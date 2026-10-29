비우고 나니 보이는 것들... 아파트 숲길이 내 산이 되기까지

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큰사진보기 ▲시간을 품은 나무 ⓒ 모트 관련사진보기

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오늘도 나는 버린다. 이사하며 버린 게 산더미 같은데 이사하고 나서도 버릴 게 이리도 많다니. 물건의 종류는 한이 없다.옷이나 신발, 가방처럼 작은 것부터 서랍장, 식탁, 건조기 등 큰 것에 이르기까지. 있으면 좋지만 없어도 그만인 것들을 버리고 나니 왠지 내 몸까지 가벼워진 듯하다. 한껏 홀가분한 마음으로 지내며 좋아했는데 내가 좀 과했나 보다. 버리는 것만큼 잘 버리는 것도 중요한가 보다.지난 주말에 친구가 더 추워지기 전에 가볍게 북한산 초입까지만 갔다오자고 했다. 마땅한 옷을 찾는데 그많던 등산복이 하나도 안 보였다. 어쩌자고 하나도 안 남기고 다 버렸나 후회하다 결국 평상복을 입고 집을 나섰다.몇 달 만에 만난 친구와 나는 산책 같은 산행을 하기로 했다. 몇 년 전만 해도 우리는 한 달에 두어 번씩 산에 올랐다. 꽤 긴 거리였는데도 3시간이 채 안 걸렸으니 거의 경보 수준으로 걸었을 것이다. 그때는 그래야 하는 줄 알았다. 땀을 흘리고 숨이 차야 운동이 되고 건강해지는 줄 알았다. 만날 때마다 누가 무슨 병에 걸렸다더라 누구 부모님이 어떤 병으로 돌아가셨다더라 주고 받으며 우리도 운동을 하자고 다짐하고는 했다. 산은 운동의 배경일 뿐이었다.오랜 시간이 지난 지금 친구가 말한다. 지나치게 힘들게 산에 오르는 게 오히려 심장에도, 무릎에도 좋지 않으니 몸을 아끼며 적당히 걷자고. 나는 수긍의 뜻으로 고개를 주억거린다. 이제야 산이 보인다.오랫동안 암으로 고생한 지인이 했던 말이 떠오른다. 암 환자들이 산에 오르는 건 운동의 목적도 있지만 그것보다는 자연을 접하기 위해서라는 것이다. 이제는 그 말의 의미를 안다. 한때 많은 장비를 곁들여 주말마다 전문산악인처럼 산에 다녔다. 다니지 않았던 것보다는 낫겠지만 주위사람들에 휩쓸려 나도 그래야만 하는 줄 알고 허비한 것들이 많다.친구들은 철마다 지리산, 설악산, 한라산 등 큰 산을 찾는다. 한때는 나도 다니던 산이다. 그때는 산이 좋아서 다닌 게 아니라 남들도 다 가니까 나도 가야할 것 같아서 다녔다. 좋은 계절에 자연을 느껴야 한다고 해서 따랐다. 나는 그때 자연을 만났던가. 모르겠다. 자연이 뭔지도 몰랐던 것 같다. 요란 속에는 자연이 있지 않았다. 그 당시는 내 발걸음이 너무 늦어지면 선두에 민폐를 끼칠 것 같아 제대로 완상도 못하고 오르기에 급급했다. 덕분에 산을 잘 타게 되었고 폐활량이 늘었다. 그러니 더더욱 빨리만 올랐다. 수많은 사진을 찍었는데 남아있는 게 하나도 없다. 얼마 전 휴대폰도 비운다며 모든 걸 지웠기 때문이다. 아쉽지만 한때의 추억으로만 간직해야겠다.지금은 내 가까이 있는 작은 자연을 찾는다. 이사한 아파트 안에는 나무와 연못이 많다. 그래서인지 하루종일 새소리가 끊이지 않는다. 아침에는 폭포 소리에 잠에서 깬다. 나는 부랴부랴 운동화를 신고 아파트 안을 한 바퀴 돈다. 어여쁘고 화려한 단풍은 많지 않으나 높이 솟은 나무들이 울창하다. 그 안에서 숨을 크게 들이마신다. 이 나무들을 심은 손길을 기억하며 감사한다. 예전처럼 이어폰을 꽂고 걷는 일도 없다. 만보기나 폰도 없이 빈손으로 아파트 안 작은 숲길을 걷는다. 이제는 이곳이 나의 산이다.쌀쌀한 바람이 콧속으로 들어오자 머리가 맑아지는 듯하다. 공기가 마치 내 몸을 씻기는 것 같다. 고요한 아침인데 내 귀는 온갖 새소리, 벌레소리로 가득하다. 보이지 않는 어딘가에 많은 새와 벌레가 있나 보다. 저 앞 관목이 흔들리는 걸 보니 안에는 분명 참새들이 있을 것이다. 지치지도 않는지 까마귀 소리가 끊이질 않는다. 사실 그들 생존의 표현인데 지친다고 생각하는 것부터가 우습다. 나무가 많으니 공생하는 새도 벌레도 많다.지방의 유명한 나무들을 보면 마을의 안녕을 지켜온 영험한 나무라 하여 신목(神木)이라 불린 것들이 있다. 마을 주민들이 동제(洞祭)를 올리며 한 해의 평안을 빌던 당산나무도 있다. 한때는 미신이라 여겼던 것들이 이제는 조금 다르게 보인다. 자연을 경이롭고 귀하게 여겼던 선조들의 마음을 알 것도 같다.역사가 있는 나무를 보면 사람살이의 무상함이 보인다. 수령이 오래된 나무는 많은 이들이 역사의 뒤안길로 흩어진 후에도 담담히 홀로 살아남아있다. 그중에는 큰 가지가 부러져 상처가 난 것도 있는데 나무는 상처를 감싸쥔 채로 의연하다.요즘 같은 계절, 가을 잎의 색깔이 절정에 달했을 때 나무는 잎을 버린다고 한다. 왜 저렇게 가장 예쁠 때 바람 한번에 쉽게 자기 잎을 떨어뜨릴까 싶다. 알고 보니 버린다기보다 내년의 새싹을 위해 자제 정리를 하고 예비하는 것이라고 한다. 버리는 게 아니라 비우는 것이다.자연은 결코 요란하지 않다. 자신을 내세우지 않는 것은 결코 사라지지 않는다는 듯이 묵묵히 자라난다. 자라남에는 생멸이 함께 있음을 알고 받아들인다. 오늘도 나는 과묵한 자연 속에서 변덕스러운 내 마음을 다스린다. 옛 조상들처럼 동제를 올리지는 못하지만 언제나 그 자리에 우뚝 솟아있는 나무 앞에 한참 서 있는다. 불안하고 예측할 수 없는 하루하루를 무사히 건널 수 있게 해주십사 기도하는 마음으로 잠시 서성인다.