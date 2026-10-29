대통령이 약속한 '억강부약' 바로 지금입니다

큰사진보기 ▲진보당, 공공기관 청년 일경험·인턴제 실태발표 및 항의행동진보당은 지난 15일 서울지방고용노동청 앞에서 공공기관 청년 일경험 및 인턴제 실태를 발표, 정부의 실효성 없는 일자리 정책을 규탄하며 대책 마련을 촉구하는 기자회견을 진행했다. 이해지 청년진보당 대표는 "일경험·체험형 인턴 공고가 543건인데 실제 채용으로 이어지는 채용형 인턴 공고는 고작 32건(5.89%)에 불과했다"며 "정부는 다양한 이름의 인턴제를 늘릴 것이 아니라, 실제 채용과 연결된 제대로 된 일자리를 보장해야 한다"고 지적했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲청년들에게 '일자리 국가책임제' 보장하라지난 10월 22일, 진보당은 광화문 광장에서 청년의 현장 증언을 통해 ‘쉬었음·고립·은둔 청년을 양산하는 정부 일자리 정책’의 문제점을 제기하며 '일자리 국가책임제' 도입을 촉구하는 기자회견 및 퍼포먼스를 진행했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청년 최저주거기준 보장·공공임대 확대 촉구 기자회견전국대학생연대는 지난 20일, <2.6평 원룸에 살아봐라 살아지나! 최저주거기준 보장하고 공공임대주택 확대하라!>기자회견을 개최해 "청년 주거 정책은 주거비를 보조하거나 주택자금 대출을 받기 쉽게 하는 방식에 머무르고 있다"며 정부에 최저주거기준 보장과 양질의 공공임대주택 대폭 공급을 촉구했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 대표, “초과세수 20조 원으로 ‘녹색전환기금’ 조성” 촉구진보당 김종훈 대표는 지난 9월 19일 오후 서울시청역 일대에서 개최된 ‘9·19 기후정의행진’에 참가하여, 기후위기 극복을 위해 첨단 산업 호황 등으로 발생한 초과세수 중 최소 20조 원을 활용한 ‘녹색전환기금’ 조성을 제안했다. 김 대표는 “첨단산업 호황으로 발생한 과실을 기후위기 대응과 녹색전환을 위한 공공재원에 환원하는 것이 기후정의의 출발점”이라며, “초과세수 중 최소 20조 원을 투입해 공공재생에너지 기반 확충, 무상 대중교통 및 그린리모델링 등 복지 실현, 기후재난수당 신설과 에너지 전환에 따른 노동자 총고용 보장까지 든든한 사회적 안전망을 구축해야 한다”며 기후위기 시대 국가 책임을 강조했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲보건의료인·시민사회단체와 국회 소통관 기자회견진보당은 21일, 국회 소통관에서 보건의료인·시민사회단체와 함께“추가·초과세수를 공공의료 확충, 건강보험 강화에 즉각 투입하라!”고 촉구하는 기자회견을 진행했다. 참가자들은 “‘응급실 핑퐁’으로 골든타임을 놓쳐 목숨을 잃는 비극이 일상화되었고, 소아과·산부인과·중환자실 등 생명과 직결된 의료 현장은 의료진 부재로 마비되고 있다”고 지적하며 “국민의 희생과 유보된 공공의 이익을 대가로 형성된 추가·초과세수는, 벼랑 끝에 선 공공의료와 건강보험을 살리는 데 최우선으로 투입되어야 한다”고 촉구했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027년 농어촌 기본소득 전면시행 촉구 기자회견진보당은 지난 21일, 청와대 앞에서 '농어촌기본소득 전면 시행, 국비 부담률 80% 적용 촉구! 전남광주 지방의원단 기자회견'을 진행했다. 김종훈 대표는 "농어촌을 어떻게 대하는지가 그 나라의 미래를 보여준다. 농어촌은 식량주권의 기반이자 기후위기 시대에 생태계를 보전하는 곳"이라며 "농어촌 기본소득 전면 실시로 국가가 책임지고 농어촌 주민의 삶을 보장하고 우리의 미래를 지켜야 한다"고 말했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲청년진보당, ‘10·20·30 불평등 타파 선언’ 기자회10월 27일(화), 청년진보당은 서울 세종문화회관 계단에서 청소년과 청년 당사자들과 함께 〈10·20·30 불평등 타파 선언 기자회견〉을 개최했습니다. 부모의 경제력에 따른 배움의 격차가 취업의 기회와 소득, 주거의 격차로 이어지는 현실을 알리고, 청소년과 청년이 직접 불평등을 바꿀 주체로 나서겠다는 뜻을 밝혔습니다. ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲초과세수는 불평등 타파에! 민생회복 시민대회진보당은 10월 31일 '초과세수는 불평등 타파에! 민생회복 시민대회'를 준비하고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

덧붙이는 글 | *진보당은 우리 사회의 불평등 양극화 문제 해결을 위해 10월 31일 오후 2시, 서울에서 열리는 '초과세수는 불평등 타파에! 민생회복 시민대회'를 추진하고 있습니다. 불평등 문제 해결에 동의하시는 모든 분들의 참여를 기다힙니다.

