미 재무부, 북한 IT 노동자 지원한 개인 10명·단체 1곳 제재

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미국 재무부가 북한의 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 개발 자금 조달에 관여한 개인 10명과 단체 1곳을 제재했다.재무부는 28일(현지시간) 산하 해외자산통제실(OFAC)이 북한 국적자 8명과 러시아 국적자 2명을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다. 이들은 북한 정부가 주도하는 정보기술(IT) 노동자 수익 창출 활동을 지원한 혐의를 받고 있다.재무부에 따르면 북한은 신분증 위조와 도용한 신원정보 등을 이용해 IT 노동자들이 미국과 동맹국 기업에 취업하도록 했다. 북한 당국은 이들이 받은 임금의 대부분을 가져가 무기 개발 자금으로 활용하는 것으로 알려졌다.이번 제재에는 북한 IT 노동자와 이들의 수익 창출 및 자금 이전을 도운 조력자들이 포함됐다. 재무부는 북한 정부가 통제하는 러시아 소재 제1금융기술개발센터(First Financial and Technical Development Center)도 제재 대상으로 지정했다.제재 대상 개인 10명 가운데 6명은 이 센터와 연계된 인물들이다. 재무부는 이들이 2025년 이후 인공지능(AI) 관련 도구와 복잡한 가상자산 거래 등 정교한 자금세탁 수법을 활용해 센터를 위해 75만 달러(약 10억원) 이상을 벌어 들였다고 설명했다.스콧 베센트 미국 재무장관은 성명에서 "북한 정권은 해외 IT 요원들의 사기 행위를 통해 미국 기업을 계속 표적으로 삼고 착취하고 있다"며 "이들은 민감한 데이터를 무기화하고 기업을 협박해 거액을 갈취한다"고 밝혔다.베센트 장관은 같은 날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에서도 트럼프 대통령의 지도 아래 미국 기업을 보호하고 관련자에게 책임을 묻기 위해 가능한 모든 수단을 활용하겠다고 강조했다.재무부는 북한 IT 노동자 네트워크가 세계 금융 시스템 전반에 걸쳐 활동하고 있다며 국제사회의 공동 대응을 촉구했다. 호주와 유럽연합(EU)도 이달 북한의 불법 수익 창출과 군사 활동을 지원한 개인 및 단체에 제재를 부과했다. 미국은 지난 3월에도 별도의 북한 IT 노동자 네트워크를 제재했다.앞서 미국 법무부는 지난 13일 북한 IT 노동자들이 미국 기업 70여 곳에 취업 사기를 벌인 사건과 관련해 단속 결과를 발표했다. 이 과정에서 미국인 2명이 체포됐고, 중국 기반 인물 10명과 신원이 공개되지 않은 피고인 2명 등 총 14명이 기소됐다. 수사 당국은 노트북 등 컴퓨터 장비 약 187대도 압수했다.이번 제재는 재무부가 지난 22일 첨단기술 분야의 해외투자 안보 규정을 개정하기 위한 규정안을 발표한 데 이어 나왔다. 해당 규정안은 외국의 군사력 현대화 등에 영향을 미칠 수 있는 전략 기술 분야의 투자에 대한 규제를 강화하는 내용을 담고 있다.이번 조치는 트럼프 대통령이 북한과의 대화 재개 의사를 밝혀온 가운데 나왔다. 그러나 북한의 호응이 없어 연내 북미 정상회담 개최 여부는 불투명한 상황이다.<로이터통신>은 지난 23일 미국과 한국 당국자들을 인용해 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 연내 회동 가능성이 낮아지고 있다고 보도했다. 미국이 북한에 정상회담을 제안했지만 아직 답변을 받지 못했다는 것이다. 양국 정상이 만날 가능성이 거론되는 일정은 오는 11월 18~19일 중국 선전에서 열릴 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의다.<로이터통신>은 북한이 회담에 응하는 조건으로 제재 완화 등 양보를 요구할 가능성도 있다고 전했다. 한국 당국자들은 북한이 정상회담을 준비하는 움직임을 보이지 않고 있다고 밝혔다.국가정보원은 지난달 말 국회에 트럼프 대통령과 김 위원장이 다음 달 APEC 정상회의를 계기로 만날 가능성을 50%로 보고한 것으로 알려졌다. 이후 트럼프 대통령은 회동 가능성을 낮게 평가했다.백악관은 대북 정책에 변화가 없다며 트럼프 대통령이 전제 조건 없이 김 위원장과 대화할 의사가 있지만 현재 발표할 회담 일정은 없다고 밝혔다. 한국 외교부도 북미 대화가 조속히 이뤄질 수 있도록 미국과 긴밀히 협의하며 외교적 노력을 이어가겠다는 입장을 밝혔다.트럼프 대통령과 김 위원장은 2018~2019년 세 차례 정상회담을 했지만, 북한 비핵화와 제재 문제 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못했다.트럼프 대통령은 북한을 여러 차례 '핵 강국'이라고 표현했지만, 미국 정부는 북한의 비핵화를 정책 목표로 유지하고 있으며 북한을 핵보유국으로 공식 인정하지 않고 있다.