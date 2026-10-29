"'민티'로 진영 박살 앞장" 유시민 비판에 김민석 답변은?

김민석 더불어민주당 대표는 유시민 작가의 자신을 향한 비판에 대해 "분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않고, 조금이라도 분열적이지 않은 언어를 더 사용하는 게 필요하다"고 말했다.
김 대표는 29일 민주당 공식 유튜브 채널인 '민티07'에 전화로 출연해 '이 주장을 어떻게 평가하느냐'는 사회자 질문에 "사실 지난 전당대회 때는 유 작가께서 하시는 이런저런 말씀, 당내 이런저런 말씀을 듣고 꽤 화가 나기도 했었다"면서도 "이제 그런 말씀을 계속하시니까 사실 (여기에) 어떤 평가를 하는 게 별로 필요 없는 거 아닌가 생각하고 있다"며 이같이 말했다.
현 민주당과 이재명 대통령에 날 선 비판을 이어 온 유시민 작가는 지난 28일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 "많은 분들이 윤석열 때 '왜 저렇게 자기 기반을 해체하지' 했는데 이 대통령도 지금 자신을 대통령으로 만든 진영을 크게 해체시키고 있다"며 "해체된 진영을 자신의 손으로 복구할 의지가 있는지도 잘 모르겠다"고 말했다(관련 기사: 유시민, 이 대통령에 "자기 대통령 만든 진영 크게 해체시켰다" https://omn.kr/2kbac
).
"절제 필요하다"는 김민석, 민티07 비판엔 반박
유 작가는 해당 방송에서 "민주당 지도부가 해야 될 가장 중요한 일이 진영을 복원하는 것"이라면서도 "김 대표가 대표직에 있는 한, 당 지도부가 진영을 복원하는 일을 해내기 어렵지 않나"라고 되물었다. "당대표가 (민주당 유튜브 채널인) '민티07' 같은 것을 만들어서 계속 진영을 박살내는 데 앞장서고 있지 않느냐"라는 비판과 함께였다.
유 작가는 전당대회 후보였던 정청래 전 대표를 지지한 당원을 향해 "비주류에 46%표를 준 당원들 선택은 매우 훌륭했다"며 김 대표의 조기 퇴진을 시사하기도 했다. 그는 "멀지 않은 미래에 당원들이 다시 한번 주권을 행사해야 되는 상황이 올 수도 있을 것"이라며 "다음에 당원 주권을 행사할 기회를 대비해서 일단은 민주당을 지켜야 된다"고 했다.
이에 대해 김 대표는 "(유 작가가) 그런 말씀을 쭉 하기로 하셨겠거니 생각을 하고 있고, 제가 거기에 대해서 일일이 논평할 필요는 없는 것 같다"며 즉각적인 반응은 자제했다. 그는 "지금 말씀하시는 것처럼 민주당 내외에 어려움이 있다. 이럴 때 좋은 건 덜 분열적인 언어를 사용하거나 또는 아예 그런 문제를 키우지 않도록 절제하는 게 필요한 것 같고 저도 그렇게 하려고 하고 있다"고 덧붙였다.
김 대표는 다만 유 작가의 '민티07' 평가에 대해선 반박했다. 그는 이날 "민티는 당의 공식 방송 아닌가. 성격이나 내용을 두고 각자 여러 얘기를 할 수 있지만, 정당이 공식 방송을 출범시켜서 비교적 빠른 시기 안착시켰다는 데 대해선 평가의 차이가 없는 것 같다"며 "이런 부분까지 정파적이거나 계파적 시각, 또는 그런 관점에서 볼 필요는 없지 않나 생각한다"고 답했다.