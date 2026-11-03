거친 껍데기 안에 있는 달콤한 맛, 브람스를 좋아하세요?

큰사진보기 ▲요하네스 브람스1889년의 브람스. 젊은 날과 달리 수염을 길게 길렀고 몸이 뚱뚱해졌다. 사진 속 두 눈이 이글거린다. ⓒ 위키백과 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 <클라라>브람스가 슈만과 클라라 앞에서 연주를 하고 있는 장면이다. ⓒ 영화 스틸것 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 이수(Goodbye Again) 스틸컷. 프랑스와즈 사강의 <브람스를 좋아하세요...>원작의 아나톨 리트박 감독의 1961년 로맨스 영화. 미국에서 제작되었고 유럽판 제목은 Aimez-vous Brahms?이다. 국내에는 이수(離愁)라는 제목으로 개봉되었다. ⓒ Goodbye Again 스틸컷 관련사진보기

큰사진보기 ▲브람스 무덤빈 중앙 묘지에 있는 브람스 무덤. 브람스는 베토벤 곁에 묻히고 싶다고 했던 생전의 소원대로 빈 중앙 묘지의 베토벤 곁에 묻혔다. ⓒ 위키백과 관련사진보기

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'브람스를 좋아하세요?' 클래식을 좋아하는 사람이 아니더라도 한 번쯤 묻고 싶다. 스산한 바람이 불어오고 바짝 마른 나뭇잎처럼 햇살이 머리 위에서 버석거릴 때, 무성했던 나뭇가지가 빈 가지로 눈에 띌 때, 홀로 스러져가는 존재들이 느껴질 때, 발밑에서 바스러지는 낙엽과 함께 떠올리게 되는 음악은 아마도 브람스 곡이 아닐까?가을이 되면 라디오에서는 브람스 곡이 자주 흘러나온다. 단골 메뉴는 <교향곡> 3번 3악장, <교향곡> 4번 1악장, <현악 6중주> 2악장, <바이올린 협주곡> 등. 브람스 특유의 중후한 맛이 느껴지는 이 곡들을 듣고 있노라면 저음부의 선율과 함께 감정이 이리저리 휩쓸리기 마련이다.음악은 언어(가사) 없이도 인간의 내면 깊은 곳에 있는 기쁨이나 슬픔, 외로움이나 고통을 전달한다는 점에서 세계 만인의 공용어라고 해도 좋을 것이다. 번역할 필요 없이 그대로 들어와 전달되는 감정의 공용어. 그런 점에서 브람스의 곡들은 가을 음악으로 정평이 나 있다. 쓸쓸함, 고독, 비애, 아름다움이 함께 공존하는 가을의 음악.언젠가부터 그런 브람스 음악이 고리타분하고 지루하게 여겨졌다. 브람스 음악은 가뜩이나 녹록지 않은 인생의 무게에 고독, 비애, 쓸쓸함이라는 추를 달아 놓고 그 감정을 저 아래로 추락시키는 게 아닐까? 나는 멋대로 브람스 음악에 딱지를 붙였다. 조로(早老)의 음악. 일찍 철이 든 사람처럼, 젊음을 거치지 않고 곧바로 늙어버린 감정의 음악. 그렇게 낙인을 찍자 될 수 있는 한 브람스 음악과 멀어지고 싶었고 브람스 음악을 내게서 떨어트려 놓고 싶어졌다. 브람스 음악과의 냉전이 오래 이어졌다.다시 가을. 우연히 라디오에서 흘러나온 브람스 음악. 중학교 시절 도서관 서가를 지나갈 때마다 내 눈길을 끌었던 책 제목이 떠오른다. 프랑스 문단의 총아였던 프랑스와즈 사강의 <브람스를 좋아하세요...> 말줄임표에 문득 고개가 끄덕여진다. 이 질문은 자신에게 던져야 하는 질문이구나. 