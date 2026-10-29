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정치

26.10.29 08:12최종 업데이트 26.10.29 08:13

유시민, 이 대통령에 "자기 대통령 만든 진영 크게 해체시켰다"

'박시영TV'서 "왜 윤석열처럼 똑같이 하나" 직격... 김민석 겨냥 "당원 주권 행사하는 상황 올 것"

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왼쪽은 28일 '박시영TV'에 출연한 유시민 작가, 오른쪽은 27일 청와대 국무회의에서 발언 중인 이재명 대통령
왼쪽은 28일 '박시영TV'에 출연한 유시민 작가, 오른쪽은 27일 청와대 국무회의에서 발언 중인 이재명 대통령 ⓒ 박시영TV/연합뉴스

범여권 논객인 유시민 작가가 "자기 자신을 대통령으로 만들어준 진영을 크게 해체시켰다"라며 이재명 대통령을 비판했다. 그동안 이재명 정부를 향해 "필패"를 운운하거나 검찰개혁을 두고 "대통령이 국민을 속였다"고 발언한 데 이어 또 다시 직격에 나선 것.

유 작가는 28일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 "파브르 선생님 같은 태도로 말씀드리면, '윤석열 딱정벌레가 왜 저렇게 자기 기반을 스스로 해체하지, 저러면 되게 힘들어질 텐데' 하고 많은 분들이 예상했다"라며 "동일한 관찰을 지금 정부와 이 대통령한테도 보면, 왜 똑같이 하지 (싶다)"라고 말했다. 이어 "해체된 진영을 자신의 손으로 복구할 의지가 있는지도 잘 모르겠다"라고 덧붙였다.

"민심 역류 몰아치면 배 엎어질 수 있어"

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유 작가는 낮은 지지율이 고착될 경우의 위험성을 강조하며 '군주민수(君舟民水)'를 꺼내 들었다. 그는 "현대 사회에서도 마찬가지로 민심의 바다에 대통령과 정부가 떠 있는 것"이라며 "민심의 역류가 몰아치면 배가 엎어질 수 있다는 것"이라고 했다.

또한 "국정수행 지지율이 낮으면 낮을수록 대통령이 원래 자기가 이루고자 했던 것을 못 이룰 가능성이 높아지고, 원활하게 자신의 권한을 행사하기 어려워지고, 공직사회도 안 움직인다"라며 "극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"라고 경고했다.

이 대통령의 지지율 추세를 놓고 "윤석열 대통령의 경우 2022년 5월에 취임하고 지방선거 때까지 좋았다가 석 달이 채 지나기 전에 지지율이 35% 수준으로 떨어졌다. 내란을 일으키기 전까지 부정평가 60%, 긍정평가 35%로 고착된 상태에서 총선을 치렀는데 대패했다"라는 사례를 들기도 했다.

유 작가는 지지율 하락의 원인으로 ▲대통령이라는 사람을 얼마나 믿느냐(사람) ▲약속했던 노선을 충실히 수행하고 진영을 잘 통합시켜 나갔느냐(노선) ▲정책이 괜찮은가(정책)를 꼽으며"이 세 가지가 다 (부정적으로) 작용해 지지율 변화가 일어났다"라고 진단했다.

그러면서 "지지율이 낮게 고착화되면 언론 환경이 지금까지보다 훨씬 더 나빠질 것"이라며 "총선이 다가오면 대통령에 대한 여당·여권 내부의 비판, 심지어 탈당 요구까지 나오게 된다. 지금 막 '친명'(친이재명) 완장 차고 다니는 사람들이 먼저 그럴지 모른다"라고 내다봤다.

"김민석, 진영 박살내는 일 앞장... 당원 주권 행사하는 상황 올 수도"

집권 여당인 더불어민주당의 지도부가 해야 할 일로는 '진영 복원'을 꼽았다. 유 작가는 "당대표가 갈라진 진영을 복원해서, 이 대통령과 함께 내란을 극복하고 이겨내고 정권을 교체했던 그때의 진영을 다시 짜야 한다"라고 했다.

이어 "그런데 김민석 대표는 지금까지 반대로 해왔다"라며 "김 대표가 대표직에 있는 한은 민주당 당 지도부가 이 일을 해내기는 어렵지 않겠나. 지금 (민주당 유튜브 방송인) '민티07' 만들어 가지고 계속 진영을 박살내는 일에 당대표가 앞장서고 있다"라고 꼬집었다.

김 대표가 전당대회 당시 당선되면 100일 안에 당 지지율을 10%포인트 끌어올리겠다고 공언한 데 대해서는 "원래부터 본인이 할 수 있다고 믿고 한 말은 아닐 것"이라며 "당대표가 됐으면 전당대회 때 모욕한 사람들에게 마음에 없는 말이라도 '미안해' 해야 하는데 이것도 잘 안 했다"라고 지적했다.

유 작가는 윤석열 정부 시절 국민의힘 사례를 교훈으로 들었다. 그는 "윤석열이 당대표 이준석 쫓아내고 안철수씨 구박하고 당대표를 자기 마음대로 세우려고 할 때, 현명한 국민의힘 당대표였다면 대통령이 깽판치더라도 윤석열을 당선시켰던 집권연합을 복원하려고 노력했을 것"이라며 "똑같은 교훈이 지금도 적용돼야 하지 않을까"라고 말했다.

유 작가는 지난 8월 전당대회 결과를 거론하며 "비주류(정청래 후보)에게 46%의 표를 준 민주당 당원들의 선택은 매우 훌륭했다"라며 "민주당 역사에서 비주류가 전당대회에서 대통령이 미는 후보와 대결해 그 정도의 의사 표출을 한 역사가 없다"라고 평가했다.

그러면서 "그렇게 멀지 않은 미래에 당원들이 다시 한번 주권을 행사해야 하는 상황이 올 수도 있을 것 같다"라고 내다봤다. 사실상 김민석 대표 체제가 바뀔 가능성을 이야기한 것으로 보인다.

조국혁신당과 관련해선 "쇄빙선 또는 구명정 같은 것이어서 대양을 건널 수 없다"라며 "대양을 건널 수 있는 배는 민주당 하나밖에 없기 때문에 이 배(민주당)를 지키는 게 좋겠다"라고 말했다.

유 작가는 끝으로 "가장 핍박받는 정치인 이재명을 최고 권력자의 자리에 올려놓았던 집권연합을 복원할 수 있느냐 없느냐에 모든 것이 달려 있다"라며 "이걸 못 하면 낮은 지지율은 고착되는 것"이라고 강조했다.

#유시민#이재명#김민석#민주당

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