'상 직무와 관련해 받을 수 없다는 메시지가 왔고, 지금은 잘 처리된 상태예요.""술잔을 보냈어요. 한참 북의 종류를 살펴보고 있었는데, 갑자기 '장동혁 욕설 녹취'가 뉴스로 뜨더라고요. 그래서 북은 잠시 접어 두고 '술을 절제하라'는 뜻의 계영배를 보냈죠. 저는 장동혁 대표의 의견에 동의하는 부분이 별로 없지만, '식당에서는 크게 떠들지 맙시다' 같은 공중도덕은 일반 국민에게 법을 지키라고 말하는 국회의원에게 필요한 덕목이라는 생각에서 보냈어요.""북은 그분이 열심히 치고 있는 것 같아서, 굳이 아직은 보낼 필요를 못 느끼고 있어요. 그리고 북을 또 보내면 '쟤 또 관심 끌려고 북 보낸다'고 하실 것 같아서 이제는 절제해야 해요(웃음).""요즘에는 추미애 경기도지사, 조희대 대법원장, 오세훈 서울시장이 있죠. 특히 오세훈 시장은 제가 요즘 성대모사를 아주 열심히 하고 있어요. 굉장히 많은 정보가 담긴 화법인데 톤이 일정한 게 특징이에요. 그래서 오세훈 시장에게는 '한강 버스 피규어'를 보내고 싶어요. 대권에 나가려면 국민이 인식할 만한 주요 포인트와 아이템이 있어야 하는데, '한강 버스'는 대중에게 호평받지 못하는 것 같아요. 이명박 시장은 청계천이나 서울숲 같은 게 있었는데, 오세훈 시장을 상징하는 아이템은 뭐가 있을까요? 아직 잘 모르겠어요.""있죠. 지금도 많은 분이 온갖 욕과 함께 안 좋은 말을 메시지로 보내세요. 그래도 '응원합니다'라고 보내 주시는 분이 더 많은 것도 사실이에요. 지금 대한민국 정치 상황에서는 누군가 입장을 내면 '그래서 넌 우리 편이야?'라는 물음을 받을 수밖에 없는데, 다행히 제 주변에는 도도하게 중심을 잡아 주는 사람이 많다고 생각해요. 제가 권력을 두려워할 필요도 없고, 응원해 주시는 분들의 힘을 믿고 풍자해 나가야죠. 최근에는 좀 무리수를 둔 것 같아서, 자제하면서 해 나가겠습니다.""저는 윤석열 정부 때 KBS2 <개그콘서트>에 출연했어요. 그때 윤석열 대통령 풍자를 준비하고 있었는데 결국 못 하게 됐어요. 풍자를 못 하게 된 것보다도 공중파에서 시사 풍자가 사라졌다는 허탈감이 컸어요. 누구에게 책임이 있는지, 차이가 있는지를 떠나 공중파에 정치 풍자 프로그램이 없는 건 두 정부의 공통점인 것 같아요. 그래서 하루빨리 정치를 신랄하게 풍자하고 일침을 날리면서, 그걸 보면 한 주나 하루의 이슈가 딱 정리되는 알찬 프로그램이 나오면 좋겠어요.""'SNL코리아'는 도피해서 쿠팡이라는 OTT로 간 거라고 생각해요. 원래 tvN에 있었는데, 그때도 대선 때만 되면 워낙 신랄하게 풍자해서 국민은 속이 시원했지만 정치권에서는 '우리 후보는 왜 그렇게 풍자했느냐'고 따지는 시대가 있었어요. 그런 점에서 'SNL코리아'의 자구책이라고 이해해요. 다만 공영방송은 접근이 달라요. 공영방송은 자본을 따지는 영역이 아니니, 방송의 다양성 측면에서 풍자 프로그램 하나쯤은 있는 게 맞다고 생각합니다."