사소한 선율 하나가 오래된 추억을 건드린다.초등학교 5학년 때의 일이다. 그해에 새로 오셨던 5학년 담임은 음악에 관심이 많으셨던지 교내 합주부를 만드셨다. 당시에 초등학교 오케스트라는 꿈도 꾸지 못할 일이었고 그래서 합주부 결성 소식은 대사건이었다. 친구들이 단원으로 한 명씩 발탁되는 것을 부러운 시선으로 지켜보다가 내가 합주부에 포함되었음을 알았던 날, 어찌나 기뻤던지.내가 맡은 파트는 멜로디카. 그때 연습했던 첫 곡이 브람스의 <헝가리 무곡> 5번. 운동장 조회 시간에 구령대 옆에서 했던 합주는 한 번으로 끝났지만 그래도 좋았다. 그 <헝가리 무곡> 5번이 브람스 작곡이 아니라 편곡이라는 사실을 나중에 알고 난 뒤에도 여전히.브람스의 <바이올린 협주곡>을 처음 들었던 고등학교 시절. 우울한 날이면 클래식을 들었다. 높은 이상과 과도한 자기애가 낳은 열등감. 그 열등감이 몰고 오는 우울이라는 감정. 이런 감정이 걷잡을 수 없이 소용돌이칠 때 들었던 브람스의 바이올린 협주곡은 가파른 협곡 사이를 오르내리다가 마지막 장에서 춤을 추는 듯한 리듬과 폭발할 것만 같은 에너지로 카타르시스를 안겨주곤 했었다.브람스의 교향곡은 조금 늦은 이십 대 후반에 처음 접했다. 친구가 녹음해 준 카세트테이프 중간쯤 있었던 <교향곡> 3번 3악장과 4번 1악장. 그때 들었던 브람스 교향곡이란 아직 가보지 못한 인생의 가을을 미리 맛보게 하는 예행연습 같았다.하지만 인생에 예행연습이란 없는 법. 시간이라는 잔혹한 터널을 지나야만 우리는 인생에 대해서 뭔가 아는 사람이 된다. 그러니 내가 이십 대 후반에 들었던 브람스 교향곡이란 뭔가 있어 보였지만 그게 무엇인지 정확한 감을 잡을 수 없는 그런 음악이었다. 그것을 두고 혹자는 아직 그 음악과 제대로 만나지 못했다고 말하리라.서른이 되었을 때 다시 브람스의 곡을 만났다. 이번에는 소나타였다. 집에서 독립해서 자기만의 방을 꾸렸던 어느 날, 인근 대학의 도서관에서 책을 읽다가 돌아와 방문을 열고 라디오를 틀었을 때였다. 불을 켜지 않아 어둑어둑한 실내의 고즈넉한 공기 속으로 어떤 낯선 음이 흩어져 버리던 것을 기억한다.허밍처럼 들려오던 브람스라는 이름. 그 무렵 국내에 막 알려지기 시작했던 정경화의 바이올린 연주로 들려주는 실황중계였다. 그 느낌을 뭐라 말할 수 있을까? 고음의 엇박자로 시작되는 도입부의 미묘함, 우울을 감싸고 있는 우아함, 혼란인지 투쟁인지 알 수 없는 격렬함. 그리고 무엇보다도 설명할 수 없는 아름다움. 소나타가 몇 번인지 모른 채 그 느낌은 그대로 각인이 되어버렸다.요하네스 브람스. 북독일 항구도시인 함부르크 출신으로 바흐, 베토벤과 함께 3B로 음악사에 자신의 이름을 새긴 고전주의의 마지막 계승자. 그는 신체적 장애가 있는 어머니와 비정규직 악사의 아들로 태어나, 정규 교육은 중학교 정도의 교육밖에 받지 못한 채 독학으로 음악 공부를 해야 했고, 열 살 정도의 어린 나이부터 가계에 보탬이 되기 위해 항구도시에 즐비해 있기 마련인 술집과 레스토랑에서 피아노를 쳐야 했다.그가 21살에 슈만과 클라라와의 만남에서 환대를 받고 더 나아가 슈만이 음악 신문에 그를 격찬하는 글을 씀으로써 음악계에 알려진 일은 그의 인생에 큰 전환점이 되었다. 그러나 만난 지 5개월 만에 슈만이 라인강 투신 끝에 정신병동에 입원하게 되자 브람스는 슈만이 죽을 때까지 또 죽은 뒤에도 그의 가족을 돌본다. 