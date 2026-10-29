이 대통령 "일부 정책 '과잉' 시정, 다문화 혐오로 오인돼선 안 돼"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 29일 "일부 정책의 과잉을 시정하는 것이 다문화가정에 대한 일반적 차별이나 혐오 유발 조치로 오인되어서는 안 될 것"이라고 했다.지난 28일 우파 성향 이용자들이 많은 인터넷 커뮤니티 '에펨코리아' 게시물을 인용해 공공산후조리원의 다문화가정 우대 제도에 대한 검토 의사를 밝힌 것을 두고 안팎의 비판이 나오자 또 다시 직접 반박하고 나선 것이다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "다문화가정이 내국인가정에 비해 차별받지 않도록 하는 것은 필요한 정책이고 당연히 계속돼야 한다"면서도 "그러나 일부 정책이 본래 취지를 벗어난 과잉으로 특혜에 이르거나 내국인가정에 대한 역차별이 되어서도 안 된다"고 적었다.'에펨코리아' 게시물 인용에 대한 일각의 비판에 대해서도 "누가 그 문제를 지적하였는지에 따라 문제의 본질이 달라지는 것도 아니고 또 그래서도 안 된다"고 반박했다.이어 "특정 정책의 과잉은 정책 일반의 신뢰를 떨어뜨리므로 문제가 있다면 누가 제기했든 신속하게 시정하는 것이 옳다"며 "사회적 약자에 대한 지원은 일반 평균에 부족한 부분을 메워 동등성을 회복하는 게 목표이므로 특혜나 부당한 우대가 되지 않게 하는 것이 반드시 필요하다"고 밝혔다.한편, 임호근 청와대 인구정책비서관은 이날 언론 공지를 통해 "(대통령의 산후조리원 SNS 글은) 산후조리원 이용 우선순위의 공정성과 합리성을 높여, 모든 출산 가정이 공감할 수 있는 지원 체계로 개선할 필요성을 제기한 것"이라고 설명한 바 있다.그는 "산후조리원 우선 이용 제도가 더욱 절실한 산모들에게 우선적으로 혜택을 줄 수 있도록 '모자보건법 시행령 개정'을 검토하겠다"면서 "다문화가족이 여전히 겪을 어려움도 면밀히 살피며 사각지대가 발생하지 않도록 지원하겠다"고 했다.