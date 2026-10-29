전기차 다음은 이것... 한국 배터리 산업의 새 활로

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큰사진보기 ▲2026년 10월 1일 헝가리 데브레첸에 위치한 CATL(닝더스다이) 배터리 셀 공장에서 열린 미디어 투어 도중, CATL의 초고속 충전 배터리(왼쪽)와 스마트 열 관리 시스템이 전시되어 있다. 해당 공장의 첫 2개 생산 라인에서는 시범 가동 및 양산 전 시험 평가가 진행 중이며, 향후 유럽 완성차 업체들에 전기차용 배터리를 공급할 예정이다. ⓒ 연합뉴스/로이터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 ㈜이씨원 대표이사이자 HiNa Battery Technology Co. (하이나 배터리 테크놀로지 주식회사, 중국 나트륨이온 배터리 기술 기업) 한국 대표입니다.

지난 네 번의 칼럼에서 나는 한국 2차전지 산업의 위기를 이야기했다. NCM(리튬이온 2차전지의 한 종류)에 지나치게 집중했고, LFP(리튬 인산철 배터리)의 부상을 놓쳤으며, 그 사이 중국은 배터리 소재에서 셀까지 거대한 공급망을 구축했다. 그리고 이제 SIB(소듐이온배터리)라는 새로운 배터리까지 중국이 선점하려 하고 있다. 그렇다면 이번에는 조금 다른 질문을 던져보고 싶다.한국 배터리 산업이 전기차 시장에서 어려움을 겪는다면, 앞으로 어디에서 새로운 성장동력을 찾아야 하는가? 나는 그 답이 ESS, 즉 에너지저장장치라고 생각한다. 더 정확하게 말하면, AI가 전기를 먹고, 태양광이 전기를 만들고, 전력망이 이를 연결하는 시대가 오면서 ESS가 전력산업의 핵심 인프라가 되고 있다.그런데 한국은 아직도 배터리 산업을 지나치게 '전기차 배터리'로만 보고 있다. 이것은 또 하나의 전략적 실수가 될 수 있다.최근 한국 배터리 산업을 이야기하면 가장 먼저 등장하는 단어가 있다. 전기차 캐즘이다. 맞는 이야기다. 전기차 시장의 성장 속도가 예상보다 느려졌고, 완성차 기업들의 투자계획도 조정됐다. 나 역시 2023년 수산화리튬 장기공급계약을 체결했다가 전기차 캐즘을 직접 경험하면서 이 시장의 변화를 뼈아프게 겪었다.하지만 여기에서 한 가지를 놓쳐서는 안 된다. 전기차 판매가 예상보다 늦어진다고 해서 전기화라는 거대한 흐름 자체가 멈추는 것은 아니다. 오히려 전 세계는 지금 역사적인 '전기의 시대'로 들어가고 있다.IEA(국제에너지기구)는 2026~2030년 세계 전력수요가 연평균 3.6% 증가할 것으로 전망한다. 산업뿐 아니라 전기차, 냉방, 히트펌프, 그리고 무엇보다 데이터센터가 전력수요 증가를 이끌고 있다. 자동차 한 대가 전기를 필요로 하는 시대에서, AI 데이터센터 전체가 하나의 거대한 전력 소비처가 되는 시대로 넘어가고 있는 것이다.AI 시대에 가장 중요한 자원은 무엇일까? 반도체라고 생각하기 쉽다. 물론 반도체는 중요하다. 하지만 AI 데이터센터를 실제로 움직이는 것은 결국 전기다. 