전자담배·물담배까지... 유해성분 낱낱이 파헤친다

큰사진보기 ▲보건복지부와 식품의약품안전처가 29일 서울 종로구 정부서울청사에 제1차 담배 유해성 관리 기본계획 및 담배 유해성분 검사 결과를 발표하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲액상형 전자담배 자판기 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

궐련과 전자담배뿐 아니라 무연담배·시가·물담배까지 유해성분 검사 대상이 확대된다. 또한 담배 제조·수입업자의 성분정보 제출 의무도 강화한다.이를 통해 담배 맛과 향을 좋게 만드는 첨가물의 인체 유해성을 분석하고, 새로 출시되는 담배제품은 판매 개시 후 한 달 이내에 검사를 의뢰하도록 해 유해성 관리의 사각지대를 줄인다는 계획이다.보건복지부와 식품의약품안전처는 29일 오전 서울 중구 프레스센터에서 담배유해성관리정책위원회 심의를 열고, '제1차 담배 유해성 관리 기본계획(2027~2031)'을 확정·발표했다. 지난해 11월 '담배의 유해성 관리에 관한 법률'(담배유해성관리법)이 시행된 이후 처음 수립한 5개년 중장기 계획이다.정부는 '과학적 근거 기반 담배 유해성 관리로 국민 건강 보호'를 목표로 ▲ 담배 유해성분 관리체계 고도화 ▲ 과학적 근거 기반 분석체계 마련 ▲ 올바른 정보 제공 및 금연정책 연계·협력 강화 등 3대 추진 방향과 10대 중점과제를 추진한다.정부가 이처럼 담배 유해성 관리를 강화하는 이유는 직접 흡연으로 인한 국내 사망자가 연간 7만 명(2023년 기준 6만 8536명)에 달하고, 사회경제적 손실이 15조 원에 이르기 때문이다. 담배 연기에는 70종 이상의 발암물질과 7000종 이상의 화학물질이 포함돼 있다.반면 담배시장은 빠르게 변하고 있다. 담배업계는 전자담배가 궐련보다 덜 유해하다는 식의 마케팅을 펼치며 신규 흡연자를 유입했고, 국민들은 전자담배의 위험성을 과소평가하는 경향을 보여왔다.실제로 궐련 판매량은 2017년 34억 4000만 갑에서 2024년 28억 7000만 갑으로 감소했지만, 전자담배 판매량은 같은 기간 8000만 갑에서 6억 6000만 갑으로 증가했다. 국내 가향담배 시장 점유율도 2013년 9.8%에서 2023년 46.5%로 높아졌다.궐련 흡연율이 감소하는 것과 달리 전자담배 등을 포함한 전체 담배제품 사용률은 큰 변화가 없다. 2025년 기준 궐련 흡연율은 17.9%였지만, 궐련과 전자담배 등을 합친 담배제품 현재사용률은 22.1%였다. 정부는 전자담배가 기존 궐련보다 덜 유해하다는 인식 등이 담배의 위해성에 대한 잘못된 인식을 키울 수 있다고 보고 있다.특히 우리나라는 타르와 니코틴 함량만 담뱃갑에 표기할 뿐 구체적인 성분 정보조차 제대로 파악하지 못해 제도 개선의 목소리가 높아지는 상황이다.정부는 우선 담배제품별 유해성분 검사 항목을 단계적으로 확대한다. 궐련과 궐련형 전자담배의 검사 대상은 2025년 44종에서 2030년 50여 종으로, 액상형 전자담배는 20종에서 30여 종으로 늘린다. 현재 검사 대상에 포함되지 않은 무연담배와 엽궐련, 물담배 등도 검사 대상에 추가한다.담배 제조업자와 수입판매업자가 제출해야 하는 자료도 확대한다. 현재는 검사결과서와 담배에 사용된 성분의 명칭을 제출하지만, 앞으로는 각 성분의 사용 용도까지 제출해야 한다. 무작위 불시 현장점검도 실시해 성분정보 축소·허위 보고를 방지할 방침이다.담배의 맛과 향을 강화하는 첨가물도 관리 대상이다. 정부는 제조 과정에서 사용되는 첨가물 정보를 확보해 인체 위험성을 분석하고, 담배의 매력도를 높이는 특정 성분의 사용을 금지하는 방안도 검토한다.신제품 검사 절차도 개선한다. 현행 제도에서는 판매 개시 다음 연도가 시작된 뒤 6개월 이내에 검사를 의뢰하면 되지만, 앞으로는 '판매 개시 후 1개월 이내'에 의뢰하도록 의무화한다. 검사 시기를 최대 17개월 앞당기는 것이다. 중장기적으로는 신규 담배제품의 가격 신고 전에 검사를 의뢰하도록 하는 방안도 검토한다.신종 담배와 잠재적 유해성분을 분석하는 시험법을 개발하고, 세계보건기구(WHO) 담배연구네트워크와 협력해 국제 표준시험법 마련에도 참여한다. 국제표준(ISO/IEC 17025)에 부합하는 검사기관을 단계적으로 확대하고, 정기 점검과 품질관리 지원을 통해 검사 결과의 신뢰성을 높일 계획이다.검사 결과와 축적된 성분정보는 국민에게 알기 쉽게 공개하고, 정보 공개의 효과성도 평가한다. 담배 제조·수입업자가 제출한 자료를 체계적으로 관리하는 데이터베이스를 구축해 금연정책 수립과 흡연예방교육, 금연 홍보에도 활용한다. 담배 유해성 관리와 시장 유통 관리, 금연정책이 유기적으로 연계되도록 관계기관 간 협력도 강화한다.정부는 이를 통해 성인 담배제품 현재사용률을 2030년까지 남성 29.0%, 여성 6.0%로 낮추겠다는 목표를 세웠다. 2025년 현재사용률은 남성 36.3%, 여성 8.6%다.이형훈 보건복지부 차관은 "급변하는 담배시장에 빠르게 대응할 수 있도록 담배 유해성분 관리체계를 조속히 정착시키고, 강력한 규제정책을 추진해 나가겠다"며 "담배의 위해로부터 국민을 보호하겠다"고 밝혔다.