유럽의 불길이 심상치 않다. 최근 프랑스와 벨기에, 이탈리아, 포르투갈 등 유럽 곳곳에서 수십만 명의 시민이 생활비 급등과 주거난, 공공서비스 악화에 분노하며 거리로 쏟아져 나왔다. 프랑스에서 터져나온 불평등 문제에 대한 대중의 분노가 서유럽 전체로 번지는 양상이다. 불평등 문제의 해법이 정치권에서 제시되지 않자 과녁은 체제 그 자체로 향하고 있다.한국은 어떠한가. 많은 이들이 "남 일 같지 않다"고 입을 모은다. 우리나라의 불평등 문제도 폭발 직전 단계에 이르렀기 때문이다. 어느 때보다 이재명 대통령의 정치 철학인 '억강부약'(강자를 억누르고 약자를 돕는다.강자의 불공정한 횡포를 막고 사회 경제적 약자를 보호하겠다는 뜻)의 약속이 필요한 타이밍이다. 정부도 불평등 해결을 위한 방향을 맞춰가고 있으나 구체적인 정책으로 와닿고 있는 상황은 아니다. 실질적이고 전격적인 정책이 절실히 필요한 시점이다.오는 31일, 전국에서 모인 3000명 이상의 시민들이 '불평등 양극화 해결', '불평등 구조 개혁'을 요구하며 서울 거리에 나설 예정이다. 이들은 반도체 호황으로 218조 재정 여력이 생긴 지금이야말로 한국 사회의 최대 리스크인 '불평등' 문제 해결의 골든타임이라며 '초과세수는 불평등 타파에! 민생회복 시민대회'를 열어 정부의 구체적 대안 제시를 촉구한다.진보당은 앞서 두 편의 기사에서도 한국사회의 불평등 양극화 문제의 심각성을 진단하고 유례 없는 재정 여력을 어디에 써야 하는지 방향을 제시했다. 문제를 진단하고 방향을 제시했다면, 남은 것은 '구체적인 해법'이다. 진보당은 지난 9월 '불평등 타파 6대 요구'를 발표하고 정부의 정책 반영을 촉구하고 있다.더 일하고 싶거나 구직을 포기한 청년까지 포함한 청년층 확장실업률이 16%에 달하고 20·30대 '쉬었음' 인구가 68만 명으로 역대 최대를 기록했다. 그 원인은 청년의 눈높이가 아니라 구직자 1인당 0.36개에 불과한 일자리 총량 부족과 노동시장 이중구조에 있다.단순 직무훈련이나 한시적 일자리만으로는 첫 일자리가 평생의 격차를 가르는 구조를 깨기 어렵다. 국가가 최종고용자로 나서 AI 전환(AX)·녹색 전환(GX)·돌봄 3대 분야에서 주 4일제와 생활임금이 보장되는 공공 일자리를 직접 창출하고, 미취업 졸업생에게 6개월간 구직급여를 지급하는 '졸업실업급여'를 전면 도입해야 한다.청년층의 68.6%가 월세에 살며 소득을 잠식당하고 있다. 정부는 최근 '보편형 공공임대주택' 정책을 발표했으나, 민간 주택을 빌려 재임대하는 전세임대는 국가 자산으로 남지 않는 소모성 지출일 뿐이다.정부의 공적주택 공급 계획을 건설·매입 중심의 장기 공공임대주택 100만 호로 전면 전환하고, 이 중 30%(30만 호)를 무주택 청년에게 의무 배정해 자산 불평등의 고리를 끊어야 한다. 미래대응기금에서 연간 15조 원씩 5년간 75조 원을 책정하고 기존 주택도시기금을 결합하면 추가 국채 발행 없이도 임기 내 공급이 가능하다.올여름 경남 양산의 최고기온이 42.5도를 기록하는 등 기후재난은 생존의 문제가 되었다. 