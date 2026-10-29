이 대통령, 스페인 열차사고 애도... "우리 국민 안전 최우선"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10월 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일(현지시각) 스페인 우르다에서 열차 두 대가 충돌해 사상자가 발생한 가운데 긴급 구조대가 현장에서 구조작업을 진행하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령은 29일 스페인에서 발생한 고속열차 충돌 사고와 관련해 희생자와 유가족에게 애도를 표했다. 이번 사고로 최소 68명이 숨지고 80명이 다쳤으며, 한국인 탑승객 2명도 부상을 입은 것으로 파악됐다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "스페인에서 발생한 열차 사고로 많은 인명 피해가 발생했다는 소식에 깊은 슬픔과 안타까움을 느낀다"며 희생자들의 명복을 빌고 유가족과 스페인 국민에게 위로를 전했다. 이어 부상자들의 빠른 쾌유를 기원했다.이 대통령은 사고 열차에 탑승한 한국인 부상자들에게도 위로를 전하며 조속한 회복을 바란다고 밝혔다. 주스페인대사관은 영사를 현장에 파견해 한국인 피해 상황을 확인하고, 부상자 치료와 이동 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다. 이 대통령은 한국인의 안전을 위해 필요한 지원을 계속하겠다고 강조했다.외교부에 따르면 사고 열차에 탑승한 한국인은 10명이며, 이 가운데 2명이 다쳐 병원에서 치료받고 있다.사고는 28일(현지시간) 오전 9시께 스페인 중부 톨레도 인근 모라와 오르가스 사이 구간에서 발생했다. 국영 철도회사 렌페(Renfe)의 고속열차가 정차 중이던 민간 고속철 운영사 이료(Iryo)의 열차를 들이받았다. 사고 당시 두 열차에는 모두 544명이 탑승하고 있었다. 이료 열차에는 147명, 렌페 열차에는 397명이 타고 있었다.<로이터통신>에 따르면 이번 사고로 최소 68명이 숨지고 80명이 다쳤으며, 부상자 가운데 15명은 중상이다. 2013년 스페인 산티아고 데 콤포스텔라 탈선 사고로 80명이 사망한 이후 유럽에서 발생한 최악의 철도 사고다. 충돌로 이료 열차 객차 2량이 탈선했고, 객차 최소 3량이 둑 아래로 추락했다. 구조대는 야간에도 수색을 이어갔으며, 잔해를 옮기는 과정에서 추가 사망자가 발견될 가능성도 제기됐다.오스카르 푸엔테 스페인 교통장관은 컴퓨터 통신 장애로 적색 신호가 발령돼 열차 운행이 자동으로 중단됐지만, 이후 렌페 열차를 다시 출발시키는 결정이 내려졌다고 설명했다. 정확한 사고 경위는 조사를 통해 밝혀질 전망이다.이번 사고는 올해 1월 18일 남부 안달루시아 코르도바주 아다무스 인근에서 발생한 고속열차 충돌 사고에 이어 올해 두 번째 대형 철도 참사다. 당시 이료 열차가 탈선해 반대편 선로를 달리던 렌페 열차와 충돌하면서 46명이 숨졌다.두 사고 모두 렌페와 이료가 운영하는 열차가 연루됐다. 1월 사고 이후 철도 유지·보수 투자를 둘러싼 논쟁이 이어졌다. 올해 2월 발표된 스페인 민간경비대(Civil Guard)의 예비 보고서는 선로나 레일, 레일 이음매 용접부의 결함을 유력한 사고 원인으로 지목했다. 다만 조사관들은 다른 7가지 가능성도 열어뒀다.<로이터통신>에 따르면 페드로 산체스 스페인 총리는 사고 현장 인근에서 TV 연설을 통해 철저한 조사와 문제점 시정을 약속했다. 산체스 총리는 "한 해에 고속철 사고가 두 번 나는 것은 스페인 같은 나라에서 용납할 수 없는 일"이라며 안전 강화와 국민의 신뢰 회복을 강조했다. 다만 이번 사고와 1월 사고의 원인은 서로 무관한 것으로 보인다고 밝혔다.렌페는 희생자 가족을 위한 특별 전화 회선을 개설했다. 마드리드~안달루시아 고속철 구간의 승차권 판매는 12월 13일까지 중단됐다.