AI도 잘 모르는 강화 낙조 맛집은 여기입니다

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큰사진보기 ▲구글 제미나이도 모르는 이곳! ⓒ 백세준 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화 세컨하우스에서 본 노을 ⓒ 백세준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲적석사 낙조대에서 보이는 전경 ⓒ 백세준 관련사진보기

큰사진보기 ▲적석사 낙조대에서 파노라마로 볼 수 있는 풍경들 ⓒ 백세준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 오마이뉴스에 게재 후 개인 브런치(brunch)에도 실립니다.10월 31일 토요일 오후 4시에 아름다운 음악회가 열릴 예정이라고 한다. 깊어지는 가을, 붉게 물드는 하늘과 함께 아름다운 시간을 보낼 수 있을 듯하다.



내용: 적석사의 낙조와 함께하는 산사음악회(정명공주의 숨결을 느끼다)

일정: 10월 31일(토) 오후 4시

장소: 적석사

강화도에 유명한 절을 아느냐고 주변 사람에게 물어보면, 열이면 열은 전등사나 보문사를 꼽는다. 사람들이 많이 이용하는 구글 제미나이(Gemini)에도 강화에서 가볼 만한 절을 물어봤는데, 이 두 곳을 추천했다.가을이 깊어지는 만큼 하늘의 노을도 붉게 물드는 정도가 진하다. 강화 곳곳은 노을을 볼 수 있는 명소가 있어서 사람들이 삼삼오오 모여 지는 해를 보며 사진을 찍는 모습을 자주 볼 수 있다. 사람들에게 많이 알려진 곳이 아닌 '나만의 숨겨진 장소'를 만들고 싶은 우리는 노을 맛집 사냥에 나섰다.강화도를 돌아다니며 표지판이나 주요 관광지를 소개하는 글들을 자세히 읽는 편인데, 어느 날 '적석사'라는 표지판을 발견했다. 강화도에 꽤 많은 절이 있는데, 적석사는 처음 들어보았다. 흥미를 느낀 우리는 기회를 보다가 지난 25일에 다녀왔다.지금까지 강화 생활을 하면서 구불구불하고 맞은 편에서 차가 오면 비켜줄 곳도 마땅치 않은 도로에서 운전을 많이 해봐서 자신감이 많은 상태인데, 적석사 가는 길이 뭔가 심상치 않다는 걸 느낀 건 길 초입에서부터다.외딴 마을 길을 지나는데 인적이 드물고 버려진 폐자재도 많았으며 그 사이사이에는 소를 키우는 가축시설이 몇몇 있었다. 밤에 오면 꽤 공포와 스릴을 느낄 수 있을 것 같았다. 다행히 노을이 질 시간보다 조금 앞선 시간이라 아직 밝아서 스산한 분위기는 덜 했다. 우리는 계속 "여기가 맞나?"를 외치며 가는 길이 하나였으므로 일단 직진했다.적석사 가는 길을 알려주는 이정표를 따라서 계속 가다 보니 굉장한 언덕길을 마주하게 되었다.언덕길의 각도가 90도…까지는 아니었으나 눈이 많이 내리면 어떻게 올라갈지 궁금한 길이었다. 그렇게 구불구불 오르막길을 한참 올라가면 갑자기 주차장이 턱 나온다. 사람들에게 많이 알려지지 않아서 그런지 차는 2~3대밖에 없었다.삼국시대 고구려의 제20대 장수왕 당시 창건된 적석사는 인도의 한 승려가 진나라를 거쳐 우리나라에 들어와 절을 지을 곳을 찾다가 강화도 고려산까지 도달했다. 이곳에서 다섯 빛깔의 연꽃이 만발한 연못을 발견하였다.다섯 연꽃을 공중에 날려서 꽃이 떨어지는 곳마다 절을 지었는데(적석사, 청련사, 백련사, 흑련사, 황련사), 이 절터에는 붉은 연꽃이 떨어져 '적련사'라고 이름을 지었다. 그러다 절 이름에 붉을적(赤) 때문에 산불이 자주 나서 이름을 지금의 적석사로 바꾸었다.주차장에 내려 계단을 걸어 올라가니 스님께서 정각을 알리는 종을 직접 치고 계셨다. 묵직하고 청아한 종소리에 마음이 울렸다. 그 곁에는 순둥하게 생긴 개 두 마리가 지키고 있었다. 우리를 보자 꼬리를 흔들며 반가운 체 하는 개에게 인사를 하고 절을 둘러보았다.적석사 사적비도 눈에 띄었는데, 비문에는 고려시대 몽골의 침략을 받고 강화도로 수도를 옮겼을 때 당시 왕이 머물렀다는 역사도 발견할 수 있었다. 이러한 역사적 사실을 인정받아 적석사 사적비는 인천광역시 유형문화유산 제38호로 지정되기도 했다.또한, 돌을 조각하여 만드는 것이 일반적인데, 자연의 바위를 임의로 깎지 않고 자연 상태 그대로 전각을 짓고 불상을 모신 삼성각도 신기하고 영험한 기운을 느낄 수 있었다. 절은 딱 필요한 것만 갖추어 놓은 듯이 아담했다. 냉장고에는 누구나 먹을 수 있도록 생수병을 가득 채워 놓은 것도 볼 수 있었다.간단하게 절을 둘러보고 낙조대로 발걸음을 옮겼다. 낙조대를 오르는 길을 보니 아찔했다. 급경사를 차로 올라왔는데, 이제는 걸어서 올라가야 했다(어쩌면 기어서 가는 게 편해 보인다).우리보다 먼저 도착하여 올라가던 나들이객이 있었는데, 하나둘씩 상체를 수그려 가쁜 숨을 내뱉더니 급기야 뒤따라오던 우리에게 길을 먼저 내주었다. 와이프와 나는 번갈아 가면서 아들을 안은 상태로 올라갔다. 그걸 본 나들이객은 대단하다며 응원해 주기도 했다.'다 왔나?' 하면서 위를 쳐다봤지만 끝이 보이지 않고 계단이 계속 이어져 있었다. 계단 옆에는 난관이 없어서 바로 굴러떨어질 것처럼 느껴졌다. 올라가서 멋진 풍경을 보겠다는 일념 하나로 와이프와 나, 아들은 끝까지 올라갔다.도착한 순간 관세음보살이 항상 머문다는 뜻의 보타전이 반겨주었다. 그리고 보이는 기가 막히는 풍경. 누군가 한지에 먹물로 그림을 그린다면 이 풍경을 그려야 할 것 같다. 멀리 고려저수지가 보이고, 진달래가 필 무렵이면 만개한 진달래를 볼 수 있는 고려산 산마루가 한눈에 담겼다.반대쪽에는 여기서 더 올라가면 낙조봉이 있는데, 멀리 신비로운 느낌을 주는 바위와 낙조봉이 조그맣게 보였다. 일몰 시간보다 조금 이르게 도착하여 완전한 붉은 노을은 볼 수는 없었으나 드문드문 보이는 핑크빛의 하늘을 멍하니 바라보았다(천진난만 5세 아들도 빠져버린 풍경!).'그래, 이걸 보려고 이렇게 올라왔지.' 하는 마음이 보상처럼 스멀스멀 올라왔다. 아름다운 것을 보기 위해서는 두 다리를 희생시켜야지.우리 인생에도 고생만 있는 것이 아니라 그것을 아름답게 품어줄 낙조가 있기를.