수천, 수만 개의 GPU가 들어가는 데이터센터는 막대한 전력을 지속적으로 소비한다.IEA에 따르면 주요 기술기업들의 데이터센터 관련 자본지출은 2025년에 이미 4000억 달러를 넘어섰고, 2026년에는 추가로 약 75% 증가할 것으로 전망된다. AI 전용 데이터센터의 용량은 최근 18개월 동안 3배 이상 증가했다.더 중요한 것은 전력의 질이다. AI 데이터센터는 단순히 많은 전기를 사용하는 것이 아니다. 안정적인 전기가 24시간 공급돼야 한다. 순간적인 전압 저하나 전력품질 문제가 발생해도 막대한 서버와 AI 연산에 영향을 줄 수 있다.그래서 데이터센터에는 UPS(무정전 전원장치)가 필요하다. 그리고 앞으로는 UPS를 넘어 대규모 배터리 에너지저장장치가 데이터센터의 전력 인프라 자체에 들어갈 가능성이 커지고 있다. IEA는 2030년까지 전 세계 데이터센터에 약 20~25GW의 배터리 저장설비가 설치될 가능성을 제시하고 있다. 이것은 엄청난 시장이다.ESS 시장을 이해하려면 태양광을 함께 봐야 한다. 태양광 발전은 낮에는 전기를 많이 만든다. 그런데 사람들이 전기를 가장 많이 사용하는 시간과 태양광 발전량이 항상 일치하는 것은 아니다. 낮에 남는 전기를 저장했다가 저녁이나 밤에 사용하는 장치가 필요하다. 바로 ESS다.풍력 역시 마찬가지다. 바람이 불 때 전기가 많이 만들어지지만 전력수요가 그 순간 충분하지 않을 수 있다. 따라서 재생에너지가 늘어날수록 발전과 소비 사이의 시간차를 해결할 저장장치가 필요해진다.IEA는 2030년까지 세계 전력생산에서 태양광과 풍력이 차지하는 비중이 현재 약 17%에서 27%까지 높아질 것으로 전망한다. 동시에 전력망의 유연성을 높이기 위해 배터리 저장장치의 역할도 커질 것으로 보고 있다.결국 태양광 확대 → 전력 변동성 증가 → ESS 필요 → 배터리 수요 증가라는 구조가 만들어지는 것이다.더 심각한 문제가 있다. 바로 전력망이다. AI 데이터센터와 공장, 전기차, 재생에너지 발전소가 동시에 늘어나면서 전기를 생산하는 것만큼이나 전기를 연결하고 전달하는 능력이 중요해지고 있다. IEA는 현재 전 세계에서 2500GW 이상의 재생에너지·저장장치·대규모 전력수요 프로젝트가 전력망 접속 대기열에 묶여 있다고 분석한다.전력망을 새로 건설하는 데는 오랜 시간이 걸린다. 송전선 하나를 깔고 변전소 하나를 짓는 데도 수년이 걸린다. 그렇다면 그 사이에 무엇을 할 수 있을까? ESS다. ESS는 단순히 전기를 저장하는 장치가 아니다.전력수요가 몰릴 때 전기를 공급하고, 전력수요가 낮을 때 충전하고, 태양광·풍력의 변동성을 보완하고, 전력망의 주파수와 전압을 안정화하고, 일부 지역에서는 새로운 송전망 증설을 늦추거나 보완하는 역할도 할 수 있다. IEA가 배터리 저장장치를 전력망의 '유연성'을 높이는 핵심 수단 가운데 하나로 보는 이유다.그런데 ESS 시장도 중국이 앞서가고 있다. 여기에서 다시 한국의 문제가 등장한다. ESS가 새로운 거대한 시장이라고 좋아하기 전에 한 가지를 봐야 한다. 그 시장에서도 중국이 이미 앞서가고 있다. 2025년 세계 신규 배터리 저장설비는 108GW로 전년보다 40% 증가했다.그리고 그 가운데 약 90%가 LFP 배터리(양극재로 리튬 인산철을 사용하는 배터리)였다. 