안양시, 노루페인트와 손잡고 '화이트 바이오 클러스터' 조성

큰사진보기 ▲안양시와 노루페인트의 박달 공업지역 일원 화이트 바이오 클러스터 조성을 위한 업무협약식. ⓒ 안양시 관련사진보기

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경기도 안양시와 ㈜노루페인트와 손잡고 박달 공업지역을 화이트 바이오 산업 거점으로 조성한다.안양시와 노루페인트는 지난 28일 오후 시청 3층 전자 회의실에서 '박달 공업지역 일원 화이트 바이오 클러스터 조성'을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에 최대호 안양시장과 김종우 노루페인트 대표이사, 윤해동 안양시의회 의장 직무대리, 더불어민주당 강득구 국회의원과 최경순 경기도의원, 곽동윤·윤순섭 안양시의원 등이 참석했다.김종우 노루페인트 대표이사는 "노루페인트는 1974년 안양공장 설립 이후 50여 년간 안양과 함께 성장해 왔다"며 "이번 협약을 계기로 화이트 바이오 분야의 연구개발 기반을 강화하고, 기업의 성장과 변화가 지역의 지속가능한 발전으로 이어질 수 있도록 안양시와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.최대호 안양시장은 "이번 협약은 대화와 협력으로 박달 공업지역의 미래를 함께 여는 출발점"이라며 "박달 공업지역 일원 화이트 바이오 산업 거점 조성이 박달 스마트시티와 함께 만안구의 새로운 성장동력이 되어 청년 일자리 창출로 이어지고, 나아가 안양 전체의 발전으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.화이트 바이오는 화학·소재 산업에서 사용하는 석유화학 기반의 원료를 식물·미생물·효소 등 재생할 수 있는 생물자원으로 대체하는 친환경 산업 분야다.이번 협약을 통해 양측은 화이트 바이오의 연구개발과 생산 기능이 연계된 산업 거점을 조성하는 것을 목표로 협력한다. 노루페인트는 회사 부지에 화이트 바이오 연구개발(R&D) 거점 연구소를 건립하고, 2단지 생산 시설의 이전을 노사 협의 등을 거쳐 단계적으로 추진하기로 했다. 안양시는 박달 공업지역의 체계적인 정비를 위한 지구단위계획 수립과 인허가 협의 등 행정적 지원을 맡는다. 또 주민·기업·근로자의 의견을 폭넓게 수렴하고, 기업별 여건과 개발 수요를 반영해 지역 정비가 단계적으로 이뤄질 수 있도록 뒷받침할 방침이다.