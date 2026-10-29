과학 공부, 꼭 외워야 할까요? 현직 과학교사가 책을 쓴 이유

"선생님, 이것도 외워야 해요?"

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큰사진보기 ▲『놀면 뭐 하니? 읽는 과학 원리』 표지.중학교 과학 전 과정을 일상 속 질문과 이야기로 풀어내, 학생들이 과학 개념을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 구성했다. ⓒ 지식공유 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 중학교 과학의 주요 개념을 일상 속 이야기와 질문으로 풀어낸 >놀면 뭐 하니? 읽는 과학 원리>의 집필 및 출간 경험을 바탕으로 작성했습니다.

과학을 가르치다 보면 자주 듣는 질문이다. 원소 기호를 배우다가도, 힘의 종류를 정리하다가도, 생물의 기관이나 지구의 구조를 공부하다가도 학생들은 먼저 묻는다. 시험에 나오는지, 외워야 하는지부터 확인한다.물론 과학에도 기억해야 할 용어와 개념은 있다. 문제는 원리를 이해하기도 전에 과학을 '외워야 할 것이 많은 과목'으로 받아들이는 경우가 많다는 점이다. 시험을 앞두고 열심히 외우고, 평가가 끝나면 금세 잊어버리는 공부가 반복되는 모습도 교실에서 어렵지 않게 만난다.그래서 오래전부터 생각했다. 과학을 문제로 만나기 전에 이야기로 읽어보면 어떨까. 학생들에게 익숙한 일상에서 출발해 현상을 하나씩 따라가다 보면, 낯선 과학 개념도 조금은 편하게 받아들일 수 있지 않을까.그 생각에서 <놀면 뭐 하니? 읽는 과학 원리>를 쓰기 시작했다.이 책에는 2022 개정 교육과정을 바탕으로 중학교에서 배우는 주요 과학 개념을 한 권에 담았다. 원자와 분자, 물질의 상태와 화학 반응부터 힘과 에너지, 전기와 자기, 빛과 파동, 세포와 유전, 지권과 대기, 태양계와 우주까지 이어진다.다만 교과서의 차례를 그대로 옮기고 싶지는 않았다.학생들이 생활 속에서 과학을 만날 때 "지금부터 화학을 만나겠다"거나 "이 현상은 물리 영역이다"라고 생각하지는 않는다. 뜨거운 뚝배기를 보다가 열을 궁금해하고, 햄버거를 먹다가 음식물이 몸속에서 어떻게 변하는지 생각할 수 있다. 겨울철 문손잡이를 잡다 따끔한 경험에서 정전기를 만나고, 밤하늘을 보며 행성과 별을 궁금해하기도 한다.그래서 책에서도 일상적인 장면과 질문을 먼저 꺼냈다. 아이들이 책을 읽을 것을 상상하면서 목차를 처음 읽을 때부터 최대한 친근하게 다가가고 싶었다. '뚝배기가 식지 않는 이유'에서는 비열을, '햄버거의 뱃속 여행'에서는 소화를, '몸을 도는 택배 기사'에서는 혈액 순환을 살펴본다. '지구라는 거대한 달걀'에서는 지구 내부 구조를 들여다본다. 낯선 과학 용어를 먼저 보여주기보다 학생들이 이미 알고 있는 세상에서 출발하고 싶었다.원고를 쓰기 시작하고 나서야 '쉽게 설명한다'는 일이 생각보다 어렵다는 것을 새삼 느꼈다. 교사에게는 익숙한 개념도 처음 배우는 학생에게는 낯선 말이다. 설명을 줄이면 정확성이 부족해지고, 자세히 쓰면 다시 교과서처럼 무거워졌다. 재미있는 비유를 넣었다가도 과학적으로 오해할 여지가 없는지 다시 확인했다. 한 문장을 쓰고 고치고, 다시 지우는 일이 반복됐다.수업 시간에 학생들과 나눴던 질문들도 많이 떠올렸다. 학생들이 어느 부분에서 막혔는지, 어떤 설명에서 고개를 끄덕였는지, 같은 개념을 어떤 표현으로 이야기했을 때 더 쉽게 받아들였는지를 생각하며 글을 다듬었다.그래서 이 책은 단순히 읽는 데서 끝나지 않도록 구성했다. 핵심 개념을 다시 확인하고, 조금 더 알아볼 내용을 살펴보고, 단원의 정리에서는 간단한 문제로 이해한 내용을 확인하는 장치도 넣었다. 편하게 읽다가 자연스럽게 학교에서 배우는 과학 개념으로 이어지기를 바랐다.그렇게 원고가 쌓이고 편집을 거치면서 컴퓨터 화면 안에 있던 글이 조금씩 책의 모습을 갖추기 시작했다. 표지가 만들어지고 교정을 반복하면서 비로소 '내 책'이라는 실감도 생겼다.처음 실물 책을 받아 들었을 때 가장 먼저 든 생각은 거창한 성취감보다는 "정말 끝까지 왔구나"에 가까웠다. 오랫동안 교실에서 학생들에게 설명했던 과학 이야기가 한 권의 책으로 묶여 있다는 사실이 낯설면서도 반가웠다.현재 온라인 서점에서는 이 책을 중학교 과학 참고서이면서 동시에 청소년이 읽을 수 있는 과학책으로 소개하고 있다. 처음부터 문제집이나 교양서 어느 한쪽만을 생각하고 쓴 책은 아니었다.과학을 어려워하는 학생에게는 부담 없이 펼칠 수 있는 첫 번째 과학책이 되었으면 했다. 이미 배운 학생에게는 흩어져 있던 개념들을 다시 연결해보는 책이 되기를 바랐다. 중학교 과학을 앞둔 초등 고학년 학생이라면 앞으로 배울 내용과 조금 먼저 친해지는 책으로 읽어도 좋겠다.이 책을 읽고 모든 과학 개념을 완벽하게 이해하기를 기대하지는 않는다. 대신 평범하게 지나쳤던 현상을 보며 한 번쯤 "왜 그렇지?"라고 생각했으면 좋겠다. 뚝배기가 쉽게 식지 않는 이유도, 겨울철 정전기도, 우리가 숨 쉬고 음식을 먹는 과정도 모두 과학과 연결되어 있다는 사실을 발견했으면 한다.시험을 앞두고 펼쳐도 좋고, 그냥 궁금해서 한두 장 읽어도 좋다. 원자와 세포, 날씨와 우주가 외워야 할 단어의 목록이 아니라 우리가 살아가는 세상을 설명하는 이야기로 조금씩 보이기 시작한다면 충분하다.과학 공부가 정답을 외우는 일에서 끝나지 않고, 평범했던 일상을 조금 다르게 바라보는 경험으로 이어지기를 바란다.