더욱이 신규 배터리 저장설비의 약 80%는 대규모 유틸리티급 설비였다. 중국은 2025년 세계 배터리 저장설비 신규 설치의 약 60%를 차지하며 세계 최대 시장으로 자리 잡았다.이 숫자가 의미하는 바는 명확하다. ESS는 더 이상 배터리 산업의 틈새시장이 아니다. 전기차와 함께 배터리 산업의 양대 축으로 성장하고 있다. 그런데 한국은 이제야 LFP ESS를 본격적으로 확대하기 시작했다. 중국은 이미 ESS를 대량생산하고 설치하면서 가격과 운영 데이터를 축적하고 있다.그렇다면 한국은 또다시 중국에 질 것인가? 꼭 그렇지는 않다. 나는 ESS야말로 한국이 새로운 경쟁방식을 만들어볼 수 있는 시장이라고 생각한다. 왜냐하면 ESS는 자동차용 배터리와 달리 셀 하나만으로 경쟁하는 산업이 아니기 때문이다.ESS에는 배터리 셀, 배터리 팩, BMS(배터리관리시스템), PCS(전력변환장치), EMS(에너지관리시스템), 인버터, 열관리, 소방·안전 시스템, 전력관리, 운영·유지보수, 시스템 통합 등 수많은 기술이 필요하다. 한국에는 이 가운데 상당한 분야에서 경쟁력이 있다. 따라서 중국보다 셀 가격이 조금 비싸더라도 ESS 전체 시스템의 효율성과 안정성, 안전성, 운영비용에서 우위를 확보하는 전략이 가능하다. 이것이 한국이 ESS에서 찾아야 할 길이다.그리고 여기에서 SIB(리튬 대신 나트륨 이온을 이용한 2차전지)가 등장한다. 필자는 이 대목에서 SIB를 다시 이야기하지 않을 수 없다. SIB는 모든 전기차를 대체할 배터리가 아니다. 현재도 에너지밀도와 원가 측면에서 최적화된 LFP가 상당한 경쟁력을 가지고 있다. IEA 역시 2025년 SIB 생산량은 리튬이온의 1% 미만이었고, 현재는 LFP가 비용과 에너지밀도 측면에서 우위에 있다고 평가한다.그렇다면 왜 SIB를 주목해야 하는가? ESS에서는 이야기가 달라질 수 있기 때문이다. ESS에서는 자동차만큼 무게가 중요하지 않다. 대신 중요한 것은 가격, 안전성, 수명, 저온성능, 원재료 공급 안정성, 그리고 대규모 생산 가능성이다.SIB는 특히 저온성능에서 강점이 있다. IEA에 따르면 최신 SIB는 영하 40℃에서도 정격용량의 약 90%를 유지할 수 있는 수준까지 발전했다. 이것은 상당히 중요한 특징이다.더 중요한 것은 기술이 아니라 양산이다. CATL(중국의 배터리 및 자동차 부품 제조사)은 2025년 이미 Naxtra(낙스트라)를 세계 최초의 양산형 전력용 SIB라고 발표했고, 2026년에는 SIB의 대규모 상용화를 본격화하고 있다. 2026년 5월에는 CATL과 HyperStrong(중국 에너지 저장장치 기업)이 세계 최대 규모의 SIB ESS 협력계약을 발표했고, 6월에는 CATL이 현장 검증을 마친 SIB BESS(Battery Energy Storage System)를 공개했다.SIB기술의 세계 최고 강자인 HiNa(나트륨이온배터리 기업)는 전력망 ESS용 SIB를 이미 1GWh가까이 설치했다. 중국내 인프라 시장 외 독일 에너지기업에 대한 수출실적까지 이미 확보하고 있다. 나는 이것을 매우 중요하게 본다. SIB가 좋은 배터리냐 아니냐 보다 더 중요한 것은 중국이 그것을 실제 시장에 투입하고 있다는 사실이다. 