장동혁 "특검·선관위, 투표함 들고 야반도주"... 밤샘 대치 끝 반출

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표와 국민의힘 현장 검증단이 28일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 열린 선관위 특검 올림픽공원 현장 검증을 위해 참석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"선관위와 특검이 투표함을 경찰과 무슨 작전이라도 하듯, 야반도주하듯 들고 사라졌다."

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큰사진보기 ▲이태한 선거관리위원회 특별검사가 28일 선관위 특검의 6·3 지방선거 투표용지 공개검증이 열리는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 입장하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 선거관리위원회 특별검사팀의 투표함 반출에 강하게 반발했다. 장 대표는 29일 이른 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 기자들과 만나 "국민의 소중한 한 표를 살려낼 증거들이 사라진 것"이라며 "선관위의 부정을 밝히기 위해 국민들과 다시 힘을 내서 싸우겠다"라고 밝혔다.이태한 특별검사팀이 6·3 지방선거 당시 서울 송파구에서 사용된 투표지 약 247만 장에 대한 현장 검증을 마친 뒤, 국민의힘은 투표지 반출을 막으며 밤샘 농성을 벌였다. 그러나 경찰의 통제 아래 29일 오전 6시 18분께부터 투표함 반출이 시작됐고, 오전 6시 39분께 투표함을 실은 차량이 경기장을 빠져나갔다. 국민의힘은 이날 오전 7시 44분 장 대표의 기존 공식 일정을 모두 취소하고 '통상 업무'로 변경한다고 공지했다.장 대표는 이날 새벽 자신의 페이스북에 올린 글에서도 특검과 선관위를 비판했다. 그는 "봉인지가 훼손된 보관함이 나왔다"라며 "봉인지를 수정하거나 재가공한 보관함도 발견됐다. 다른 동의 투표용지가 발견된 보관함도 있었다"라고 주장했다.투표용지 자체에 대해서도 문제를 제기했다. 장 대표는 "색상이 다르거나 좌우 여백이 좁은 투표용지도 다수 발견됐다"라며 "관리관의 날인이 누락되거나 날인의 색상이 다른 투표용지도 있었다"라고 밝혔다.특히 실제 투표지 수량과 기존 개표 집계가 일치하지 않는 사례가 있었다는 점을 강조했다. 그는 "개표 집계보다 실제 투표용지가 부족한 경우도 있었다"라며 "투표용지가 사라진 것인지, 집계를 조작한 것인지, 현재로서는 알 수도 없다"라고 주장했다. 이어 "당장 드러난 것만 이 정도다. 투표용지 247만 장을 지켜야 하는 이유"라며 반출 저지의 정당성을 강조했다.또한 "새벽 4시에 선관위가 투표용지 가져가겠다고 나타났다. 도대체 무엇이 그리 급한 걸까?"라며 "선관위는 이번 사건의 피의자다. 증거물을 피의자의 손에 맡기는 수사는 없다"라고 목소리를 높였다.실제 국민의힘 의원들은 29일 오전 0시 36분께 현장 검증이 종료된 이후에도 경기장 안에 남아 반출 저지 농성을 이어갔다. 장 대표와 김민수 최고위원, 이진숙 의원 등은 투표지 상자 앞을 지켰고, 경기장 밖에서도 집회 참가자들이 밤새 "반출 금지"를 외쳤다.특검과 선관위, 국민의힘 관계자 및 시민 대표가 동행해 오전 10시께 경기도 파주의 보관 장소로 투표함을 이송하는 방안도 논의됐다. 그러나 최종 합의가 이뤄지지 않은 상태에서 이날 오전 경찰이 투입돼 반출 통로를 확보했다. 경찰이 인간띠를 형성해 국민의힘 의원 등의 접근을 통제하는 가운데 투표함이 경기장 밖으로 옮겨졌다.앞서 장 대표는 28일 오전 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 기자회견을 열고 철저한 검증을 촉구했다. 그는 "시민들이 올림픽공원에 모여서 참정권 수호를 외친 지 145일 만에, 그리고 6월 3일부터 147일 만에 오늘 재검표가 시작된다"라며 "선관위 특검은 국민들께서 만들어주신 국민 특검"이라고 의미를 부여했다.그러면서 "오늘 검증도 국민들이 의혹을 가지고 있는 점에 대해서 한 점 의혹도 남지 않도록 철저하게 검증돼야 한다"라며 "참관인들의 권리도 제대로 보장되어야 한다"라고 강조했다. 현장에 모인 참가자들은 "부정선거 재선거! 당일 투표 수개표!" 등의 구호를 외쳤다.그러나 검증은 시작부터 진통을 겪었다. 특검이 보안 등을 이유로 개별 촬영을 불허하자 국민의힘 측 참관인들이 항의했고, 장 대표 등 국민의힘 의원들도 이 특검에게 직접 문제를 제기했다. 이 과정에서 더불어민주당 측 참관인들과 고성이 오가고 서로 밀치는 상황까지 벌어졌다.결국 특검은 방송사 카메라 2대의 녹화 촬영을 허용하고, 여야가 각각 지정한 참관인 1명씩 촬영할 수 있도록 했다. 당초 오전 9시 시작할 예정이던 검증은 약 3시간 늦은 오전 11시 49분께 시작됐다. 밤에는 투표지 수량을 둘러싼 논란이 불거졌다. 오후 10시께 송파구 가락본동 투표지 계수 방식을 놓고 국민의힘 측과 선관위 측의 이견이 1시간가량 이어졌다.국민의힘 측은 비례대표 송파구의원 선거에서 더불어민주당 득표가 실제 계수보다 100표 많게 집계됐다는 의혹을 제기했다. 김태규 국민의힘 의원도 자신의 페이스북에 "제가 검수한 테이블에서 민주당(가락본동 비례대표)은 +100표 국민의힘은 -1표?"라는 글을 올렸다.약 13시간에 걸친 현장 검증은 29일 오전 0시 36분께 마무리됐다. 이태한 특검은 검증 종료 직후 "검증 과정에서 참관인들의 이의제기를 존중해 특정 투표지 박스 전체를 임의제출받았다"라며 "추가 분석이 필요한 투표지 상당수를 선별했고 추후 정밀감정할 예정"이라고 발표했다.현장에서 제기된 의혹이 실제 선거 부정이나 투표지 위·변조에 해당하는지는 결론이 나지 않았다. 이 특검은 "오늘의 검증 결과는 정치적 주장이나 추측이 아니라 객관적 자료와 검증된 증거에 따라 평가돼야 한다"라며 "아직 확인되지 않은 사항을 섣불리 단정하거나, 반대로 충분한 확인 없이 의혹을 배척하는 일도 없도록 하겠다"라고 강조했다.특검은 국민의힘 측의 추가 재검표 요구에 대해서도 "수사 대상이 되는 투표지는 이 자리에서 선별된 것에 한정된 것으로, 이외의 투표지에 대해서는 아무런 권한이 없다"라고 선을 그었다. 이번 검증은 특검 수사의 일환으로 진행된 것으로, 공직선거법상 선거쟁송에 따른 재검표는 아니다. 따라서 지방선거 당선인 결정이나 득표수를 변경하는 절차도 아니라는 취지이다.특검은 정밀감정 대상으로 분류한 투표지를 별도로 확보하고, 나머지 투표지는 선관위가 관리하는 보안 창고로 옮긴다는 방침이다. 선관위는 공직선거법에 따라 해당 투표지들을 당선인의 임기 동안 보관하게 된다.