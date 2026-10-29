메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.10.29 09:37최종 업데이트 26.10.29 09:37

"'민티'로 진영 박살 앞장" 유시민 비판에 김민석 답변은?

"분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않을 것... 당 내외 어려움 있어, 절제해야"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
김민석 더불어민주당 대표(자료사진).
김민석 더불어민주당 대표(자료사진). ⓒ 유성호

김민석 더불어민주당 대표는 유시민 작가의 자신을 향한 비판에 대해 "분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않고, 조금이라도 분열적이지 않은 언어를 더 사용하는 게 필요하다"고 말했다.

김 대표는 29일 민주당 공식 유튜브 채널인 '민티07'에 전화로 출연해 '이 주장을 어떻게 평가하느냐'는 사회자 질문에 "사실 지난 전당대회 때는 유 작가께서 하시는 이런저런 말씀, 당내 이런저런 말씀을 듣고 꽤 화가 나기도 했었다"면서도 "이제 그런 말씀을 계속하시니까 사실 (여기에) 어떤 평가를 하는 게 별로 필요 없는 거 아닌가 생각하고 있다"며 이같이 말했다.

현 민주당과 이재명 대통령에 날 선 비판을 이어 온 유시민 작가는 지난 28일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 "많은 분들이 윤석열 때 '왜 저렇게 자기 기반을 해체하지' 했는데 이 대통령도 지금 자신을 대통령으로 만든 진영을 크게 해체시키고 있다"며 "해체된 진영을 자신의 손으로 복구할 의지가 있는지도 잘 모르겠다"고 말했다(관련 기사: 유시민, 이 대통령에 "자기 대통령 만든 진영 크게 해체시켰다" https://omn.kr/2kbac ).

"절제 필요하다"는 김민석, 민티07 비판엔 반박

유시민 작가는 전날인 28일 유튜브채널 ‘박시영TV’에 출연해 재차 현 민주당 지도부와 이재명 대통령에 날 선 비판을 쏟아냈다.
유시민 작가는 전날인 28일 유튜브채널 ‘박시영TV’에 출연해 재차 현 민주당 지도부와 이재명 대통령에 날 선 비판을 쏟아냈다. ⓒ 박시영TV

유 작가는 해당 방송에서 "민주당 지도부가 해야 될 가장 중요한 일이 진영을 복원하는 것"이라면서도 "김 대표가 대표직에 있는 한, 당 지도부가 진영을 복원하는 일을 해내기 어렵지 않나"라고 되물었다. "당대표가 (민주당 유튜브 채널인) '민티07' 같은 것을 만들어서 계속 진영을 박살내는 데 앞장서고 있지 않느냐"라는 비판과 함께였다.

AD
유 작가는 전당대회 후보였던 정청래 전 대표를 지지한 당원을 향해 "비주류에 46%표를 준 당원들 선택은 매우 훌륭했다"며 김 대표의 조기 퇴진을 시사하기도 했다. 그는 "멀지 않은 미래에 당원들이 다시 한번 주권을 행사해야 되는 상황이 올 수도 있을 것"이라며 "다음에 당원 주권을 행사할 기회를 대비해서 일단은 민주당을 지켜야 된다"고 했다.

이에 대해 김 대표는 "(유 작가가) 그런 말씀을 쭉 하기로 하셨겠거니 생각을 하고 있고, 제가 거기에 대해서 일일이 논평할 필요는 없는 것 같다"며 즉각적인 반응은 자제했다. 그는 "지금 말씀하시는 것처럼 민주당 내외에 어려움이 있다. 이럴 때 좋은 건 덜 분열적인 언어를 사용하거나 또는 아예 그런 문제를 키우지 않도록 절제하는 게 필요한 것 같고 저도 그렇게 하려고 하고 있다"고 덧붙였다.

김 대표는 다만 유 작가의 '민티07' 평가에 대해선 반박했다. 그는 이날 "민티는 당의 공식 방송 아닌가. 성격이나 내용을 두고 각자 여러 얘기를 할 수 있지만, 정당이 공식 방송을 출범시켜서 비교적 빠른 시기 안착시켰다는 데 대해선 평가의 차이가 없는 것 같다"며 "이런 부분까지 정파적이거나 계파적 시각, 또는 그런 관점에서 볼 필요는 없지 않나 생각한다"고 답했다.

#김민석#유시민#이재명#진영해체#민주당

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글2
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

이 기자의 최신기사"검찰, 결론 정해놓고 수사했나"... '조작기소' 특검 촉구한 범여권


독자의견2

연도별 콘텐츠 보기