브라질 대선 패배 보우소나루, 미국으로 도피... 룰라 "수치스럽다"

큰사진보기 ▲28일 플라비우 보우소나루 플로리다주 마이애미의 오파 로카 이그제큐티브 공항에 도착해 비행기에서 내리고 있다. AFP가 목격한 바에 따르면, 브라질 대선에서 패배한 우파 대선 후보 플라비오 볼소나루가 출국 금지 법원 명령에도 불구하고 오늘 플로리다에서 전용기에서 내렸다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

브라질 대선에서 패한 플라비우 보우소나루가 부패 혐의로 조사받게 되자 법원의 출국 금지 명령을 어기고 미국으로 도피했다.AP통신·CNN방송에 따르면 보우소나루는 28일(현지시간) 오전 9시 30분께 가족들과 함께 미국 플로리다주 마이애미 외곽의 전용기 공항에 도착했다. 그는 항공기에서 내린 뒤 우산으로 모습을 가린 채 차량을 타고 공항을 빠져나갔다.보우소나루는 지난 25일 브라질 대선에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 현 대통령에게 패배했다. 그는 선거 직후 투표시간 변경 등을 이유로 부정선거 의혹을 제기하며 선거 무효를 주장했으나, 투표 시간 연장이 전체 투표의 0.03%에만 해당한다는 선거 당국의 발표가 나오자 이를 철회했다.대선이 끝나고 사흘 만에 보우소나루가 도망치듯 미국으로 간 이유는 자신을 둘러싼 사법 리스크 때문으로 보인다.그는 온라인 도박 사기 조직과 연계해 10억 달러(약 1조3천500억 원) 이상 세탁한 혐의를 받고 있는 브라질 변호사와 결탁한 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다.또한 2022년 대선 패배 후 쿠데타를 시도한 혐의로 복역 중인 부친 자이르 보우소나루 전 대통령의 전기 영화 제작비를 위해 부패 스캔들로 몰락한 은행가로부터 거액의 불법 자금을 모금한 폰지 사기 혐의도 받고 있다.만약 이번 대선에서 승리했다면 대통령으로서 불체포 특권을 얻을 수 있었으나, 결국 패하면서 수사를 피할 수 없게 되자 미국행에 나섰다.백악관 관계자는 도널드 트럼프 미국 대통령이 보우소나루의 미국 입국을 승인했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 그의 미국 입국을 승인할 것이냐는 기자들의 질문에 "나는 찬성한다. 그들은 좋은 사람들이라고 생각한다"라고 말했다. 그러면서 "선거는 매우 이상했고, 끔찍했다"라고 비난했다.트럼프 대통령의 '절친'이자 보우소나루의 아버지 자이르 보우소나루 역시 2022년 대선에서 룰라 대통령에게 패배한 후 미국으로 도피했다가 3개월 만에 브라질로 귀국한 바 있다.보우소나루의 이번 미국행은 측근들도 전혀 몰랐을 정도로 극비리에 이뤄졌다. 브라질 연방대법원은 자금 세탁 및 부패 수사를 위해 보우소나루에게 여권 반납을 요구했으나, 이를 거부하자 여권을 취소하고 출국 금지 명령을 내렸다.보우소나루는 소셜미디어에 올린 영상에서 "나는 브라질을 떠날 생각이 없다"라며 법원의 출국 금지는 "공포를 조장하려는 의도"라고 반발했다.그러나 보우소나루는 브라질이 아닌 이탈리아 여권을 소지하고 아내와 두 딸과 함께 육로로 브라질-아르헨티나 국경을 넘었다. 브라질 외무부 관계자는 "육로 국경을 통해 출국하는 브라질 국민은 당국의 검문을 받지 않는다"라고 밝혔다.이후 아르헨티나에서 전세기를 이용해 에콰도르 과야킬을 경유, 이날 마이애미에 도착했다. 플로리다주는 미국에서 브라질 인구가 가장 많은 지역이다.보우소나루의 출국은 소속 정당인 자유당(PL) 지도부와 측근들조차 언론 보도를 통해 접한 것으로 알려졌다.대선 캠프를 총괄한 호제리우 마리뉴 상원의원은 "(미국행과 관련해) 당과 어떠한 사전 교감도 없었다"라며 "보우소나루로부터 '오늘 하루 시간을 좀 가지고 나서 당 지도부와 대화하겠다'는 문자메시지만 받았다"라고 당황한 기색을 보였다.비록 대선에서 패했지만, 지난 대선에서 압도적인 승리를 거두며 의회를 장악한 자유당은 룰라 행정부를 견제하겠다고 나섰지만, 보우소나루가 도피성 출국을 선택하면서 여론의 비판에 몰려 정국 주도권을 여당에 내줄 것이라는 관측도 나온다.미국이 사법리스크에도 불구하고 보우소나루의 입국을 받아주면서 가뜩이나 양국 정상 간 감정이 좋지 않은 미국과 브라질의 관계가 더 악화될 것이라는 전망이 나온다.브라질은 트럼프 행정부가 대선 기간 룰라 대통령을 비난하며 보우소나루를 노골적으로 지지한 데다가, 출국 금지를 내린 용의자의 입국을 받아준 것을 명백한 내정 간섭으로 여기며 강하게 반발하고 있다.브라질 집권 노동자당(PT)은 연방대법원에 보우소나루에 대한 예방적 구속영장 발부와 인터폴 적색 수배 명단 등재를 요청했다.브라질 정부가 미국에 보우소나루의 범죄인 인도 요청을 제기할 수도 있지만, 미국이 받아들이지 않을 가능성이 크다.보우소나루를 꺾고 통산 4선에 성공한 룰라 대통령은 "방금 선거에서 진 시민이 자기 나라를 두고 도망칠 때 그의 양심 속에서는 무슨 일이 일어나는지 묻고 싶다"라며 "비밀리에 이 나라를 떠난 시민은 뭔가 나쁜 짓을 숨기고 있는 것이 틀림없다"라고 지적했다.또한 자신이 과거 대선에서 패한 뒤 낙선하고 정치적 압박을 받았을 때도 여권을 반납하고 브라질에 남아 당당히 조사받았던 것을 언급하며 "보우소나루가 미국에 간 것은 그의 일가에게 첫 번째 조국은 미국이며, 브라질은 두 번째라는 것을 보여준다"라고 말했다.그러면서 "보우소나루가 브라질을 떠난 것이 유감스럽다. 여기에 남아 혐의가 사실이 아님을 증명하면 좋았을 것"이라며 "그의 행동은 수치스러운 일"이라고 비판했다.