그때 싹 튼 사랑이 잘 알려진 대로 브람스와 클라라의 세기적 사랑이다. 이 사랑에 대한 찬사를 여기에서 늘어놓을 생각은 없다. 나는 다만 궁금할 뿐이다. 내가 아직도 브람스를 좋아하는지.<브람스를 좋아하세요...> 1959년 프랑스와즈 사강이 24살일 때 발표했던 이 소설은 39살의 이혼녀이자 실내 장식가인 폴이 14살 연하의 시몽에게 잠시 마음이 기울어졌다가 로제에게 다시 돌아오는 이야기이다. 로제는 종종 바람을 피워 폴을 외롭게 하는 기존의 연인. 시몽이 폴에게 처음 데이트를 신청할 때 "브람스를 좋아하세요?"라고 물었던 질문에 대해 말줄임표로 시몽의 고민을 드러내는 것이 바로 책의 제목이다."브람스를 좋아하세요?"라는 그 짧은 질문이 그녀에게는 갑자기 거대한 망각 덩어리를, 다시 말해 그녀가 잊고 있던 모든 것, 의도적으로 피하고 있던 모든 질문을 환기시키는 것처럼 여겨졌다. "브람스를 좋아하세요?" 자기 자신 이외의 것, 자기 생활 너머의 것을 좋아할 여유를 그녀가 아직도 갖고 있기는 할까?이 소설은 1959년에 영화로 제작된다. <이수>(離愁, Goodbye Again) 잉그리드 버그만, 이브 몽땅, 그리고 앤서니 퍼킨스가 주연인 영화의 배경 음악은 브람스 교향곡 3번 3악장. 재즈클럽에서 흑인 여가수 다이안 캐롤이 이것을 재즈 스타일로 부르는 것을 유튜브로 보았다. 애수 띤 선율에 저음의 목소리가 아주 매혹적이다. 언젠가 라디오에서 들었던 이브 몽땅의 샹송 버전은 조금 느끼했다.인근 도서관에 사강의 <브람스를 좋아하세요...>는 모두 대출 중이었다. 이 오래된 연애담이 새삼 인기를 끄는 까닭은 무엇일까? 알고 보니 2020년에 같은 제목의 드라마가 있었다. 브람스와 클라라의 사랑 이야기가 다양한 작품들에 영감을 주는 것이다. 루이 말 감독이 1958년 제작한 영화 <연인들>의 배경 음악에도 쓰인 브람스의 곡. 바로 현악 6중주곡. 가을과 가장 잘 어울리는 곡이다.브람스 음악에 대해 내가 느꼈던 답답함은 무엇이었을까. 자신이 존경하는 베토벤의 뒤를 잇기 위해 첫 교향곡을 21년 후에야 완성한 집요하고 장구한 노력, 모호하고 내밀한 정서에서 힐끗 엿보인, 브람스의 평생에 걸친 자기 억제와 인내, 이런 덕목들에 나도 모르게 숨이 막혔던 것이 아니었을까? 브람스의 아버지는 어머니보다 17살 연하였다. 그러니 브람스에게 클라라는 자신의 어머니를 떠오르게 하는 존재였는지 모른다.얼마 전, 가을바람이 막 포도 위를 나뒹굴기 시작했을 무렵, 스웨덴에서 비교 역사학을 전공하고 온 선배 언니를 만났다. 역사물 시나리오 작업을 하던 선배는 곧 장르를 바꿀 예정이라고 한다. 그녀가 인사동 길 한복판에서 휴대전화로 들려준 곡은, 브람스의 <인터메조> 2번. 그녀의 독일 남편이 녹음해 주었다는 이 곡은 브람스가 노년의 클라라를 위로하기 위해 만든 곡이다. 괜찮아, 괜찮아, 하고 달래주듯 거리의 소음과 함께 들려오는 피아노 소리에 눈물이 찔끔 났다.브람스의 성 'Brahms'에는 북독일 황야에 흐드러지게 피어 있는 노란 야생화의 이미지가 담겨 있다고 한다. 클라라는 브람스의 음악을 거친 껍데기를 가진 음악이라고 표현했다. 깊이 들어가야만 형언할 수 없이 달콤한 맛을 느낄 수 있다는 뜻. 그러니 다시 질문을 던져보자. 브람스를 좋아하세요? 아름다움을 느끼기 위해 당신은 일상이라는 너절하고 거친 껍데기 너머로 깊이 들어갈 수 있나요?