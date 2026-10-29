"그리움이 물들면 사랑이"…논산의 가을, 시로 물든다

큰사진보기 ▲이규화 회장(오른쪽 맨앞)과 논산시낭송인회 회원들이 한자리에 모였다. 회원들은 매주 한 차례씩 만나 시의 이해와 호흡, 발성, 감정 표현 등을 다듬으며 낭송 실력을 키우고 있다. 한 편의 시를 온전히 전하기 위해 거듭 연습하는 시간이 이들의 목소리에 깊이를 더하고 있다. (사진제공 논산시낭송인회) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논산시낭송인회가 제19회 시낭송 콘서트를 앞두고 마련한 공연 안내장. 가을바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 시와 음악이 만나는 무대의 정취를 담았다. ‘그리움이 물들면, 사랑이 되고’라는 문구가 깊어가는 가을, 시 한 편이 전하는 따뜻한 위로를 떠올리게 한다. (사진제공 논산시낭송인회) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

가을이 깊어가는 10월의 마지막 날, 충남 논산에서 시(詩)가 말을 걸어온다. 그리운 사람을 떠올리게 하고, 지나온 세월을 돌아보게 하는 시들이 낭송가들의 목소리를 타고 시민들을 찾아간다.논산시낭송인회가 오는 31일 오후 4시 논산문화원 향기마루에서 여는 '제19회 시와 음악이 어우러지는 시낭송 콘서트'다. 올해 공연에는 '그리움이 물들면, 사랑이 되고'라는 부제가 붙었다. 시를 읽는 목소리에 음악과 춤을 더해 가을의 정취를 나누는 자리다.공연은 서로 다른 이야기를 담은 두 무대로 꾸며진다. 첫 무대가 나라와 역사를 향한 마음을 노래한다면, 두 번째 무대는 나이 들어가는 삶과 자신을 사랑하는 마음에 귀를 기울인다.제1부 '찬연히 피는 한떨기 꽃'에서는 우리 역사와 나라 사랑을 담은 시 네 편을 만날 수 있다. 정은숙씨의 해설을 따라 시가 쓰인 시대와 시인의 마음을 되짚어보는 시간이다.첫 작품은 이근배 시인의 '청령포에 와서'다. 조선 제6대 임금 단종의 유배지인 강원도 영월 청령포를 배경으로 한 시다. 최영덕·양승덕씨가 낭송하며 어린 임금의 비극과 역사의 아픔을 전한다.이어 한성환·민병춘씨가 안도현 시인의 '서울로 가는 전봉준'을 들려준다. 동학농민혁명을 이끈 전봉준의 삶을 떠올리게 하는 작품이다. 윤석순씨는 일제강점기 독립을 향한 간절한 염원을 담은 심훈의 '그날이 오면'을 낭송한다.성순자·김상윤씨가 들려주는 김광섭 시인의 '나의 사랑하는 나라'도 무대에 오른다. 네 작품은 시대와 배경은 다르지만 나라와 사람을 향한 마음을 담고 있다는 공통점이 있다. 시 낭송이 끝나면 예술창작 라움의 창작무용이 이어진다.제2부 '다시 피는 두 번째 봄'에서는 시선이 역사에서 우리 자신의 삶으로 옮겨간다. 젊은 날을 지나 중년에 이르기까지 누구나 겪는 시간의 흐름을 시로 풀어낸다.김봉숙씨는 문정희 시인의 '중년여자의 노래'를 낭송한다. 송춘홍·김태순·반기자씨는 유안진 시인의 '자화상'을 함께 들려준다. 조정숙·김미수씨가 낭송하는 신달자 시인의 '내 나이를 사랑한다'도 준비돼 있다.세월이 흐르는 것을 아쉬워하기보다 지금의 자신을 받아들이고 사랑하자는 이야기가 세 작품을 관통한다. 이은미씨의 해설과 유지영·유나영·장서영·임미현씨의 시 퍼포먼스가 더해져 시에 담긴 감정을 몸짓으로도 전한다.공연에 앞서 어린이들의 동시 낭송도 마련된다. 논산 제일어린이집 유창민·정채율 어린이가 '우리아빠'와 '엄마하고', '코만 남았다'와 '고슴도치'를 각각 짝을 이뤄 낭송한다. 어른들의 시와는 또 다른 어린이들의 목소리가 공연의 문을 여는 셈이다.마지막 무대는 시 노래패 '울림'이 장식한다. 시를 노래로 들려주며 한 시간 반 동안 이어지는 가을 시 낭송의 여운을 전할 예정이다.이번 공연은 정은숙씨가 극본을 쓰고 이규화씨가 연출을 맡았다. 이상배씨가 조명을 담당하고 유지영·이경희·김인숙씨가 무대 진행을 돕는다. 사회는 오정자씨가 맡는다.무대를 준비한 논산시낭송인회는 지난 2007년 창립됐다. 올해로 19년째다. 전국 시낭송대회에서 수상한 경력이 있는 회원들이 다수 활동하고 있으며, 해마다 정기 공연과 재능기부를 통해 시민들에게 시를 들려주고 있다.이들이 시 낭송을 이어가는 이유는 거창하지 않다. 책장을 넘기며 혼자 읽던 시를 누군가의 목소리로 듣고, 그 안에서 자신의 이야기를 발견하는 즐거움을 나누기 위해서다. 올해도 회원들이 직접 무대에 올라 오랫동안 다듬어온 낭송을 선보인다.이규화 논산시낭송인회 회장은 "시 한 편에는 우리가 살아온 시간과 미처 전하지 못한 마음이 담겨 있다"며 "바쁜 일상을 잠시 내려놓고 시의 울림 속에서 지나온 삶을 돌아보며, 깊어가는 가을만큼 마음도 넉넉해지는 시간이 되길 바란다"고 말했다.공연은 논산시낭송인회가 주최·주관하고 충남도와 논산시, 논산문화원이 후원한다.