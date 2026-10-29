이 대통령, 메르츠 독일 총리와 정상회담... 어떤 얘기 나눌까

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 프리드리히 메르츠 독일 총리가 지난 6월 16일 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 양자 회담을 하고 있는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 29일 공식 방한하는 프리드리히 메르츠 독일 총리와 정상회담을 한다.메르츠 총리는 이날부터 서울에서 개최되는 '독일-아시아태평양 비즈니스 컨퍼런스' 참석 계기로 방한했다. 취임 후 첫 방한이다. 이 대통령과는 지난 6월 프랑스 에비앙 G7 정상회의 계기 정상회담 이후 약 4개월 만에 다시 만나 세 번째 정상회담을 하게 됐다.청와대는 유럽 내 최대 교역대상국인 독일과 반도체·배터리·인공지능(AI) 등 핵심산업의 공급망 안정화를 비롯한 산업 분야 협력을 폭넓게 논의할 것으로 기대한다고 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이를 전했다. 그는 "정무를 비롯해 경제, 국방·방산, 과학기술, 인적교류 등 제반 분야에서 미래지향적 협력을 심화하고, 양국 관계의 새로운 도약을 위한 기반을 다지는 방안을 협의할 예정"이라고 했다.구체적으론 ▲ 반도체·배터리·AI 등 핵심산업 공급망 안정화 ▲ 첨단기술 협력 ▲ 재생에너지·전력망 분야의 기술·산업 협력 확대 ▲ 보다 나은 기업 활동을 위한 제도적 환경 조성 방안 등을 논의할 것이라 했다.또한 "국방·방산 분야 협력 가능성을 모색하고, 지속적인 협력을 뒷받침할 제도적 기반 마련 방안에 대해서도 의견을 교환할 예정"이라며 "주요 지역 및 글로벌 현안에 대한 양 정상의 전략적 인식을 공유하며 공조를 한층 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.이 대통령과 메르츠 총리는 정상회담 및 공동언론발표 이후에는 공식만찬도 진행한다.특히 이번 공식만찬은 양국 경제협력 증진을 위해 독일 경제사절단과 한국 기업인 60여 명을 초청해 국빈만찬에 준하는 규모로 준비됐다. 한국 측에서는 윤진식 한국무역협회 회장을 비롯해 정의선 현대자동차 회장, 장인화 포스코 회장, 조현준 효성 회장, 정몽원 HL그룹 회장 등이 참석할 예정이다.강 대변인은 "이번 공식만찬이 양국 정상과 주요 기업인들이 교류하고 양국 기업인 간 네트워크를 더욱 공고히 하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 전날(28일) 엑스를 통해 메르츠 총리의 방한을 환영했다. 이 대통령은 "대한민국과 독일은 오랜 우정과 신뢰를 바탕으로 경제와 산업, 과학기술 등 다양한 분야에서 협력해 온 소중한 동반자"라며 "이번 방한을 계기로 양국의 우정과 협력이 더욱 깊어지고, 공동의 번영과 더 나은 미래를 함께 열어 가길 기대한다"고 밝혔다.