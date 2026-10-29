집배원이 취약계층에 먹거리 전달·안부까지 확인한다

큰사진보기 ▲제천우체국 집배원이 지난 8월 28일 충북 제천시의 한 임대아파트에서 홀로 살고 있는 어르신들에게 전달할 '안부살핌 우편서비스' 물품을 배송 차량에서 꺼내고 있다. ⓒ 유창재 관련사진보기

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거동이 불편하거나 교통이 불편한 지역에 살아 복지서비스를 이용하기 어려운 취약계층을 집배원이 직접 찾아가 먹거리와 생필품을 전달하고 안부까지 살핀다.과학기술정보통신부 우정사업본부와 보건복지부는 29일 '집배원이 전달하는 그냥드림' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.'그냥드림'은 생계에 어려움을 겪는 국민이 별도의 증빙서류나 복잡한 신청 절차 없이 사업장을 방문하면 1인당 2만 원 상당의 먹거리와 생필품을 지원하는 사업이다. 지난해 12월 시작돼 현재 전국 모든 시·군·구에서 운영되고 있다.하지만 장애인이나 거동이 불편한 어르신, 교통이 불편한 도서·산간지역 주민 등은 지원을 받으려 해도 직접 사업장을 방문하기 어렵다는 한계가 있었다. 지원 제도가 있어도 이용하기 어려운 복지 사각지대를 해소하기 위해 집배원들이 직접 찾아가는 방식으로 사업을 확대하는 것이다.이번 협약에 따라 지방정부는 장애인과 독거노인, 거동이 불편한 노약자, 은둔 청년 등 '그냥드림' 사업장을 방문하기 어려운 대상자를 선정한다. 우체국 집배원은 해당 가구를 직접 방문해 먹거리와 생필품을 전달하고, 건강 상태와 주거환경 등을 살핀 뒤 그 결과를 지방정부에 전달한다.지방정부는 집배원의 방문 결과를 바탕으로 추가 상담을 진행하고, 긴급복지지원 등 대상자에게 필요한 복지서비스를 연계한다. 단순히 물품을 전달하는 데 그치지 않고, 위기 상황에 놓인 주민을 조기에 발견해 필요한 지원으로 이어지도록 하겠다는 취지다.시범사업은 우선 전국 10개 시·군·구에서 시행된다. 대상 지역은 서울 서대문구·동대문구, 경기 부천시·광명시, 인천 강화군, 부산 북구, 충북 영동군, 경북 김천시, 강원 평창군, 전북 완주군이다.지역별 서비스 개시 시기와 구체적인 신청 방법은 해당 시·군·구를 통해 안내할 예정이다. 우정사업본부와 복지부는 앞으로 참여 지방정부를 확대해 우체국의 전국적인 네트워크를 활용한 복지서비스를 강화할 계획이다.박인환 우정사업본부장은 "거동이 불편하신 어르신, 장애인 및 섬·벽지 주민 등 취약계층이 '그냥 드림'을 손쉽게 이용할 수 있도록 우정사업본부가 도움이 필요한 분들에게 다가가겠다"며 "앞으로도 전국 모든 지방정부가 우체국망을 활용하여 국민에게 다가갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.한편 우정사업본부는 2022년 '복지우편' 사업을 시작으로 집배원이 위기 의심 가구를 방문하는 공공서비스를 확대해왔다. 올해 상반기까지 복지우편을 통해 107개 시·군·구의 34만여 가구를 방문했으며, 이 가운데 14만 가구를 복지서비스와 연계했다. 안부살핌 우편서비스를 통해서는 56개 시·군·구의 15만여 가구의 안부를 확인했다.