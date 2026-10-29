1000조 재산가의 선거 개입, 아이들은 어떻게 받아들였나

"단 하루만이라도 일론 머스크로 살 수 있다면 소원이 없겠어요. 정말 부러워요."

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"개인의 능력에 대한 합당한 보상이라면, 그들의 재산이 100조든, 1000조든 문제 삼을 일은 아니죠."

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 2026년 9월 29일(현지시각) 미국 워싱턴DC 백악관 이스트룸에서 열린 '초지능' 관련 회의 겸 오찬에서 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO, 오른쪽)와 함께 발언하고 있다. 이날 행사에는 마이크 존슨 하원의장을 비롯한 공화당 선출직 인사들과 기술기업 경영진도 참석했다. ⓒ 연합뉴스 / AP 관련사진보기

"일론 머스크 같은 부자들에게 '선거세'를 따로 부과하면 어떨까요? 다른 용도로는 일절 못 쓰게 하고, 국가가 오로지 출마자들의 선거 운동을 돕는 데만 사용하도록 하는 거죠. 모든 출마자가 공평하게 그 돈으로만 선거를 치르게 하면, 선거 비용 불법 지출 등으로 문제가 될 일도 없을 것 같아요."

"취지야 좋지만, '선거세'를 거두는 법이 제정될 가능성은 없다고 봐요. 지금 국회의원들이 자기네 편의 팔을 비틀어 가며 남 좋은 일 시킬 리는 없잖아요. 일론 머스크도 트럼프를 당선시키려 한 것일 뿐 미국의 정치 발전을 위해 기부한 건 아닐 테니까요."

