"만난 지 이틀 만에 의뢰?" 오세훈 무죄 판결문 속 '42일 오류'

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

'오세훈 서울시장과 브로커 명태균씨가 처음 만난 지 이틀 만에 불법 여론조사를 의뢰했다는 주장은 믿기 어렵다.'

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"처음 만난 지 2일 만에 명태균에 대하여 어떠한 정보도 없는 상태에서 명태균에게 불법적인 '비용 부담'의 문제까지 언급하며 '울면서' 여론조사를 의뢰하였다는 것은 쉽게 받아들이기 어려운 상황이다."

큰사진보기 ▲임재성 변호사 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"기본적으로 화이트칼라 범죄는 증거를 잘 남기지 않는 건데, 그런 것들에 대해서 너무 눈감고 헐거운 입증을 했던 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 헐거운 입증을 하다 보니까, 결론으로 너무 빨리 치달아가다 보니까 이런 중요한 사실관계에 있어서도 실수가 났던 것 아닌가 싶습니다."

지난 23일 오 시장의 정치자금법 위반 혐의에 무죄를 선고한 서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사)가 내세운 주요 판단 근거 중 하나다. 그런데 이 판단의 전제가 된 '첫 만남 날짜'는 1심 판결과 42일 차이가 난다. 1심 재판부는 두 사람이 2020년 12월 9일 처음 만났다고 인정했지만 항소심 재판부는 2021년 1월 20일을 첫 만남으로 적시했다.1심 판단이 맞다면 명씨가 오 시장으로부터 여론조사를 의뢰받았다고 주장하는 2021년 1월 22일은 첫 만남으로부터 이틀 뒤가 아니라 44일 뒤다. 항소심이 명씨 진술을 믿기 어렵다며 제시한 논거 하나가 크게 흔들리는 셈이다. 더욱이 항소심 판결문에는 첫 만남과 관련해 서로 다른 날짜가 등장한다. 그런데도 재판부는 1심과 다른 날짜를 인정한 이유를 별도로 설명하지 않았다.지난 7월 22일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 일부를 유죄로 인정해 벌금 1000만 원을 선고했다. 반면 서울고법 형사7부는 지난 23일 원심의 유죄 부분을 파기하고 오 시장 등 피고인 3명에게 모두 무죄를 선고했다.두 재판부의 판단이 갈린 핵심 쟁점 중 하나는 오 시장이 명씨에게 여론조사를 의뢰했는지 여부였다.1심 판결에 따르면 오 시장은 2020년 12월 9일 오후 김종인 당시 국민의힘 비상대책위원장이 보냈다며 찾아온 김영선 전 의원의 소개로 명씨를 자신의 선거사무실에서 처음 만났다. 재판부는 명씨와 김 전 의원의 진술, 관련 카카오톡 대화 내용 등을 검토해 첫 만남 시점을 특정했다. 이후 2021년 1월 20일에도 두 사람의 만남이 있었다. 명씨는 당시 오 시장에게 서울을 4개 권역으로 나눠 여론조사를 실시하는 방안을 이야기했다고 진술했다. 이어 이틀 뒤인 1월 22일 오 시장과 전화통화를 하면서 여론조사를 의뢰받았다는 것이 명씨의 주장이다.그런데 항소심 판결문에서는 이 같은 시간적 관계가 달라졌다. 항소심 재판부는 오 시장이 2021년 1월 20일 김 전 의원의 소개로 명씨를 처음 만났다고 전제했다. 이를 바탕으로 명씨가 주장하는 1월 22일 여론조사 의뢰 상황을 받아들이기 어렵다고 판단했다.항소심 판결문 67쪽에는 다음과 같은 내용이 담겼다.오 시장의 정치 경력과 당시 상황 등을 고려할 때 처음 만난 지 불과 이틀 만에 불법적인 비용 문제까지 논의했다는 명씨의 진술을 선뜻 믿기 어렵다는 것이다.그러나 첫 만남이 2020년 12월 9일이었다면 판단의 전제가 달라진다. 상대방을 처음 만난 지 이틀 만에 불법적인 비용 문제를 논의했다는 것과 이미 한 달 넘게 알고 지낸 상대방에게 그러한 이야기를 했다는 것은 동일하게 평가하기 어렵다.문제는 여기서 끝나지 않는다. 항소심 판결문 57쪽에는 명씨가 오 시장을 처음 만나러 가게 된 경위를 설명하는 부분이 등장한다. 해당 대목엔 첫 만남 날짜가 '2021년 12월 9일'로 적혀 있다. 1심이 인정한 2020년 12월 9일에서 연도만 1년 뒤로 잘못 기재한 것으로 보인다. 실제로 같은 항소심 판결문 59쪽 각주에는 명씨가 수사기관에서 2020년 12월 9일 오 시장을 만났다고 진술한 내용도 나온다.이렇듯 항소심 판결문에는 2021년 12월 9일이라는 오기로 의심되는 날짜, 2020년 12월 9일이라는 명씨의 진술상 날짜, 그리고 재판부가 판단의 전제로 삼은 2021년 1월 20일이라는 날짜가 함께 등장한다. 오 시장과 명씨의 첫 만남을 둘러싸고 하나의 항소심 판결문에 무려 세 개의 서로 다른 날짜가 등장하는 셈이다.이 같은 불일치를 처음 발견한 임재성 변호사는 29일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 항소심 재판부가 첫 만남 날짜를 잘못 판단했을 가능성을 제기했다. 특히 판결문 앞부분의 연도 오기가 사실관계 판단에까지 영향을 미쳤을 수 있다는 것이다.항소심이 1심과 다른 사실관계를 인정하는 것 자체는 가능하다. 그러나 첫 만남 날짜는 명씨 진술의 신빙성을 판단하는 주요 근거로 사용됐다. 그만큼 1심과 다른 날짜를 인정했다면 그 이유에 대한 설명이 필요하지만, 항소심 판결문에서는 이를 확인하기 어렵다.이번 논란은 항소심이 무죄를 선고했다는 사실 자체보다 그 결론에 도달하는 과정에서 얼마나 충실하게 사실관계를 검토하고 설명했느냐는 문제를 남겼다.임재성 변호사는 이번 날짜 불일치를 사실관계 판단의 실수로 보면서도 파기환송 가능성에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 항소심 재판부가 명씨와 김영선 전 의원의 진술을 믿기 어려워 2021년 1월 20일을 첫 만남으로 판단했지만, 그 이유를 판결문에 자세히 적지 않았다고 설명할 여지가 있다는 것이다.임 변호사는 "판결문의 완결성이나 논리적 구성에 있어서는 큰 허점이 확인된 것"이라면서도 재판부가 사후적으로 이를 설명할 가능성이 있다고 봤다.다만 중요한 사실관계를 1심과 다르게 판단하면서 그 이유를 설명하지 않은 점은 '판단 누락' 문제로 이어질 수 있다고 지적했다. 판단 누락 역시 파기환송 사유가 될 수 있다는 설명이다. 임 변호사는 이번 오류가 파기환송의 근거 중 하나로 제시될 수 있지만, 전체적인 파기환송 가능성은 여전히 높지 않다고 평가했다.그렇다면 두 판결문의 논증 과정 자체는 어떻게 평가할 수 있을까. 임 변호사는 1심과 항소심 모두 가능한 결론이라고 평가했다. 다만 "의심스러운 상황에서 누가 더 꼼꼼하게 논증했느냐, 판단했느냐(를 생각해보면)는 1심인 것 같다"고 말했다. 이어 항소심 판결에 대한 아쉬움을 이렇게 정리했다.