정부는 지난 9월 전국 대중교통비를 일부 환급하는 '모두의카드(기후동행패스 통합)'를 출시하고 호남권 계통 접속을 완화하는 '전력망 혁신대책'을 내놓았으나, 민간 시장에만 맡겨서는 온실가스 감축 목표를 달성할 수 없다.국가와 발전공기업이 해상풍력·태양광과 전력망·ESS를 일체로 직접 구축해 에너지 공공성을 확립해야 한다. 아울러 청소년·청년·노인·저소득층 '무상 대중교통'과 버스 공영제 및 노후주택 그린리모델링, 야외노동자·농민 기후재난수당 신설과 석탄·내연기관 노동자의 정의로운 전환에 총 20조 원의 공공 투자를 단행해야 한다.월평균 370만 원의 간병 부담은 가계를 파탄으로 내몰고 있다. 간병비 급여화를 요양병원 전체 입원환자로 조속히 확대하고, 비급여를 포함한 '병원비 100만 원 상한제'를 도입해 의료비로 인한 빈곤 추락을 막아야 한다. 동시에 돌봄노동자의 시급을 최저임금의 130% 수준으로 인상하고 공공 주도의 지역사회 통합돌봄 예산을 대폭 확충해야 한다.농가 고령화율이 51.3%에 달하고 도농 간 가구당 연소득 격차는 3,200만 원까지 벌어졌다. 올해 17개 군에서 월 15만 원씩 시행 중인 시범사업만으로 인구(4.7%)와 가맹점(13.7%)이 늘어나는 효과가 입증되자, 정부도 최근 내년도 시범지역 18개 군 추가 공모와 국비 지원율 상향을 발표했다.그러나 일부 인구감소지역만 선별하는 방식은 이웃 지역 간 위화감만 키울 뿐이다. 식량안보와 환경 보전이라는 공익적 기능에 대한 정당한 사회적 보상으로서 모든 농어촌 주민에게 월 30만 원의 기본소득을 전면 지급해야 한다.한국의 국민연금 가입 대상 중 1/3에 해당하는 998만 명이 국민연금 사각지대에 방치돼 있다. 국민 대다수가 노후를 제대로 대비하지 못하고 있는 실정이다. 정부는 사각지대 비정규직·특수고용·프리랜서 약 400만 명의 사업장 당연가입과 보험료 지원을 추진하고, 18~22세 청년과 60~64세 저소득층의 보험료를 국가가 납입해 최소수급 요건인 '10년 기본가입기간'을 보장해야 한다. 군복무·양육 크레딧 소급 확대와 가족 돌봄·자원봉사 크레딧 신설도 필수적이다.불평등은 자연재해가 아니다. 지난 수십 년간 누적된 정책과 정치적 선택이 만든 구조적 산물이다. 현재 유럽의 불안한 상황은 우리에게도 엄중한 경고를 던진다. 국가가 민생의 고통을 외면하고 구조 개혁을 미룰 때, 사회적 박탈감은 체제 전체를 뒤흔드는 갈등으로 폭발할 수밖에 없다.또 불평등을 해소하고 빈부격차를 줄여 구성원 다수의 삶의 조건을 개선하는 것은, 더 많은 구성원들이 활력 있게 경제활동을 하고 사회 공동체의 일원으로서 온전한 역할을 다하게 만드는 핵심 동력이다. 국민 대다수가 미래에 대한 불안 없이 자신의 역량을 발휘할 때, 우리 사회는 비로소 더 건강하고 역동적인 공동체로 거듭날 수 있다.정부는 더 이상 미루지 말고 진보당이 제시한 구체적 대안들을 반영해 하루라도 빠르게 불평등 구조 개혁을 위한 정치적 결단에 나서야 할 것이다.