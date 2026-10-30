브라질 민중, 알고리즘 영주들에게 승리하다

큰사진보기 ▲26일(현지시간) 브라질 상파울루의 파울리스타 대로에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 대선 결선 투표 승리 후 지지자들에게 연설을 하고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲메타가 서비스하고 있는 플랫폼에는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등이 있다. ⓒ 백찬홍 편집 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일(현지시간) 브라질 상파울루의 파울리스타 대로에서 재선에 성공한 노동당(PT) 후보 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 지지자들이 룰라 대통령의 연설을 듣고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲26일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 대통령 결선 투표가 치러진 다음 날, 한 남성이 신문 가판대 앞을 지나가고 있다. 가판대에는 브라질 대통령이자 재선에 도전한 루이스 이나시우 룰라 다시우바의 승리가 1면 헤드라인으로 실려 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

지난 25일 치러진 브라질 대통령선거 결선투표에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 승리했다. 1차 투표에서 상대에게 밀렸던 룰라는 51.79%를 얻으며 플라비우 보우소나루를 3.58%포인트 차이로 누르고 극적인 역전극을 써냈다. 단지 한 정치인의 복귀나 정권 재창출을 넘어선, 거대한 서사가 담긴 승리였다. 그리고 이 선거는 오늘날 거대 플랫폼 기업들이 민주주의 시스템의 운명에 얼마나 깊이, 그리고 섬뜩하게 관여할 수 있는지를 세상에 여실히 드러낸 현장이기도 했다.노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼은 브라질 대선 직후 미국의 뉴스레터 플랫폼 서브스택에 '과두 지배층이 크게 패배했다(The Oligarchs Lose a Big One)'라는 제목의 칼럼을 게재했다. 그가 지목한 과두 지배층은 기득권 정치인이나 재벌가에 국한되지 않는다. 세상의 주요 정보가 흘러가는 유통 경로를 쥐고 흔드는 미국의 기술 억만장자들이자 알고리즘의 영주들인 이른바 '테크 악당'들이다.과거의 권력자들이 신문사와 방송국을 매입해 여론을 주무르려 했다면, 오늘날의 테크 악당들은 누구의 목소리를 이슈의 중심에 세우고 누구의 발언을 어둠 속에 묻어버릴지를 결정하는 피드 알고리즘과 타임라인을 쥐고 있다. 겉으로는 모두가 똑같이 행사하는 '1인 1표'의 평등한 투표권처럼 보이지만, 유권자가 표심을 정하기까지 접하는 정보 환경은 결코 평등하지 않다. 우리가 세상을 바라보는 창문 자체가 소수 빅테크의 사적 이익과 정치적 계산에 의해 일그러지고 있는 탓이다.브라질 대선 기간 동안 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱을 거느린 메타(META)를 둘러싸고 벌어진 일들은 이 사적 권력의 위험천만한 자의성을 보여준다. 브라질 일간지 <폴랴 지 상파울루>가 공개한 메타 내부 대화록에 따르면, 직원들조차 룰라 후보의 인스타그램 계정이 제약을 받았다는 사실을 인정하고 있었다. 반면 상대 후보 보우소나루의 프로필과 왓츠앱 채널은 사용자들에게 추천 대상으로 노출되었다. 룰라 캠프는 메타의 생성형 인공지능이 룰라를 지지하는 이미지 제작은 단칼에 거부하면서도 상대 후보에게 유리한 이미지는 선뜻 허용했다고 분통을 터뜨렸다.메타 측은 정치적 편향이 아니라 단순한 '기술적 오류'였다고 해명했지만, 그 해명을 믿는 이들은 많지 않다. 반복해서 일어난 '오류'가 하필 한쪽 후보에게만 치명적이었고, 다른 쪽에게는 일방적으로 유리하게 작용했기 때문이다. 실수도 반복되면 의도를 가진다고 의심을 살 수 있다. 고의적인 선거 개입이 아니라는 변명에 설득력이 떨어진다는 비판이 나오는 이유다.일론 머스크 역시 이 비판에서 자유롭지 않다. 