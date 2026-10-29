토플러의 경고, 김대중의 결단... 그리고 행정수도 세종

큰사진보기 ▲2001년 6월 7일, 김대중 대통령과 엘빈 토플러 박사의 오찬 장면 ⓒ e영상역사관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 10월 2일 세종전통시장 희망점등식 행사에서 참석자들이 행정수도특별법 연내 제정 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 세종시 관련사진보기

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2001년 6월 7일, 미래학자 앨빈 토플러는 김대중 대통령에게 보고서 <위기를 넘어서: 21세기 한국의 비전>을 전달했다. 첫 문장은 이렇다. "한국은 지금 선택의 기로에 있다." 저임금 경제에 기댄 종속국가로 남을 것인가, 세계 경제를 이끄는 선도국가로 도약할 것인가를 묻는 질문이었다.김대중 대통령은 '정보화'로 답했다. "산업화는 늦었지만 정보화는 앞서가자"는 기치 아래 초고속 정보통신망이 전국적으로 구축됐고, 한국은 불과 몇 년 만에 IT 강국이 됐다. 외환위기의 상처가 채 아물지 않았던 시기, 미래를 읽은 학자와 미래를 실행한 지도자가 만나 국가의 궤도를 바꾼 것이다.그러나 보고서에는 아직 풀지 못한 숙제가 하나 남아 있다. 토플러는 중앙집권적 관료 시스템이 경제개발 시대에는 적절하게 작동했지만 지식기반 경제에서는 제 기능을 할 수 없어 점점 퇴색하고 있다고 진단하며 "정부의 근본적인 변화가 절실히 요구된다"고 했다. 그는 <제3물결의 정치>에서도 산업사회의 질서를 지키려는 쪽과 그것을 넘어 전진하려는 쪽의 싸움을 '내일을 위한 거대한 투쟁'이라 불렀다. 토플러에게 분권은 행정 기술의 문제가 아니라 시대 전환의 문제였다.25년이 지난 지금 우리는 어디에 서 있는가. 디지털 인프라는 세계 최고가 됐지만 국토는 거꾸로 갔다. 수도권 인구는 전체의 절반을 넘어섰고, 수도권 일극체제는 더 단단해졌다. 집중이 낳던 효율은 이미 비용으로 바뀌었다. 출퇴근길에 하루 서너 시간을 쓰는 수도권 시민, 치솟는 주거비에 결혼과 출산을 미루는 청년, 인구가 빠져나가 소멸을 걱정하는 지방이 그 청구서를 나눠 받고 있다.국정 운영도 마찬가지다. 중앙부처 상당수가 세종으로 왔지만 국회와 대통령실은 서울에 있다. 세종의 공직자들은 국회 출석과 보고를 위해 매일 KTX에 오르고, 관가에는 '길국장', '길과장'이라는 씁쓸한 말까지 생겼다. 정보는 빛의 속도로 오가는데 정책을 결정하는 사람들은 길 위에서 하루를 보낸다. 인공지능 전환기에 기업은 의사결정 속도를 다투는데, 정부의 결정이 서울과 세종 사이에서 지연된다면 이는 단순한 행정 불편이 아니다. 규제 하나, 예산 하나가 늦어질 때마다 투자 시점이 어긋나고 산업 경쟁력이 흔들린다. 국가 경제의 속도를 떨어뜨리는 구조적 비용이다.지방자치 부활을 위해 13일간 단식했던 김대중 대통령이 꿈꾼 나라도 권한과 기회가 고루 나뉘는 나라였다. 행정수도 세종의 완성은 토플러의 경고와 김대중 대통령의 비전을 국토 위에 구현하는 일이다. 국정의 중심이 한곳에 모이면 정책 협의와 의사결정의 효율성을 높일 수 있다. 여기에 지역별 산업·교육·연구 기반을 확충해 나간다면 수도권에 집중된 성장 기회를 전국으로 확장하고 새로운 성장축을 형성할 수 있다. 서울은 글로벌 경제 중심으로, 세종은 국정 운영의 중심으로 역할을 나눌 때 나라 전체의 경쟁력이 높아진다.그 출발점이 행정수도특별법이다. 2004년 위헌 결정 이후 20년 넘게 '행정중심복합도시'에 머문 세종에 흔들리지 않는 법적 지위를 부여하고, 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실의 온전한 건설을 뒷받침해야 한다. 25년 전 토플러가 던진 질문에 이제 우리가 답할 차례다. 집중의 관성에 머물 것인가, 분산과 균형으로 다음 25년을 열 것인가. 이번 정기국회에서 행정수도특별법이 반드시 제정되기를 바란다.