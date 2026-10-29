'광주 양림동 가을밤 미식과 문화를 만나요'

큰사진보기 ▲지난 10월 9일부터 10일까지 전남광주 남구 양림동 아크레타 상가 광장과 펭귄마을 골목형 상점가 일원에서 개최된 '제3회 양림동 펭귄마을 가을 미식야행'. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 10월 9일부터 10일까지 전남광주 남구 양림동 아크레타 상가 광장과 펭귄마을 골목형 상점가 일원에서 개최된 '제3회 양림동 펭귄마을 가을 미식야행'. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제4회 양림동 펭귄마을 가을 미식야행' 포스터. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

전남광주 남구 양림동에서 지역 상인들이 준비한 먹거리와 문화공연, 공예체험을 함께 즐길 수 있는 가을 축제가 열린다.29일 남구에 따르면 '제4회 양림동 펭귄마을 가을 미식야행'이 오는 10월 31일부터 11월 1일까지 이틀간 양림동 아크레타 상가 광장과 펭귄마을 골목형 상점가 일원에서 개최된다.이번 행사는 중소벤처기업부 등 정부 부처가 주최하는 코리아 그랜드 페스티벌과 연계한 행사로, 소상공인시장진흥공단 광주전남제주지역본부 광주남부센터와 양림동 일대 골목형 상점가 상인들이 함께 참여한다.'양림동 펭귄마을 미식야행'은 지역 상인들이 직접 기획하고 운영하며 성장시켜 온 상인 주도형 골목 축제다. 2025년 첫 행사를 시작으로 올해까지 꾸준히 개최하면서 양림동을 찾는 방문객들에게 지역 음식점과 상점을 알리고 있다.축제의 중심은 양림동 지역 음식점들이 직접 준비하는 다양한 먹거리다. 각 음식점은 개성과 특색을 살린 음식을 선보이며, 방문객들은 한자리에서 양림동의 다양한 맛을 경험할 수 있다.행사장에서는 시원한 생맥주와 함께 거리공연을 즐길 수 있다. 가을밤의 조명과 음악, 맛있는 음식이 어우러져 방문객들에게 특별한 시간을 선사한다.핼러윈 시즌을 맞아 호박 장식과 가을 분위기의 기념사진 촬영 공간도 마련해 가족과 연인, 친구들이 함께 즐길 수 있는 축제로 꾸밀 계획이다.먹거리와 야간 공연 프로그램은 오후 5시부터 밤 10시까지 운영된다.행사 기간 오후 1시부터는 다양한 공예체험 프로그램과 공예품 판매 부스가 운영된다. 방문객들은 도자 열쇠고리 만들기, 도자 풍경 만들기, 파우치 만들기, 가죽 지갑 만들기, 펭귄 인형이나 유리 풍경 체험 등을 즐길 수 있다.핼러윈 분위기를 더하는 페이스페인팅도 준비돼 어린이와 가족 단위 방문객들에게 색다른 즐거움을 제공할 예정이다. 버들숲청년창작소의 청년 작가들이 참여하는 공예품 판매 부스에서는 도자기와 가죽, 옷감 등 다양한 수공예 작품도 만나볼 수 있다.양림동에 있는 6개 골목형 상점가는 협의체를 구성하고, 온누리상품권을 활용한 공동 소비 촉진 행사에 함께 참여한다.행사 기간 양림동 온누리상품권 가맹점에서 상품을 구매한 방문객은 구매 영수증 또는 온누리상품권 앱 이용 내용을 제시하면 공예 무료 체험과 룰렛 이벤트 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.이동희 양림동 펭귄마을 상인회장은 "양림동을 찾는 방문객들이 맛있는 음식과 다양한 체험을 즐기면서 주변 상점들도 자연스럽게 이용할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 지역 상인과 기관들이 함께 협력해 지속할 수 있는 골목 축제로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.한편, 행사장 인근에는 양림역사문화마을 제1공영주차장이 있으며, 주차장에서 행사장까지 도보로 약 5분이 소요된다.행사 관련 문의는 양림동 펭귄마을 상인회 인스타그램(@yangnim_penguin) 또는 행사장 내 온누리상품권 안내 부스를 통해 가능하다.