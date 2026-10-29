"킥보드, 아무 데나 세워도 될까?... 세종시민이 찾은 해법은

큰사진보기 ▲'시민과 함께 만드는 PM주차질서' 열린 공론장 참석자들이 행사 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시민들이 PM 불법주차 예방과 신고체계 개선을 위한 의견을 나누고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 토론한 세가지 의제에 대한 참석자 투표 결과를 발표하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민들이 조별 토론과 투표를 통해 도출한 우선 견인 후보지와 상황별 조치 기준, 신고시스템 개선 우선순위. 토론결과 종합이미지 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

길을 걷다 보면 보도 한가운데 놓이거나 횡단보도 주변에 방치된 전동킥보드를 어렵지 않게 마주한다. 누군가에게는 편리한 이동수단이지만, 보행자에게는 불편과 안전사고의 위험 요인이 되기도 한다. 이처럼 시민의 일상과 밀접한 개인형 이동장치(PM)의 주차 문제를 시민들이 직접 논의하고 해결방안을 모색하는 자리가 마련됐다.세종특별자치시는 지난 28일 세종사회적경제공동체센터에서 시민과 전문가 등 50여 명이 참석한 가운데 시민청 시범의제 '시민과 함께 만드는 PM 주차질서' 열린 공론장을 개최했다. 이번 공론장은 2027년 시민청 출범을 앞두고 시민이 생활 속 불편을 직접 제안하고, 토론을 통해 실현 가능한 정책대안을 마련하기 위한 시범운영으로 진행됐다.세종시는 앞서 9월 23일부터 10월 8일까지 개인형 이동장치 주차질서와 공동주택 관리 개선 등 두 가지 시범의제에 대해 의견을 수렴했으며, 총 1502명이 참여했다. 이날 PM 주차질서 공론장에서는 사전 조사 결과를 공유하고, 조별 토론과 투표를 통해 시민들의 의견을 구체화했다.이날 공개된 사전 설문조사 결과에 따르면, 시민 519명 가운데 73.4%가 PM이 보도 중앙이나 자전거도로를 가로막고 있을 때 가장 큰 불편과 위험을 느낀다고 답했다. 아파트 단지 입구나 건물 주출입구, 계단 앞에 방치된 경우는 33.1%, 버스·BRT 정류장 주변에 무작위로 세워진 경우는 30.8%로 나타났다.또한 즉시 견인이 필요한 장소로는 보도 전체를 가로막는 구역(48.2%)과 어린이보호구역 및 횡단보도 주변(42.0%) 등이 우선적으로 꼽혔다. PM 주차 문제가 단순한 거리 미관을 넘어 보행자의 이동권과 안전에 직접적인 영향을 미치고 있음을 보여주는 결과다.공론장 현장 토론은 ▲우선 견인 장소 선정 ▲상황별 조치 및 유예 기준 ▲신고 시스템 개선 등 세 가지 핵심 의제를 중심으로 진행됐다. 참가자들은 조별 의견 수렴과 투표를 거쳐 우선순위를 정하고 결과를 발표했다.조별 투표 결과 우선 견인 후보지 1순위로는 횡단보도 및 진입로가 제시됐다. 이어 버스정류장 주변, 인도 및 보행로, 자전거도로, 어린이보호구역 순으로 나타났다. 참가자들은 횡단보도와 진입로에 방치된 PM이 휠체어와 유모차 등 보행 약자의 통행을 직접 방해하고 사고 위험을 높인다는 점을 강조했다.상황별 조치 기준에 대해서도 보행 안전에 직접적인 위험이 있는 장소는 즉시 조치하고, 그 밖의 상황은 유예시간을 검토하는 방향으로 의견을 모았다.신고 시스템 개선에 대한 스티커 투표에서는 'PM 신고 절차 간소화 및 접근성 개선'이 가장 많은 표를 받으며 1순위로 꼽혔다. 이어 '안전신문고 앱 내 PM 신고 기능 추가'와 '신고 용어 개선 및 안내 강화'가 뒤를 이었다. 시민들은 신고를 쉽게 할 수 있을 뿐 아니라 신고 이후 처리 상황도 명확하게 확인할 수 있는 체계가 필요하다는 데 관심을 보였다.특히 토론 과정에서는 불법주차를 사후에 신고하고 견인하는 방식에서 나아가 예방 중심의 아이디어가 제시돼 눈길을 끌었다. 이용자가 지정된 전용 주차구역에 기기를 반납하지 않을 경우 정상 반납 시까지 이용요금이 계속 부과되도록 하고, 최대 10만 원 수준까지 부과할 수 있게 하자는 제안이었다. 이용자 스스로 정해진 장소에 반납하도록 유도하는 자발적 개선 아이디어라는 점에서 현장의 호응을 얻었다.한편 이날 공론장에서는 토론 주제가 세 가지 의제로 한정된 데 대한 아쉬움도 제기됐다. 일부 참석자들은 PM 불법주차의 근본적 예방대책에 대해 자유롭게 의견을 나누는 공청회 형식을 기대했으나, 실제 운영이 사전에 정해진 의제와 투표 방식 위주로 흘러가면서 현장에서 아쉬움을 표하고 자리를 떠난 참가자도 있었다.세종시는 이번 공론장에서 제시된 시민 제안을 관계 부서 및 전문가 검토를 거쳐 실현 가능한 정책방안으로 발전시킬 계획이다. 나아가 검토 결과와 정책 반영 여부, 후속 추진 상황까지 시민에게 모두 공개하는 '투명한 환류'를 이어간다는 방침이다. 이는 단순히 목소리를 듣는 데 그치지 않고 시민과 전문가, 행정이 함께 해법을 마련해 나가는 시민청의 핵심 운영 방향이기도 하다.조상호 세종시장은 "이번 열린 공론장은 시민과 행정이 함께 지역 문제의 해법을 찾아가는 의미 있는 첫걸음"이라며 2027년 시민청 출범을 내실 있게 준비하겠다고 밝혔다.이번 공론장의 의미는 시민들이 정해진 의제에 대해 투표했다는 사실에만 있지 않다. 현장에서 새롭게 제안된 아이디어와 아쉬움까지 정책 검토 과정에 반영하는 것이 중요하다. 시민의 의견이 단순한 토론 결과에 머물지 않고 실제 거리의 변화로 이어질 때, '시민의 생각을 정책으로 연결한다'는 시민청의 약속도 비로소 완성될 것이다.