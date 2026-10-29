국방부 "전작권 전환 늦어지는 것 아냐"... 한미 국방장관 '2단계 협의' 추진

큰사진보기 ▲정빛나 국방부 대변인 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국방부가 올해 예정됐던 한미안보협의회의(SCM)를 내년 초로 미루고 오는 12월 별도의 한미 국방장관회담을 개최하기로 한 것과 관련해 전시작전통제권(전작권) 전환 일정이 늦어지는 것은 아니라고 밝혔다.정빛나 국방부 대변인은 29일 오전 정례브리핑에서 SCM 개최가 내년으로 미뤄지고 별도의 국방장관회담까지 추가된 배경을 묻는 질문에 "12월 한미 국방장관 간 협의를 통해 주요 사안에 대한 공감대를 확고히 하고, 이를 바탕으로 내년 초 SCM에서 최종 결정하는 2단계 접근 방식을 추진하는 것"이라고 설명했다.정 대변인은 이어 "단계별 협의를 좀 더 긴밀하게 연결해서 합의의 완성도와 실행력을 높이려는 취지"라고 덧붙였다.앞서 강신철 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관은 28일 필리핀 세부에서 열린 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus)를 계기로 첫 대면 회담을 갖고, 오는 12월 미국 워싱턴에서 다시 만난 뒤 내년 초 제58차 SCM을 개최하기로 합의했다.SCM은 한미 국방장관이 전작권 전환과 확장억제 등 양국의 주요 안보 현안을 논의하는 연례 협의체다. 올해 열릴 예정이었던 SCM이 해를 넘기게 된 것은 1998년 이후 28년 만이다.정부는 당초 올해 SCM에서 전작권 전환을 위한 미래연합군사령부의 완전운용능력(FOC) 검증을 마무리하고, 전환 목표 연도를 결정하는 방안을 추진해 왔다.하지만 한미 군사당국 사이에 FOC 검증에 필요한 조건 충족 여부 등을 놓고 입장 차이가 남아 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 SCM 연기가 전작권 전환을 둘러싼 양국 간 이견 때문이라는 해석이 나오고 있다.국방부는 이 같은 해석에 선을 그었다. 정 대변인은 추가적인 장관회담이 필요한 이유가 양국 간 이견이 크기 때문 아니냐는 질문에 "한미 간에 큰 이견은 없다"며 "군사적인 수준에서의 입장 차는 긴밀한 협의를 통해 해소해 나갈 것으로 예상된다"고 답변했다.또 "SCM은 일종의 의사결정기구"라며 "SCM에서 보다 성공적이고 역사적인 결과물을 도출하기 위해 더욱 긴밀하게 협의하겠다는 것"이라고 설명했다.전작권 전환 시기를 둘러싼 표현의 변화도 쟁점이 됐다. 지난 9월 한미 통합국방협의체(KIDD) 공동성명에는 전작권 전환을 '가속화'한다는 표현이 담겼지만, 전날 국방장관회담 발표에서는 '적기'에 전환한다는 표현이 사용됐다.이에 대해 정 대변인은 "'조기' 또는 '신속한 전환'이라는 표현은 수십 년간 추진해 온 전작권 전환에 대한 우리 정부의 의지를 나타낸 것"이라며 "'적기'는 전환에 필요한 조건과 한미의 준비태세를 종합적으로 고려해 성공적인 전환이 가능한 가장 적절한 시점을 의미한다"고 말했다. 그러면서 "전환이 늦어진다는 의미는 아니다"라고 거듭 강조했다.전날 한미 국방장관회담 결과를 한국 국방부만 보도자료로 발표하고 미국 측은 별도의 자료를 내지 않은 데 대해서도 해명이 나왔다.정 대변인은 "처음부터 끝까지 한미가 협의 내용과 결과물, 문안을 조율해서 발표한 것"이라며 보도자료에 헤그세스 장관의 발언이 포함된 것은 성공적인 전작권 전환에 대한 미국 측의 의지를 보여주는 것이라고 설명했다.12월 국방장관회담을 어느 쪽에서 먼저 제안했는지에 대해서는 "상호 합의하에 열기로 했다"고 답했다.국방부가 전작권 전환 일정의 지연 가능성을 부인하고 있지만, 올해 안에 전환 목표 연도를 확정하려던 계획은 사실상 내년으로 넘어가게 됐다.이에 따라 오는 12월 장관회담에서 FOC 검증을 둘러싼 양국의 입장 차이를 얼마나 좁히고, 내년 초 SCM에서 전작권 전환 시기에 대한 구체적인 합의를 도출할 수 있을지가 관건이 될 전망이다.