최근 일론 머스크의 소유 재산이 우리 돈으로 1000조 원이 넘는다는 뉴스에 아이들은 놀라워하면서도 이구동성 부러움을 토해 냈다. 올해 우리나라 총예산이 730조 원쯤 되니, 개인의 재산이 일국의 재정 규모보다 훨씬 더 크다는 뜻이다. 대한민국은 명색이 세계 10위권의 경제 대국인데도 그렇다.짓궂은 아이들은 일론 머스크의 재산을 알기 쉽게 환산해 설명했다. 하루에 1억 원씩 펑펑 쓴다고 가정해도 그의 재산을 다 쓰려면 무려 1000만 일 동안 소비해야 한다며 입을 다물지 못했다. 1000만 일이면 얼추 2만 7000여 년 남짓 되니, 석기 시대 현생 인류의 조상으로 여겨지는 '크로마뇽인'이 살던 시기까지 거슬러 올라가야 한다.우리로선 상상조차 불가능한 액수다. 1000조 원은 재산으로 셈하기 어려운, 그냥 수학이나 천문학에서 다뤄지는 숫자로 보는 게 맞다. 아이들의 호기심은 우리나라의 최고 갑부가 누구인지까지 미쳤다. 모두가 예상한 대로, 이재용 삼성전자 회장이 맨 앞자리였다. 2026년 미국 경제 전문지 <포브스> 조사 기준, 31조 원 남짓으로 알려졌다.일론 머스크에 견준다면 '푼돈'에 불과하지만, 이 또한 재산이 아닌 숫자에 가깝다. 아이들 식으로 비유해서 하루에 1억 원씩 쓴다고 하면 850년이라는 시간이 필요하다. 알기 쉽게 역사적 사건으로 설명하면, 고려 시대 중기 무신정변 때부터 하루도 빠짐없이 써야 다 쓸 수 있는 돈이다. 쓸데없는 비유이고 설명이라는 생각에 허탈해진다.부러우면 지는 거라지만, 아이들의 생각은 '정말 부럽다'는 것에서 마무리됐다. 대화는 싱겁게 끝났고, 이어지는 질문도 없었다. 그들이 어떻게 해서 저렇듯 막대한 부를 축적할 수 있었는지, 또 개인이 국가의 예산보다 많은 재산을 소유하는 게 과연 온당한 건지 등이 궁금할 법도 하건만 한 걸음도 나아가지 못했다.오래전에 아르헨티나의 축구 스타 리오넬 메시의 천문학적인 연봉을 소재로 수업을 진행한 적이 있다. 당시만 해도 아이들이 다루는 숫자는 억 단위였는데, 몇 년 사이 어느새 조 단위로 커졌다. 아이들의 숫자 감각, 이른바 '통'이 그때보다 훨씬 커진 것이다. 이젠 프로 스포츠 선수들의 수백억 원 안팎의 이적료 따위는 눈길조차 끌지 못한다.죽을 때까지 다 쓰지도 못할 바에야 사회를 위해 기부하는 게 옳다고 하면, 대번 '남의 재산에 감 놔라 배 놔라 하는 게 말이 되느냐'고 반박한다. 얼마 전까지만 해도 갑부들의 선의에 기대기보다 법적, 제도적 장치가 마련되어야 한다는 주장이 나왔지만, 이젠 그마저 잦아든 느낌이다. 이른바 '노블리스 오블리주'의 의미마저 가물가물해지고 있다.이 와중에 뜻밖의 이야기를 듣게 됐다. 며칠 뒤에 치러지는 미국의 중간선거를 앞두고 일론 머스크가 공화당에 막대한 선거 자금을 지원하는 걸 두고, 한 아이가 그 나름의 정치 참여 방식이자 사회적 기부에 해당한다고 두둔하고 나선 것이다. 이를 금권 정치의 형태로 이해할 게 아니라 정치적 표현의 자유로 보는 게 맞다는 뜻이다. 부러 다른 아이들의 의견도 들어봤다.자본주의 체제에서 공개적인 선거 후원을 금지할 필요가 없다는 주장이 이어졌다. 한 아이는 우리나라의 총예산보다 많은 재산을 소유한 그가 무슨 대가를 바라고 후원하는 게 아닐 테니, 그의 선택을 두고 이러쿵저러쿵할 필요가 있느냐고 반문했다. 어차피 최종적인 선택은 유권자 개개인의 몫이니, 그가 막대한 돈을 쓰는 일에 굳이 신경 쓸 필요가 없다는 것이었다.참고로 일론 머스크가 후원한 선거 자금 액수 또한 상상을 초월한다. 지난 2024년 대선 당시 트럼프 대통령의 당선을 돕기 위해 우리 돈으로 4000억 원 가까이 후원했고, 이번 중간선거를 앞두고도 트럼프 대통령이 속한 공화당에 5000억 원을 지원했다는 보도가 나왔다. 이뿐 아니지만, 이 둘만 합쳐도 1조 원에 육박하는 어마어마한 액수다.아직은 이러한 주장에 동의할 수 없다는 아이들이 조금 더 많아 보이긴 했다. 다수는 미국에는 미국 법이 있고, 우리나라엔 우리나라의 실정에 맞는 법이 있다며, 중립적인 입장을 견지하고 있었다. 이 세상에 아무런 대가를 바라지 않고 돈을 대는 경우가 어디 있느냐며, 부자들의 공공연한 선거 개입이라고 규정하는 경우도 적지 않았다.그들은 선거를 치르는 데 막대한 돈이 든다는 건 삼척동자도 아는 사실이라며, 결국엔 선거가 돈이 많은 이들이 잔치판이 될 수밖에 없다고 입을 모았다. 장래 희망이 국회의원이라는 한 아이는 토론이든 뭐든 다 자신이 있지만, 가정 형편이 어려운 게 가장 큰 장애 요인이라고 볼멘소리를 했다. 그는 돈이 없어 선거에 출마하지 못하는 정치 지망생들이 많을 거라고 했다.그런가 하면, 이를 나쁘게만 볼 일이 아니라는 주장도 나왔다. 후원자가 누구냐에 따라 유권자들에게 부자 정당과 가난한 정당이 각인되는 효과가 있을 테니, 이른바 '계급 투표'가 가능해질 수도 있겠다는 주장이다. 자신의 처지를 대변해 줄 정당이 어디인지 자연스럽게 알게 되어 우리 국민의 정치의식 수준이 높아질 거라는 바람이 담긴 답변이었다.갑론을박이 이어지다 보니, '선거세'라는 생경한 용어까지 튀어나왔다. 관행적으로 특정 정당과 후보를 후원해 온 선거 자금을 세금 형식으로 국가에 납부하게 하자는 취지다. 대가성 유무에 대한 오해도 차단할 수 있을뿐더러 기업의 사회적 공헌과 참여라는 두 마리의 토끼를 잡을 수 있다고 강조했다.한 아이의 신박한 주장에 다들 한마디씩 거들기 시작했다. '종합 부동산세'나 '부유세' 논쟁 때처럼 갈등이 벌어질 소지도 적을 거라고 했다. 부자들이 자신들을 죄인 취급하는 세금이라며 발끈한 건, 징수의 목적과 취지가 불분명하다는 생각 때문일 거라고 말했다. 다분히 호의적인 해석이었지만, 모두가 그럴듯하다는 반응을 보였다.한 아이의 '이상적인' 제안에 다른 한 아이가 '현실적인' 답변으로 응수했다. 늘 그렇듯, 이상은 현실을 이기기 힘든 법이다. '선거세'의 도입 주장에 맞장구치던 아이들도 순식간에 이상은 어디까지나 이상일 뿐이라고 주억거리며 자기의 말을 거둬들였다. 돌고 돌아 제자리였고, 토론은 다람쥐 쳇바퀴만 돌린 셈이 됐다.그나마 소득이라면, 아이들이 민주주의의 종주국을 자처하는 미국의 선거판이 철저히 돈에 휘둘리고 있다는 사실과 그 중심에 '혁신의 아이콘'인 일론 머스크가 있다는 점을 깨닫게 됐다는 점이다. 요즘 아이들에게 테슬라는 전기 자동차의 대명사를 넘어 '바퀴 달린 컴퓨터', 'IT 혁명의 총아'로 여겨진다.테슬라로 대표되는 기술 혁신으로 세상살이가 편리해지는 것과, 민주주의가 성숙해지는 것 사이엔 아무런 관련성이 없다는 걸 아이들도 눈치채버렸다. 기술 혁신으로 축적한 부가 민주주의를 무너뜨리는 데 활용될 수 있음에 놀라워하고 있다. 과연 이 아이들이 국가보다 돈이 압도적 우위인 현실을 바룰 수 있을까. 조만간 닥칠 암울한 미래가 두렵기만 하다.