배터리 산업에서 기술은 연구실에 있을 때보다 양산라인에서 움직일 때 가치가 커진다.한국이 또 한 번 늦어서는 안 된다. 우리는 이미 한 번 경험했다. NCM(리튬이온 2차전지의 한 종류을 고도화하는 동안 중국은 LFP를 키웠다. 우리가 LFP의 가능성을 인정했을 때 중국은 이미 대량생산 단계에 있었다. 지금 SIB에서도 똑같은 일이 벌어질 가능성이 있다.한국이 "SIB가 아직 에너지밀도가 낮다"고 분석하는 동안, 중국은 ESS를 설치하고, 실증 데이터를 확보하고, 생산량을 늘리고, 가격을 낮추고, 다시 그 데이터를 가지고 기술을 개선할 것이다. 이것이 중국 배터리 산업의 무서운 점이다. 중국은 완벽해질 때까지 기다리지 않는다. 시장을 먼저 만든다.앞으로 ESS를 단순히 "남는 전기를 저장하는 배터리"라고 생각하면 안 된다. AI 데이터센터가 전기를 필요로 한다. 태양광과 풍력이 전기를 생산한다. 전력망은 이 둘을 연결해야 한다. 하지만 생산과 소비의 시간과 장소가 일치하지 않는다.그 사이를 연결하는 것이 ESS다. 즉, AI → 전력수요 증가, 태양광·풍력 → 변동성 증가, 전력망 → 병목 심화, ESS → 이 모든 문제를 연결하는 완충장치라는 새로운 산업구조가 만들어지고 있다. 이것은 단순한 배터리 시장의 변화가 아니다. 전력산업의 구조가 바뀌고 있는 것이다.나는 한국이 ESS를 잡아야 하는 이유가 단순히 시장 규모 때문이라고 생각하지 않는다. ESS는 한국의 여러 산업을 연결할 수 있는 플랫폼이기 때문이다. 배터리 기업이 참여하고, 전력전자 기업이 참여하고, 반도체 기업이 참여하고, 통신기업이 참여하고, AI 기업이 참여하고, 건설·플랜트 기업이 참여하고, 전력회사와 금융회사까지 참여할 수 있다.특히 AI 데이터센터와 ESS를 결합하면 새로운 사업모델도 가능하다. 데이터센터 옆에 ESS를 설치해 피크전력을 줄이고, 재생에너지와 연계하고, 전력망의 부담을 줄이고, 비상전원으로 활용하는 것이다.향후에는 ESS가 단순한 백업전원이 아니라 데이터센터의 전력운영 자산이 될 가능성이 높다. IEA가 데이터센터에 2030년까지 20~25GW의 배터리 저장장치가 설치될 수 있다고 전망하는 이유도 여기에 있다.그렇다면 정부는 무엇을 해야 하는가. 나는 배터리 정책의 중심을 '전기차용 배터리'에서 '배터리 기반 에너지산업'으로 확대해야 한다고 생각한다. ESS 실증을 늘려야 한다. AI 데이터센터와 ESS를 결합하는 사업을 지원해야 한다.태양광과 ESS를 결합해야 한다. 산업단지와 ESS를 연결해야 한다. 섬과 산간지역의 마이크로그리드에도 ESS를 적극 활용해야 한다. 그리고 무엇보다 새로운 배터리의 실증을 허용해야 한다. LFP만이 아니라 SIB도 실제 시장에서 검증할 기회를 줘야 한다. 정부가 해야 할 가장 중요한 일은 보조금을 나눠주는 것이 아니라 시장을 만들어주는 것이다.한국은 '배터리 제조국'에서 '배터리 에너지 강국'으로 가야 한다. 나는 이것이 앞으로 한국 배터리 산업이 가야 할 방향이라고 생각한다. 지금까지 한국은 "누가 더 좋은 배터리 셀을 만드는가?" 를 놓고 경쟁했다.앞으로는 질문을 바꿔야 한다. "누가 배터리를 이용해 전기를 가장 잘 관리하는가?" 