머스크는 2024년 브라질 대법원이 선거 관련 허위정보를 유포하는 계정 등을 차단하라고 명령하자, 자신의 플랫폼 X(구 트위터)를 '표현의 자유'를 지키는 투사처럼 포장하며 반발했다. 이러한 문제 등으로 인해 X는 한때 브라질 전역에서 서비스가 정지되는 사태를 겪었다. 결국 법원 명령을 이행하고 막대한 벌금을 물고서야 서비스가 재개되었지만, 테크 악당들이 국가 주권과 민주적 통제를 얼마나 가볍게 여기는지 보여준 씁쓸한 장면이었다.플랫폼 권력의 어두운 그림자는 선거판에만 드리우지 않는다. 지난 10월 17일 미국 전역에서 권위주의에 반대하는 '노 킹스(No Kings)' 집회가 한창일 때, 주최 측 인스타그램 계정이 갑자기 정지되었다. 소통이 가장 필요했던 결정적인 순간에 온라인 창구가 닫혀버린 것이다.메타는 집회 소식을 공유하려는 이용자들의 접속 급증을 '자동화된 봇 활동'으로 오인한 보안 오류였다고 해명하고 계정을 복구했지만, 시민들은 이미 가장 중요한 의사소통 통로를 빼앗긴 후였다. 이것이 정치적 검열이었든 한순간의 기술적 해프닝이었든 결론은 동일하다. 사기업의 코드 한 줄, 오류 하나가 시민들의 집회의 자유와 정치 참여를 손쉽게 좌우할 수 있다는 것이다.다행히 사법당국과 유권자들은 가만히 있지 않았다. 브라질 최고선거법원은 메타를 향해 게시물 노출과 알고리즘 작동 방식에 대한 명확한 설명을 요구했다. 후보 간 동등한 대우를 명령하며 이를 이행하지 않을 시 하루 최대 100만 헤알(약 2억 5천만 원)의 벌금을 물리겠다고 경고했다. 미국 여러 주 법무장관들 역시 메타를 향해 집회 계정 차단 사태에 대한 공식 해명을 촉구하고 나섰다.그러나 사법당국의 엄포보다 감동적인 것은 브라질 민중들이 보여준 풀뿌리 저항이었다. 거대한 테크 악당들의 알고리즘 조작 앞에서, 시민들은 자신들만의 방식으로 민주주의를 지켜냈다. 거리에서는 학생과 사회운동 단체들이 대규모 지지 집회를 열어 오프라인의 온기를 되살렸고, 온라인에서는 1000만 명이 넘는 시민들이 왓츠앱에 '룰라의 군대'라는 채널을 구독하며, 이 네트워크를 통해 뉴스들을 퍼뜨렸다. 플랫폼이 설정해 놓은 은밀한 알고리즘의 통제선에 갇히지 않고, 이용자가 스스로 연대하여 플랫폼 권력의 벽을 넘어선 것이다.4선에 성공한 룰라 대통령은 당선 확정 직후 연설에서 "우리는 디지털 플랫폼을 통한 외국의 간섭을 극복했다", "브라질은 그 누구의 뒷마당도 아니다"라며 메타 등 글로벌 플랫폼을 직접적으로 비판했다.유럽연합(EU)은 이미 이러한 테크 기업들의 독주를 막기 위해 제도적 칼자루를 뽑아 들었다. 디지털서비스법(DSA)을 통해 초대형 플랫폼에 선거 조작과 허위정보 유포라는 구조적 위험을 줄이도록 법적 의무를 지웠다. 법을 위반할 경우 전 세계 연간 매출의 최대 6%에 달하는 천문학적인 벌금을 부과할 수 있도록 했다.이 법의 본질은 정부가 입맛에 안 맞는 발언을 지우는 '국가 검열'을 하자는 것이 아니다. 비밀에 싸인 콘텐츠 노출 기준을 세상 밖에 투명하게 공개하고, 독립적인 감사와 이용자의 이의 제기를 가능하게 만들어 거대 플랫폼을 공적인 감시망 아래 두려는 것이다.한국 사회 역시 이 질문에서 결코 자유롭지 않다. 선거철이 다가올 때마다 포털의 뉴스 추천 알고리즘과 숏폼 영상의 노출 기준이 여론의 향방을 크게 뒤흔들지만, 유권자들은 왜 어떤 정치인의 목소리는 갑자기 증폭되고 다른 목소리는 조용히 사라지는지 알 길이 없다.불투명한 알고리즘에 여론을 맡겨둘 수는 없다. 한국도 선거 기간 차별적 노출 여부를 신속히 검증하고, 정당과 시민단체가 불공정에 대해 즉각 구제를 청구할 수 있는 제도가 시급하다. 기업에 엄중한 공적 책임을 묻되, 그 감독 권한이 다시 국가의 검열 도구로 변질되지 않도록 사법적 통제 장치도 정교하게 가다듬어야 한다.브라질 민중이 이번 선거를 통해 우리에게 보여준 것은 아무리 거대한 플랫폼과 최첨단 인공지능(AI) 기술을 손에 쥐었더라도, 시민들의 민주적 의사까지 소유할 수는 없다는 준엄한 진실이다.룰라의 역전 승리는 기술기업을 몰아낸 결과가 아니라 선거의 최종 결정권은 기업의 알고리즘이 아닌 유권자에게 있음을 똑똑히 각인시킨 승리였다. 거대한 자본과 세련된 알고리즘이 표심을 흔들고 여론을 혼란스럽게 할 수는 있어도, 투표함 속으로 던져지는 유권자의 엄중한 선택까지 대신할 수는 없었다.민주주의를 지켜내는 진짜 힘은 알고리즘을 쥔 억만장자의 손 끝에서 나오지 않는다. 그 알고리즘을 끊임없이 의심하고, 설명과 투명성을 요구하며, 마침내 자신의 의지로 투표소를 향해 걸어가는 민중들의 걸음에서 나온다.