'자살율 위험' 태안 마을을 바꾼 믹스 커피 한잔

<소셜디자이너 인터뷰 시리즈>는 자신이 발 딛고 선 지역에서, '먹고사는 일'로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해온 새로운 시민들. 희망제작소는 이들을 '소셜디자이너'로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다.

"시끄러울 수도 있는데, 일부러 여기로 잡았어요. 주민들에게 의미 있는 장소라서요."

큰사진보기 ▲주민들의 의견으로 만들어진 마을 카페 ‘담터’ 앞에 선 자원봉사센터 윤수진 관리사 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 태안에서 오래 사셨지만, 처음부터 지역 활동이나 자원봉사에 관심이 많았던 건 아니라고요.

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- 본격적으로 자원봉사센터에서 사업을 기획해 맡게 된 출발점이 '자살예방사업'이었나요?

- 자살예방을 전문기관의 일로만 보지 않고, 주민에게도 역할이 있다고 생각하신 이유는 무엇인가요?

큰사진보기 ▲지역 주민을 직접 만나 마을의 불편과 어려움을 듣고 있는 윤수진 관리사 ⓒ 본인제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘커피 한 잔 하기’ 프로젝트에 참여한 주민들이 보내온 활동 인증 사진 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

- 마을을 조사하는 과정에서 '전입 주민의 정착'이라는 새로운 문제를 발견하셨다고요.

- 갈등의 원인을 '원주민과 이주민의 차이'가 아니라, 둘 사이를 연결할 사람이 없는 구조에서 찾은 거군요.

- 어떻게 보면 한 사람의 활동으로 가능한 일인 것 같은데. 왜 행정까지 연결하신 걸까요?

큰사진보기 ▲주민·행정 등 지역의 여러 주체와 만나 지역문제 해결 방안을 논의하는 윤수진 관리사. 필요한 사람과 자원을 연결해 주민이 움직일 수 있는 구조를 만드는 것도 그의 중요한 일이다. ⓒ 본인 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안읍 전입 주민과 ‘관계안내인’ 자원봉사자가 함께한 ‘온마을 프로젝트’. 새 이웃이 지역과 관계를 맺고 정착할 수 있도록 주민들이 직접 아이디어를 내 프로그램을 만들었다. ⓒ 태안군자원봉사센터 관련사진보기

- 주민자치회와 이렇게 가까이 협업하려면 서로 신뢰를 쌓는 과정도 중요했겠어요. 어떻게 관계를 만들어오셨나요?

- 관계안내인 사업이 커질수록 오히려 관리사님의 역할도 커지는 것 아닌가요?

- 어떻게 보면 관리사님도 기관에 소속된 직장인 중에 한 명이잖아요. '여기까지가 내 일'이라고 선 긋지 않고 자기 방식으로 일을 넓혀갈 수 있는 원동력이 궁금해요.

- 지금 만든 구조가 자리 잡고 나면, 앞으로는 무엇을 해보고 싶으세요?