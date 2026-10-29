산업용 가스 품귀 사태의 주원인은 '대기업 재고 비축 독점'

반도체, 석유화학, 금속가공 등 산업 전반의 '숨통' 역할을 하는 산업용 가스(액체질소·산소) 수급 불균형의 결정적 원인이 '반도체 등 대기업들의 안전재고 비축 독점' 때문인 것으로 조사됐다.
경인고압가스공업협동조합이 지난 10월 7일부터 이틀간 경인조합 회원사 37개사를 대상으로 실시한 긴급 실태조사결과 산업용가스 공급사들이 업체에 출하를 제한하거나 쿼터를 감축한 이유로 '반도체 및 대기업 라인 우선 공급'과 '안전재고 비축 요구'(86.1%)를 밝힌 것으로 나타났다. 이외에 '플랜트 정기보수 일정'(38.9%), '설비 트러블'(30.6%), '일방적 쿼터 축소'(19.4%) 등이 뒤를 이었다.
" 입고량 '반토막'… 연쇄 공장 중지"
최근 가동률이 올라간 반도체 대기업들이 72시간 분량의 안전재고를 싹쓸이 비축하면서, 전체 물량의 10% 미만을 나눠 쓰는 중소 충전업체와 하청 제조업체로 갈 물량이 사실상 끊긴 셈이다.
액화질소는 영하 196도의 극저온 가스다. 반도체·디스플레이 공정 중 회로 산화를 막는 퍼지(Purge)용, 석유화학 배관 잔류가스 제거 및 폭발 방지용, 금속 레이저 절단, 식품 급속 냉동 등에 필수적으로 사용된다. 액체산소는 강한 산화제 역할을 한다. 제철소 용광로의 제련 및 고온 용접, 이차전지 양극재 소성(고온 열처리) 공정, 양어장 산소 공급, 병원 의료용 등에 쓰인다.
소통 방식 역시 문제로 지적됐다. 공급사들은 업체가 '대응조차 하기 힘들 정도로 긴박하게 통보'(69.4%)했으며, 통보 수단도 공식 공문이 아닌 '모바일 메신저'나 '유선 구두'(69.4%)였던 것으로 나타났다.
이같은 대기업 쏠림 현상으로 인해 실제 중소 업체에 들어오는 물량은 평시 대비 크게 줄었다.
응답 기업의 36.1%는 입고량이 '41% 이상 감소'했다고 답했고, 30.6%는 '31%~40% 감소'했다고 응답해 대다수가 심각한 공급 절벽을 겪고 있다.
10월 현재 공급 상황에 대해서도 8~9월과 동일하게 '극심한 부족이 지속 중'(47.2%)이거나 '오히려 악화'(36.1%)되었다는 응답이 83%를 상회했다. 55.6%는 '생산 중단이 우려되는 극한의 어려움'을 호소했다.
이 같은 원료 차질은 최종 수요처인 중소제조업체의 실제 공장 라인 가동 중단(55.6%)으로 직결됐다. 금속레이저 가공업체와 특수필름 제조업체 라인이 며칠씩 멈춰 섰으며, 특히 한 금속레이저 가공업체는 총 2일간 라인이 정지되면서 납기 지연 배상금 및 자재 불량 처리비로 약 2000만 원에 달하는 금전적 손해를 입었다.
물량을 구하지 못한 중소 유통사들은 살기 위해 여수·울산 등 원거리 조달(상차 경험 94.4%)에 나섰으나, 이로 인해 조달 비용이 평소 대비 2배~5배 이상 폭증했고 운송 비용 부담(97.2%)과 운전기사 피로도(80.6%)가 한계치에 다다랐다.
"대기업의 안전재고 한시 완화와 고통 분담이 유일한 해법"
사태의 근본 원인에 대해 업계는 글로벌 메이커사의 중소업계 소외 판매 정책(38.9%), 수요-공급 총량 불균형(30.6%), 대·중소기업 간 수급 쏠림 현상(27.8%)을 짚었다.
이에 따라 현장에서 정부와 대기업에 요구하는 가장 시급한 조치는 '대기업 수요처의 일시적 안전재고 비축 완화'(83.3%)였다. 삼성전자 등 대규모 수요 대기업들이 현행 72시간 수준인 안전재고 비축물량을 한시적으로 10~20%만 완화해 시중에 풀어주어도 중소기업 가동률을 회복시킬 수 있다는 계산이다.
고압가스연합회 이영식 전무는 <오마이뉴스>와 통화에서 "질소 가스는 대한민국 제조업의 뿌리를 지탱하는 핵심 기초 소재"라며 "대기업의 안전재고 독점이 지속되면 내년 초 수급은 정말 장담할 수 없다"고 우려했다. 이어 "대기업들이 산업 생태계 전체의 공멸을 막기 위해 상생 협력 차원에서 안전재고 비축을 한시적으로 조절하고, 가스 사용을 최대한 절약해 중소제조업체들에게 조금이라도 더 공급될 수 있도록 통 큰 고통 분담에 나서주기를 간절히 바란다"고 강조했다.
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