배터리 셀에서 조금 뒤졌다고 해서 산업 전체를 포기할 필요는 없다. 배터리와 BMS를 결합하고, ESS와 PCS를 결합하고, AI와 EMS를 결합하고, 태양광과 ESS를 결합하고, 데이터센터와 ESS를 결합하면 된다. 이것은 한국이 잘할 수 있는 산업이다.한국 배터리 산업은 지금 중요한 갈림길에 서 있다. 전기차 캐즘만 바라보고 있으면 시장이 줄어드는 것처럼 보인다. 하지만 시선을 조금만 넓히면 전혀 다른 세상이 보인다. AI가 전기를 먹고 있다.태양광과 풍력이 빠르게 늘어나고 있다.전력망은 병목에 직면하고 있다. 그리고 이 세 가지를 연결하기 위해 ESS가 필요하다. 세계 배터리 저장시장은 이미 빠르게 성장하고 있다. 2025년 신규 배터리 저장설비는 108GW에 달했고, 5년 만에 세계 설치용량은 11배로 증가했다.그런데 그 시장의 중심에는 중국이 있다. 한국이 전기차 배터리에서 중국에 뒤처졌다고 해서 ESS까지 내줄 수는 없다. 오히려 ESS에서 새로운 기회를 만들어야 한다. 그리고 그 과정에서 SIB가 중요한 변수가 될 수 있다.한국 배터리 산업이 다시 도약하려면 전기차만 바라봐서는 안 된다. 전기차 다음에 무엇이 있는지를 봐야 한다. 그곳에는 AI가 있고, 데이터센터가 있고, 태양광이 있고, 풍력이 있고, 전력망이 있고, ESS가 있다.그리고 그 모든 것을 연결하는 것이 배터리다. NCM이 전기차 시대의 핵심 배터리였다면, LFP는 전기차와 ESS의 가격 경쟁력을 만든 배터리였다. 그리고 SIB는 앞으로 리튬 의존도를 낮추면서 새로운 ESS 시장을 열 수 있는 후보다. 물론 SIB가 당장 LFP를 대체한다고 말할 수는 없다.그러나 중요한 것은 누가 먼저 시장에 들어가고 있는가다. 중국은 이미 움직이고 있다. 한국은 이제 움직여야 한다.결국 다시 처음의 질문으로 돌아간다. 한국 2차전지 산업은 제2의 도시바가 될 것인가? 나는 아직 그렇다고 생각하지 않는다. 하지만 조건이 있다. 과거의 성공에 집착하지 않아야 한다. 전기차만 바라보지 않아야 한다.NCM만 고집하지 않아야 한다. LFP를 따라가는 것에 만족하지 않아야 한다. 그리고 SIB를 또다시 "아직 이르다"고 미뤄서는 안 된다. AI가 전기를 먹는 시대에 배터리는 더 이상 자동차 부품이 아니다.배터리는 전력산업의 핵심 인프라다. 한국이 이 사실을 가장 먼저 깨닫고 움직인다면 기회는 있다.그러나 우리가 전기차 판매량만 바라보며 배터리 산업의 미래를 판단하는 사이, 중국은 이미 다음 시장을 만들고 있다.전기차의 시대가 잠시 흔들린다고 배터리의 시대가 끝나는 것은 아니다. 오히려 지금 부터가 진짜배터리 산업의 시작일 수 있다. AI가 전기를 필요로 하는 한, 태양이 전기를 만들고, 전력망이 그 전기를 운반하는 한, 그 사이에는 반드시 저장장치가 필요하다.그리고 그 저장장치를 누가 지배하느냐가 앞으로의 에너지 산업의 주도권을 결정할 것이다. 한국이 ESS를 놓치면, 배터리의 미래도 놓칠 수 있다. 이번에는 중국을 따라가지 말아야 한다. 한국이 먼저 ESS 시장을 만들어야 한다. 위기의 해법을 찾기 위해 이미 움직이기 시작한 기업이 있다.다음 6편에서는 그 현장에서 확인한 변화와 새로운 가능성을 이야기하고자 한다.