자꾸 논란되는 대통령의 SNS... 진화 나선 청와대

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 2차 전체회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 이주노동자와 다문화가족 관련 SNS 글을 두고 '외국인 혐오 조장' 주장까지 제기됐다. 급기야 청와대 참모들이 SNS, 공식 입장문 등 각종 메시지를 내며 진화에 나섰지만, 논란은 좀처럼 잦아들지 않는 모양새다.이 대통령은 지난 28일 X(엑스·옛 트위터)로 여론을 들끓게 했다. 시작은 '이주노동자들은 소득을 전부 본국에 송금하기 때문에 한국 경제에 크게 도움이 안 된다'던 국무회의 발언(10월 27일)이 외국인 혐오를 조장할 수 있다는 언론 보도에 대한 반박이었다.그런데 몇 시간 뒤, 대통령은 공공산후조리원의 다문화가족 우대제도 폐지 필요성을 검토하겠다고 밝혔다. 그 근거로 제시한 글은 보수커뮤니티 '에프엠코리아(펨코)' 게시물이었다.이 대통령의 메시지들은 '이주노동자가 농림·축산·어업 등에서 상당한 기여를 하고 있는 현실을 간과했다', '공공산후조리원 부족 문제를 사회적 약자인 다문화가족에 돌렸다' 등의 비판을 받았다.특히 "이주노동자를 '송금 기계'로 폄훼하고 차별을 정당화한 혐오 발언(민주노총 28일 성명)" 등 대통령이 외국인 혐오 정서를 자극한다는 주장과 사실관계마저 부정확한 펨코 글을 인용한 점 역시 부적절하다는 지적도 제기됐다. 하지만 이 대통령은 이러한 지적에 X에 "좌든 우든 극단적 진영주의는 경계해야 한다"는 글을 올리며 물러서지 않았다.대통령의 직접 참전으로 논쟁이 확산되는 상황이 끝나지 않자, 청와대 참모들도 분주해졌다. 강유정 청와대 수석대변인은 29일 언론공지를 통해 "국무회의에서의 노동 일자리 언급은 외국인 노동자가 핵심이 아니라 농어업 노동 분야의 지원이 너무 낮은 것이 문제이므로 임금 수준이 보장되는 질 좋은 농어업 생산적 일자리를 마련해야 한다는 것이 주안점"이라며 이틀 전 대통령의 발언을 해명했다.강 수석대변인은 또 "소셜미디어에 제시한 모자보건 지원에 있어 문제 제기는 다문화 가정에 대한 지원을 없애자는 것이 아니라 산후조리원 이용 우선순위의 공정성과 합리성을 높여 모든 출산 가정이 공감할 수 있는 지원체계로 개선할 필요성을 제기한 것"이라고 했다. 그는 "두 주제는 서로 다른 정책적 제안인 만큼 특정 단어보다는 발언의 맥락과 골자를 함께 고려해주기 바란다"고 덧붙였다.임호근 청와대 인구정책비서관도 같은 날 언론공지를 통해 "이 대통령이 게시한 SNS글은 산후조리원 이용 우선순위의 공정성과 합리성을 높여 모든 가정이 공감할 수 있는 지원체계로 개선할 필요성을 제기한 것"이라고 설명했다.그는 "산후조리원 우선 이용 지원계층을 규정하고 있는 '모자보건법 시행령'의 별표기준은 10년 전 마련된 규정"이라며 "이 대통령은 다양한 정책적 지원이 확충된 현 시점에서 기존 규정에 대한 재검토가 필요하다고 판단한 것"이라고 했다.임 비서관은 "공공산후조리원의 설치·운영 주체인 지방정부와 현장의 다양한 목소리를 경청하여 산후조리원 우선 이용 제도가 더욱 절실한 산모들에게 우선적으로 혜택을 줄 수 있도록 모자보건법 시행령 개정을 검토하겠다"며 "합리적이고 공정한 기준을 마련하고, 지방정부의 특성과 자율성도 충실히 반영하겠다"고 밝혔다.또 "다문화가족이 여전히 겪을 어려움도 면밀히 살피며 사각지대가 발생하지 않도록 지원하겠다"고 덧붙였다.SNS에 직접 등판한 참모들도 있다. 류덕현 재정기획보좌관은 지난 28일 X를 통해 "국무회의 농업 인력 발언을 두고 논란이 있었다"며 "일부 표현에 대한 우려에 대해서는 참고할 사항들이 있지만, 앞뒤 맥락을 자르고 외국인 혐오 논란으로 이어지는 것은 적절하지 않다"고 했다. 김경자 사회수석은 "이재명 대통령의 노동 존중은 국적을 가리지 않는다"며 이주노동자 보호를 위해 대통령이 지시했던 사항을 소개하기도 했다.그러나 여권에서도 이 대통령이 더욱 신중하게 SNS를 이용해야 한다는 의견이 꾸준히 나오고 있다.정성호 더불어민주당 의원은 28일 SBS '주영진의 뉴스브리핑' 인터뷰에서 "(대통령이 SNS를) 조금 줄이는 것도 좋지 않겠나 하는 생각이 든다"며 "국민들이 다양한 견해가 있기 때문에 오히려 대통령께서 본인의 의견을 직접적으로 말하면 그게 50% 이상 지지를 받기 쉽지 않지 않겠는가"라고 말했다.김영진 의원 역시 이날(29일) SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "물이 차면 넘치고, 달도 차면 기울기 때문에 여러 가지 정책과 태도, 수단에 대해선 신중하게 판단하고 얘기하고 (해야 한다)"고 당부했다.그는 "이재명 대통령은 SNS를 통해서 국민과 소통했다는 생각이 강하기 때문에 그 스타일로 가는데, 국민들의 여러 의견도 충분하게 수용하고 정치하는 사람들 의견도 잘 수용해서 갔으면 좋겠다"고 했다.