"10.29 이후 대한민국 달라야, 정부의 확고한 방침"... 이 대통령 추모사

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일 서울 광화문광장에서 열린 이태원참사 4주기 기억식에서 묵념하고 있다. 2026.10.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 서울 광화문광장에서 열린 이태원참사 4주기 기억식에서 추모사를 하고 있다. 2026.10.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

존경하는 국민 여러분,

사랑하는 가족을 가슴에 품은 채 이 자리에 함께 해주신

10·29 이태원 참사 유가족 그리고 피해자 여러분.

160개의 우주가 무너져 내린 지 어느덧 4년이 흘러,

다시 10월이 됐습니다.

여전히 어제 일처럼 생생한 상실과 고통 앞에

어떤 위로도 충분할 수 없음을 알기 때문에,

조심스럽고 무거운 마음으로 이 자리에 함께 합니다.

즐거웠어야 될 가을밤이 참혹한 비극의 현장으로 뒤바뀌었던

그날, 국가는 없었습니다.

국가가 나와 내 가족의 생명을 지켜줄 것이란

당연했던 그 믿음은 산산조각이 났습니다.

별을 닮은 미소로 주변을 환하게 비추던 딸.

가족들이 건넨 작은 바람도 잊지 않았던 다정한 아들.

사랑하는 사람과 새 출발을 준비했던 예비 신랑, 신부.

그들에겐 다음에 함께하자며 미뤄놓은 행복이 있었고,

아직 다 펼쳐 보이지 못한 빛나는 꿈이 있었습니다.

국가가 책임을 다했더라면,

이태원의 그날은 여느 때와 다를 것 없는

평범한 하루로 남았을 것입니다.

국민 여러분,

국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가

마땅한 책무를 다하지 있지 못한 동안,

우리 유가족들께선 차가운 거리에서 외로운 싸움을 지난하게 이어왔습니다.

때론 무관심과 오해를 견뎌야 했고,

국가가 먼저 손 내밀었어야 할 그 자리에서

오히려 국가를 향해 진실과 책임을 요구해야 했습니다.

헤아릴 수 없는 아픔을 딛고,

눈물로 '안전 사회'의 새 길을 열어온 유가족 여러분께,

깊은 감사와 위로의 말씀을 올립니다.

다시는, 다시는 국가의 부재와 방임으로

국민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 하겠습니다.

희생자들의 존엄이 훼손당하는 일도,

애끓는 그리움을 안고 살아갈 유가족들의 상처를

국가가 두 번 세 번 헤집는 일도, 결코 되풀이 되어선 안 됩니다.

정부는 국가의 존재 이유를 바로 세우기 위해,

'생명안전기본법' 제정을 비롯해 '모두가 안전한 나라'를 만드는 일에

국가적 역량을 집중하고 있습니다.

온전한 진상규명이야말로 완전한 치유의 출발이라는 신념 아래,

지난 9월 '10·29 이태원 참사 진상 규명법'을 개정하였고,

특별조사위원회의 활동 기간을 2027년 9월까지 연장하였습니다.

단 하나의 의문도 남지 않도록 진실을 명명백백하게 밝히고,

밝혀진 진실이 재발 방지로 이어지도록 반드시 만들어가겠습니다.

'10·29 이후의 대한민국은

10·29 이전의 대한민국과 달라야 한다'라는 것이 정부의 확고한 방침입니다.

오늘 이 자리에서 드리는 약속이

유가족 여러분, 그리고 국민 여러분의 삶 속에서

확실한, 실질적 변화로 확인될 수 있게 챙기겠습니다.

아침밥을 함께 먹고 집을 나선 가족이 저녁에 무사히 돌아오는 하루,

그 당연한 일상을 지키는 것으로 국가의 책임을 다하겠습니다.

다시 한번 희생되신 모든 분께, 깊은 애도의 마음을 전합니다.

잊지 않겠습니다. 끝까지 기억하겠습니다.

이재명 대통령이 2년 연속으로 이태원 참사 추모행사에 참석했다. 그는 최근 개정된 이태원 참사 진상규명법, 곧 시행될 생명안전기본법을 언급하며 "'10.29 이후의 대한민국은 10.29 이전의 대한민국과 달라야 한다'는 것이 정부의 확고한 방침"이라고 선언했다.이 대통령은 29일 행정안전부와 서울시, '10.29 이태원 참사 유가족협의회' 등이 서울 광화문광장에서 공동 개최한 4주기 기억식에서 "여전히 어제 일처럼 생생한 상실과 고통 앞에 어떤 위로도 충분할 수 없음을 알기 때문에 조심스럽고 무거운 마음으로 이 자리에 함께한다"고 말했다. 이어 "국가가 책임을 다했더라면, 이태원의 그날은 여느 때와 다를 것 없는 평범한 하루로 남았을 것"이라며 희생자들을 기렸다.이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 마땅한 책무를 다하고 있지 못한 동안 유가족들께선 차가운 거리에서 외로운 싸움을 지난하게 이어왔다"며 "헤아릴 수 없는 아픔을 딛고 눈물로 '안전 사회'의 새 길을 열어온 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 올린다"고 말했다. 참사 희생자들을 상징하는 보라색 점퍼를 입고 대통령의 추모사를 듣던 유족들의 눈시울이 붉어졌다.이 대통령은 "다시는, 다시는 국가의 부재와 방임으로 국민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 하겠다"며 "희생자들의 존엄이 훼손당하는 일도, 애끓는 그리움을 안고 유가족들의 상처를 국가가 두 번 세 번 헤집는 일도 결코 되풀이되어선 안 된다"고 했다. 또 정부가 생명안전기본법 제정, 특별조사위원회 활동 연장을 위한 이태원 참사 진상규명법 개정 등으로 '모두가 안전한 나라'를 만드는 데에 역량을 집중하고 있다고 설명했다.이 대통령은 "단 하나의 의문도 남지 않도록 진실을 명명백백하게 밝히고, 밝혀진 진실이 재발 방지로 이어지도록 반드시 만들어가겠다"며 "'10.29 이후의 대한민국은 10.29 이전의 대한민국과 달라야 한다'라는 것이 정부의 확고한 방침"이라고 강조했다. 그는 "오늘 이 자리에서 드리는 약속이 유가족 여러분, 국민 여러분의 삶 속에서 확실한, 실질적 변화로 확인될 수 있게 챙기겠다"며 "잊지 않겠다. 끝까지 기억하겠다"고 약속했다.다음은 이재명 대통령의 이태원 참사 4주기 추모사 전문이다.